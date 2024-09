Una dintre laudele cele mai des aduse orașului Cluj-Napoca țin de dezvoltarea rapidă a acestuia și de modul în care mediul de afaceri a evoluat într-unul divers și modern. Deși această schimbare este pusă de multe ori pe spatele pieței IT – și pe bună dreptate –, în această creștere și-au făcut apariția multe alte firme care au ca scop susținerea altor afaceri.

Doar dacă ne gândim la clădirile de birouri care răsar constant prin oraș, infrastructura necesară pentru a le menține funcționale depinde de multe alte afaceri. Dar și instituțiile publice au ajuns să aibă nevoie de suport extern, iar unul dintre domeniile unde acesta este adesea folosit ține de curățarea spațiilor în urma diverselor evenimente.

Luna Cleaning este cea mai mare afacere din județul Cluj care s-a specializat în curățenia spațiilor, iar conform site-ului companiei, oferă servicii pentru toată lumea, de la apartamente private la stadioane. Afacerea cuprinde mai multe firme și toate sunt deținute de Luca Sigina, o persoană care a mai intrat în atenția presei datorită relației sale cu Pro România.

Zeci de contracte cu instituțiile statului, date cu dedicație

Unul dintre cei mai importanți clienți ai Luna Cleaning este Untold, iar afacerea se mândrește cu acest parteneriat, care a început cu primele ediții ale festivalului. Pe lista de parteneri care se găsește pe site-ul companiei se află peste o sută de societăți private, dar niciuna dintre zecile de instituții publice de la care a primit contracte direct.

Adunând toate firmele care fac parte din brandul Luna Cleaning, se ajunge la un număr de 80 de contracte cu statul, dintre care marea majoritate au fost acordate direct și nominal. Cele mai multe vin de la Luna MSA, care și-a încheiat activitatea din 2023, dar care a semnat 35 de contracte cu diverse instituții ale statului.

Dintre acestea, se remarcă Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor Cluj, de la care a primit nouă contracte, de o valoare totală de 55.000 de euro. Dar cu DSVSA a câștigat șase contracte și prin Profi Luna, cu o valoare de 58.000 de euro, adică un total de 113.000 de euro de la o singură instituție.

Mai trebuie remarcat și acordul cadru încheiat de Eventos Luna cu Liceul Teoretic Onisifor Ghibu în 2022, care are o valoare de 100.000 de euro. Acesta permite Luna Cleaning să încheie mai multe contracte de curățenie cu școala, toate de o valoare care adunată ajunge la cei 100.000 de euro. Acordul Cadru a fost câștigat de Luna Cleaning printr-o licitație publică, dar în care a fost singura companie care a depus o ofertă.

O situație interesantă este și cu Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cu care Luna Cleaning a încheiat 29 de contracte, toate de tip achiziție directă, dar care au o valoare adunată de puțin sub 19.000 de euro.

Pe lângă aceste instituții publice, societățile care operează sub brandul Luna Cleaning au mai încheiat contracte cu: Curtea de Apel Cluj, Liceul cu Program Sportiv, Agenția pentru Protecția Mediului, Palatul Copiilor, Municipiul Cluj-Napoca, Institutul Național de Expertize Criminalistice etc.

Gazeta de Cluj a întrebat-o pe Luca Sigina despre contractele cu instituțiile publice care depășesc 100.000 de euro:

„Noi colaboram cu DSVSA de peste 8 ani, iar cu Liceul Onisifor Ghibu de aproape 4 ani.

In total sunt trei astfel de colaborări – mai avem un contract cu cei de la INEC, de la Criminalistica, daca exista interes din partea dvs pe partea de contracte cu institutii publice.

Sunt licitatii care au fost atribuite conform normelor legale in vigoare” a răspuns Luca Sigina.

Sigina Luca, de la antreprenor la donator politic

Sigina Luca nu doar că este antreprenoare, ea ocupă funcția de președinte al Confederației Naționale pentru Andreprenoriat Feminin, filiala Cluj, iar din această poziție participă la diverse evenimente naționale.

Însă aceasta a mai intrat în atenția presei pentru cealaltă mare organizație din care a făcut parte, anume partidul lui Ponta, Pro România. La alegerile din 2019, Sigina Luca a candidat la un loc în Parlamentul Europarlamentar, iar deși nu se afla pe o poziție eligibilă, ea a donat 1,5 milioane de lei partidului.

„Am intrat în politică pentru că deși cred că exercitarea dreptului la vot este extrem de importantă, în momentul de față este mult mai important să te implici într-o organizație politică și să participi de fapt la procesul decizional. Eu cred foarte mult și de aceea am vorbit și despre Ioana adineauri (Ioana Petrescu – n.red.), cred foarte mult într-o nouă clasă politică.

Clar, avem foarte multe de învățat, tineri fiind, și clar, vedem un „generation gap”, dar eu personal mi-aș dori acest oximoron politician-muncitor să nu mai existe, adică chiar să putem să punem umărul și să sprijinim cu tot ceea ce putem noi societatea prin expertiza pe care am dobândit-o până la momentul de față. Și cum am spus și înainte, în Pro România am văzut un mesaj care îmi este mie foarte asemănător, am văzut o organizație cu o viziune care m-a convins, am văzut că sunt niște parteneri și știu cât de important este ca în viață să îți alegi partenerii corecți. Mă simt aici utilă și simt că ceea ce spun sau vocea mea este auzită”, a spus Sigina Luca într-o conferință politică a Pro România, înainte de alegerile europarlamentare din 2019.

Banii se fac din curățenie

În total, Sigina Luca este implicată în opt societăți, iar toate sunt conectate la Luna Cleaning. Firma cu cea mai mare vechime este MSA International, fiind fondată în 2006 și având ca asociați pe Sigina și pe Asia Motor LTD, o companie cu sediul în Seychelles – o țară folosită de multe afaceri pentru a scăpa de taxe –. Însă MSA International nu mai are activitate din 2017, având datorii de aproape 400.000 de lei.

Doar o singură altă companie mai are vechime, anume Eventos Luna, care a fost fondată în 2013 și care inițial trebuia să se ocupe cu organizarea de evenimente private, dar acum este folosită tot pentru Luna Cleaning, după cum reiese din contractele cu instituții publice. În 2023, firma a avut o cifră de afaceri de 650.000 de lei, cu un profit de 363.000 de lei.

Restul afacerilor sunt relativ mai noi: Bonaventura MSA (2018), Cifer Luna (2018), Luna Rezidential (2019), Luna Ambiental (2020), Profi Luna (2021) și Luna Cleaning Magic (2021). În 2023 acestea au avut o cifră de afaceri de 25 de milioane de lei, cu un profit de 2,6 milioane de lei și 109 angajați. La aceste calcule nu au fost incluse datele de la Cifer Luna, ultimele numere diponibile fiind doar cele din 2020.