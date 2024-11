Gazeta de Cluj a devoalat în detaliu schemele piramidale prin care pădurile din România sunt defrişate cu ajutorul autorităţilor, cum exploatatorii fură împreună cu Garda Forestieră Cluj şi personalul ocoalelor silvice, cu complicitatea tuturor autorităţilor responsabile. Tentaculele ilicite ale autorităţilor sunt foarte lungi si se întind ca o tumoare până la parchete. Vă vom prezenta în continuare reţeta prin care se poate muşamaliza un furt din păture, cu concrusul procurorilor.

Cum s-a furat din pădurea Borşa cu concursul procurorului Panţuru

La DNA era deja înregistrat un dosar penal în care figurau ca proprietari familie Rondolean şi Gălăţean exact pe aceeaşi pădure pe care firma Horber s-a declarat ca fiind proprietar. Dosarul a fost trimis de către procurorul Ulici Ioan de la DNA, procurorului Panţuru Valentin (în prezent procuror şef secţie urmărire penală la parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj) la parchet deoarece procurorul Ulici a motivat că prejudiciul nu este unul cert şi nu se ştie dacă depăşete un milion de euro. Singurul lucru cert este că procurorul Panţuru avea cunoştinţă că nu Horber este principalul proprietar. Acest fapt arată clar că e ceva necurat la mijloc şi ar fi trebui să îi dea de gândit procurului Panţuru. În mod evident, procurorul Panţuru având deja un dosar pe rol, ştia cine este proprietarul de facto al terenului şi era firesc să îl înştiinţeze despre furtul din pădure. Însă, procurorul Panţuru a ales să claseze rapid dosarul, fără înştiinţarea proprietarului.

În dosarul din 2011, sunt implicate patru persoane duse la furat în zona denumită „Jupânea”, de pe raza ocolului silvic Borşa, de către Lupu Horj, administratorul firmei Horber SRL. Mai mult, Horber, nu deţinea autorizaţie de exploatare, deşi a măsluit un contract cu Ocolul Silvic Borşa.

Lupu Horj a încheiat un contract de exploatare „în calitate de proprietar” cu Ocolul Sivlic Borşa, după care a angajat patru zilieri pentru a se apuca de tăiat din pădure. Doar că aceste patru persoane au fost prinse la furat, într-un control al ITRSV. Ulterior, în declaraţia de martor pe care o dă poliţiei judiciare Lupu Horj zice ba că e propietar, ba că nu e propritar. Mai exact acesta declară următoarele: „Am luat la cunoştinţă că sunt audiat cu privire la fapta comisă de către dumitru Hanţig (n.red. una dintre persoanele care a tăiat ilegal lemne) (…) Menţionez că în aceea zona eu deţin suprafaţa de 30 de hecatare de teren cu vegetaţie forestieră, teren pe care l-am cumpărat de la persoane fizice şi pe care am contract de administrare cu Ocolul Silvic Borşa”. Însă, după ce s-a aflat că proprietarii ştiu de dosar s-a făcut o adnotare cu pixul, în respectiva declaraţie, în care e clarificat că nu e proprietar şi că, de fapt, a cumpărat masă lemnoasă cu o suprafaţă de 108 ha”.

După ce a procedat la întocmirea unui contract ilegal, Lupu Horj se spală pe mâini, spunând că nu are nicio vină şi că toată responsabilitatea aparţine zilierilor pe care i-a plătit să taie din pădure:

„Am discutat cu cele patru persoane, respectiv Ciuban Grigore, Hanţig Dumitru, Tomoiaogă Grigore şi Timiş Ioan şi le-am spus că greşeala au făcut-o ei, deoarece eu i-am dus la faţa locului şi le-am arătat unde să exploateze şi i-am instruit că nu au voie să taie arbori nemarcaţi, dar Hanţig Dumitru, cel care a tăiat arborii cu motofierăstrăul mecanic, tot nu a înţeles acest lucru, motiv pentru care l-a depistat în data de 4.05.2011, pădurarul de canton că a tăiat un nr. de 12 molizi, fapt pentru care i s-a întocmit de către contracenţie şi o echipă formată din poliţişti şi ingineri de la ITRSV Cluj, care i-au întocmit infracţiune .

După ce i-a dus la furat, în marinimia sa, Lupu Horj afirmă următoarele în declaraţie: „Prejudiciul i-am zis să-l platească el, dar ulterior, fiind băiat cu situaţie materială mai slabă am achitat tot eu prejudiciul la Ocolul Silvic Borşa”.

Criminaliştii au găsit 24 de cioate, procuroul Valentin Panţuru l-a sancţionat doar pe Dumitru Hanţing pentru doar 5 cioate

Procurorul Panţuru, după ce că nu a înştiinţat proprietarul cu privire la furt, să-l sancţioneze doar pe zilierul Dumitru Hanţig pentru tăierea doar a cinci arbori, în condiţiile în care criminaliştii au găsit un număr de 24 de cioate. Conform raportului de încetare urmăririi penale, procurorul Hanţig apreciează un prejudiciu de 968,816 lei.

În continuare, procurorul Panţuru susţine următoarele: „La controlul efectuat de către echipa mixtă de control, au fost identificate un număr de 24 de cioate nemarcate, dintre care un număr de 6 (ulterior, la a doua deplasare în teren, 7) prezentau o urmă incertă de amprentă silvică. De pe acele cioate au fost ridicate cioplaje, care au fost trimise în vederea expertizării traseologice, însă nu s-a reușit stabilirea dacă sunt sau nu urme de marcă silvică, întrucât acestea erau degradate și inapte pentru efectuarea examinărilor traseologice comparative.

Tot din cercetările și verificările efectuate, rezultă faptul că 12 dintre cele 24 de cioate identificate fără amprentă de ciocan silvic de marcat au fost inventariate, iar faptuitorului i-a fost aplicată o contravenție silvică, fiind depistat de pădurarul Tomoiagă Grigore în data de 04.05.2011”.

Astfel, procurorul Panţuru decide să aplice o contravenţie silivcă zilierului Hanţig şi să claseze dosarul. Toate acestea fără să înştiinţeze proprietarul.

Firesc ar fi fost ca proprietarul să fie înştiinţat şi mai mult să îi fie returnat prejudiciul. Un simplu exemplu: dacă vi se fură un laptop şi e prins hoţul şi găsit laptopul, bunul se întoarce la dumneavoastră, nu dispare în neant.

Ce spun persoanele implicate în furt

Gazeta de Cluj a obţinut declaraţiie din dosar ale lui Dumitru Hanţig, Tomoioagă Ciprian, Ciuban Grigore şi Timiş Ioan, în care aceştia relatează cum s-a întămplat fapta.

Dumitru Hanţig:

„Locuiesc la adresa arătată mai sus și declar faptul că, anul trecut, în cursul lunii mai, am lucrat împreună cu alte trei persoane din localitatea Moisei pentru Horj Lupu, care administrează S.C. HORBER S.R.L., societate al cărei obiect de activitate este exploatarea și transportul materialului lemnos.

La începutul lunii mai 2011, Horj Lupu ne-a dus pe toți patru, respectiv pe mine, Timiș Ioan, Tomoiagă Grigore și Ciuban Grigore, în zona Țibu, Cantonul Silvic Jupânea. Ne-a arătat unde are el teren împădurit, proprietate privată, și ne-a spus să tăiem arbori marcați de molid de pe un versant, arbori pe care să-i cepuim și să-i corhănim într-un pârâu, pentru ca ulterior să fie încărcați de către utilajele specializate de transport bușteni pe care le are la firmă și să fie transportați la depozitul firmei.

Ne-a cazat într-o cambuză și nu am lucrat decât câteva zile. Neavând contract de muncă, am lucrat doar cu ziua, fiind plătiți la metru cub.

În data de 05.05.2011, în timp ce lucram la exploatare, la fața locului au venit mai mulți polițiști care au verificat cioatele și au întocmit un proces-verbal de constatare a infracțiunii, deoarece au găsit mai multe cioate nemarcate. Cioatele identificate au fost în număr de 24, iar un număr de 6 prezentau urme de marcă silvică. Acestea au fost fotografiate de către polițiști.

Eu am fost prezent când au fost inventariate de polițiști cioatele, fiind prezenți și specialiști de la ITRSV, și am recunoscut că eu am fost cel care a tăiat arborii cu drujba. Celelalte trei persoane, respectiv Timiș Ioan, Tomoiagă Grigore și Ciuban Grigore, doar au cepuit și corhănit arborii. Lemnul pe care îl fasonam a fost încărcat în tiruri și dus la depozitul firmei.

Horj Lupu ne-a scos la pădure la începutul săptămânii, iar poliția ne-a prins joi, în data de 05.05.2011.

În data de 04.05.2011, a fost pădurarul Tomoiagă Grigore la fața locului și mi-a întocmit o contravenție tot pentru acele cioate. Mi-a spus să nu mai tai decât arbori marcați.

Recunosc că greșeala a fost a mea, deoarece nu m-am uitat mai atent înainte de a tăia arborii cu drujba, să văd care are și care nu are marcă silvică.

Așa cum am mai declarat, eu nu am beneficiat de buștenii tăiați. Am lucrat cu ziua, fiind plătit cu 32 lei pe metru cub (toți patru), dar îmi recunosc greșeala, deoarece nu m-am uitat mai atent la molizii pe care i-am tăiat, să văd care este marcat și care nu are marcă silvică.

La sfârșitul săptămânii, când am coborât de la Țibu, i-am spus lui Horj Lupu ceea ce s-a întâmplat, iar acesta m-a certat pentru că nu am fost mai atent. Totodată, mi-a reproșat că tot el o să plătească pagubele.

Aceasta este declarația pe care o dau, o susțin și o semnez, după ce am citit-o cuvânt cu cuvânt și sunt de acord cu cele consemnate.”

Tomoioagă Grigore:

„În cursul lunii mai 2011, nu mai rețin exact data, am lucrat cu ziua, împreună cu Hantig Dumitru, Timiș Ioan și Ciuban Grigore, toți din localitatea Moisei, în zona Tibău, pentru Lupu Horj, unde am fasonat și corhănit bușteni de molid.

Patronul ne-a dus în acea zonă la începutul săptămânii și ne-a arătat versantul unde să lucrăm, totodată spunându-ne să tăiem doar arborii care erau marcați.

Toți patru am lucrat două zile, iar în data de 05.05.2011, am fost verificați de o echipă de silvicultori și polițiști, care au găsit câteva cioate nemarcate, motiv pentru care ne-au audiat și ne-au pus să semnăm un proces-verbal de constatare a infracțiunii de tăiere ilegală de arbori.

Eu am declarat adevărul, și anume că cel care a doborât arborii de molid cu drujba a fost Hantig Dumitru și că el, probabil, nu a verificat atent dacă aceștia erau sau nu marcați.

Activitatea noastră a constat în cepuit și corhănit arborii într-un pârâu, de unde urma să-i încarce un utilaj al patronului și să fie transportați în depozitul firmei lui Lupu Horj.

Eu personal nu am tăiat niciun arbore. Repet, cel care a tăiat cu motofierăstrăul a fost Hantig Dumitru.

Când patronul a aflat că am fost verificați și că au fost găsite cioate nemarcate, ne-a reproșat faptul că am tăiat arbori nemarcați.

Aceasta este declarația pe care o dau, după ce am confirmat că eu nu am beneficiat de niciun arbore și că nu am tăiat cu drujba arbori. Eu am lucrat cu ziua, iar activitatea mea a constat în a curăța arborii de cepuri și a-i corhăni spre pârâul de lângă drumul forestier.”

Ciuban Grigore

„În luna mai 2011, mai exact la începutul lunii, împreună cu alte trei persoane din localitatea Moisei, am lucrat pentru Lupu Horj, administratorul Societății S.C. HORBER Borșa, care ne-a dus în zona Țibău, de pe raza Ocolului Silvic Borșa. Ne-a cazat într-o baracă, iar noi am lucrat câteva zile la pădure. Am tăiat arbori, i-am cepuit și i-am corhănit de pe un versant până în pârâul de lângă drumul forestier, de unde, ulterior, buștenii au fost transportați cu utilaje specializate de transport al buștenilor, aparținând firmei administrate de Lupu Horj.

Celelalte persoane cu care am lucrat sunt:

Hantig Dumitru, care îmi este vecin,

Tomoiagă Grigore, care locuiește în Moisei, în zona Gării,

Timiș Ioan, care locuiește în Moisei, pe strada Lunca de Jos.

În data de 02.05.2011, Lupu Horj ne-a arătat locul de unde trebuia să exploatăm și ne-a spus să tăiem doar arborii care sunt marcați.

Dintre noi patru, cel care a tăiat cu drujba molizii a fost Hantig Dumitru. Eu, Timiș Ioan și Tomoiagă Grigore am lucrat la cepuit și corhănit.

În data de 05.05.2011, la fața locului a venit o echipă formată din polițiști, care au verificat în teren toate cioatele. Cred că au găsit mai multe cioate nemarcate, pe care le-au măsurat în prezența noastră și le-au fotografiat.

Am fost și noi de față și am văzut că mai multe cioate nu aveau marcă silvică. Cred că Hantig Dumitru nu a fost atent să se uite la fiecare molid înainte de a-l tăia cu motofierăstrăul. Erau și arbori rupți de vânt, care nu erau marcați, iar noi nu puteam să corhănim pe cei marcați din cauza celor care nu erau marcați. După inventariere, au găsit un număr de 24 de arbori nemarcați, ne-au invitat jos de pe coastă, iar lângă drumul forestier polițiștii prezenți la fața locului ne-au audiat.

Mai precizez faptul că în data de 04.05.2011, la fața locului a venit pădurarul care gestionează Cantonul Silvic Jupânea și a găsit și el câteva cioate. Nu știu exact câte, dar știu că i-a întocmit lui Hantig Dumitru o contravenție pentru că a tăiat molizi nemarcați și i-a spus să nu mai taie decât arbori care sunt marcați.

La sfârșitul săptămânii, când am coborât de la Țibău, i-am spus patronului ceea ce s-a întâmplat, iar acesta ne-a certat pentru că nu am fost atenți, afirmând că tot el va suporta pagubele pentru neatenția noastră.

Pentru munca prestată am fost plătiți cu ziua. Neavând contracte de muncă, am lucrat doar o săptămână.

Aceasta este declarația pe care o dau, o susțin și o semnez pe propria răspundere, după ce am citit-o cuvânt cu cuvânt”.

Timiş Ioan

„În luna mai 2011, mai exact la începutul lunii, împreună cu alte trei persoane din localitatea Moisei, am lucrat pentru Lupu Horj, administratorul Societății S.C. HORBER Borșa, care ne-a dus în zona Țibou, de pe raza Ocolului Silvic Borșa. Ne-a cazat într-o baracă, iar noi am lucrat câteva zile la pădure. Am tăiat arbori, i-am cepuit și i-am corhănit de pe un versant până în pârâul de lângă drumul forestier, de unde, ulterior, buștenii au fost transportați de la fața locului cu utilaje specializate de transport al buștenilor, aparținând firmei administrate de Lupu Horj.

Celelalte persoane cu care am lucrat sunt: Hantig Dumitru, Tomoiagă Grigore și Ciuban Grigore.

În data de 02.05.2011, Lupu Horj ne-a arătat locul de unde trebuia să exploatăm și ne-a spus să tăiem doar arborii care sunt marcați.

Dintre noi patru, cel care a tăiat cu drujba molizii a fost Hantig Dumitru. Eu, Timiș Ioan și Tomoiagă Grigore am lucrat la cepuit și corhănit.

În data de 05.05.2011, la fața locului a venit o echipă formată din polițiști care au verificat în teren toate cioatele. Cred că au găsit mai multe cioate nemarcate, pe care le-au măsurat în prezența noastră și le-au fotografiat.

Am fost și noi de față și am văzut că mai multe cioate nu aveau marcă silvică.

Cred că Hantig Dumitru nu a fost atent să se uite la fiecare molid înainte de a-l tăia cu motofierăstrăul. Erau și arbori rupți de vânt care nu erau marcați și nu puteam să-i corhănim pe cei marcați din cauza celor care nu erau marcați.

După inventariere, au găsit un număr de 24 de arbori nemarcați. Ne-au invitat jos de pe coastă, iar lângă drumul forestier ne-au audiat polițiștii care au fost la fața locului.

Mai precizez faptul că, în data de 04.05.2011, la fața locului a venit pădurarul care gestionează Cantonul Silvic Jupânea și a găsit și el câteva cioate. Nu știu exact câte, dar știu că i-a întocmit lui Hantig Dumitru contravenție pentru că a tăiat molizi nemarcați și i-a spus să nu mai taie decât arbori care sunt marcați.

La sfârșitul săptămânii, când am coborât de la Țibou, i-am spus patronului ce s-a întâmplat, iar acesta ne-a certat pentru că nu am fost atenți, afirmând că tot el va suporta pagubele pentru neatenția noastră.

Pentru munca prestată, am fost plătiți cu ziua, nefiind angajați, am lucrat câteva zile.

Aceasta este declarația pe care o dau, o susțin și o semnează pe propria răspundere, după ce a citit-o cuvânt cu cuvânt.”