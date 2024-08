Wonder Family Fest 2025

Horia Brenciu, cunoscut pentru vocea sa, dar și pentru show-urile incredibile pe care le face pe scenă, este noul artist confirmat la cea de-a doua ediție a festivalului. Smiley, Iuliana Beregoi, Zurli Super Show, Cătălin Botezatu și Dorian Popa, invitații primei ediții, au anunțat deja că vor reveni pe scena principală a Wonder Family Fest în 2025. Alături de ei s-au înscris și Carnaval RIO by Wilmark și The Cuban Project, care anul acesta au făcut o atmosferă incendiară pe scena latino, dar și Geo da Silva și Gyo Gee, care au dus petrecerile până târziu în noapte, pe scena Grande Vista.

Fanii Wonder Family Fest au fost invitați pe canalele de social media oficiale să voteze headlinerul favorit pentru 2025. Lista propusă de organizatori include nume de artiști internaționali mari: Miley Cyrus, Jason Derulo, Ricky Martin, Maluma și Eros Ramazzotti.

Prețuri speciale pentru Wonder Family Fest 2025

Biletele la preț de SUPER EARLY BIRD au fost scoase în vânzare miercuri. Doritorii pot să cumpere acum abonamente și bilete la jumătate de preț. De asemenea, peste 500 de persoane au completat formularul de preînscriere la cea de-a doua ediția a festivalului. Aceștia vor beneficia de o extra-reducere de 10% pentru cele 3 zile de poveste de la Wonder Family Fest 2025.

Prima ediție Wonder Family Fest

Prima ediție a Wonder Family Fest, cel mai mare festival pentru familii din România, care a avut loc între 2 și 4 august, în comuna Feleacu, din județul Cluj, a însemnat trei zile de poveste, pline de magie, veselie și culoare. Peste 50.000 de oameni s-au bucurat de zeci de activități organizate în zone tematice, alături de un line-up impresionant, patru scene, zone de relaxare de poveste, piscină cu plajă, conferințe pentru părinți. Luis Fonsi, câștigător al Grammy-ului latin, a fost headlinerul evenimentului și a făcut un show total în prima seară a festivalului. Deși a plouat, mii de fani de toate vârstele au fredonat, odată cu el, ”Échame La Culpa” și, bineînțeles, “Des-pa-ci-toooo”! Wonderland Resort, locul de basm în care a fost organizat festivalul, l-a fermecat și pe celebrul artist.

Cei mici au fost nerăbdători să îi audă și pe Iuliana Beregoi, Andra Gogan sau Dorian Popa, senzații ale generației Z. Pe lângă concertele susținute, artiștii s-au plimbat tot weekendul prin festival, iar fanii au putut să interacționeze cu ei. Pe scena principală au făcut senzație: Bosquito, Proconsul și Theo Rose, cu concertul de final de festival. Pe lângă scena mare, festivalierii au avut la dispoziție și Latino Stage și Kids Stage, unde au avut loc spectacole de magie, teatru de păpuși, momente de jonglerii și de acrobație. Kids Land a avut și o regină, Zurli Land, tărâmul plin de culoare, jocuri, provocări și premii în care micuții au fost întâmpinați zilnic de toate personajele Zurli, în frunte cu Maya și Tanti Prezentatoarea. Iar Joy Land, zona cu mașinuțe, carusel, căsuțe și tobogane gonflabile, ”încununate” de fascinanta roată panoramică a completat perfect atmosfera

Dino Land, un loc fascinant unde dinozaurii prind viață, a fost perfect pentru micii exploratori care au venit la festival. Traseul este amenajat prin pădure și include peste 40 de dinozauri animatronici în mărime naturală. Pentru amatorii de senzații tari au fost organizate o serie întreagă de activități și spectacole în aer: salt în tandem cu parașuta, alături de SkyDive Transilvania, zboruri cu elicopterul și show-uri aviatice cu acrobații pe cer.

În cadrul Wonder Family Fest, au fost organizate și conferințele pentru părinți Family Talks – ”discuții istețe pentru părinți relaxați” powered by Parentool, purtate cu specialiști. Baby Land powered by PetitBebe a fost spațiul special amenajat pentru familii cu bebeluși și copii mici – un spațiu liniștit cu pătuțuri pentru somnul de amiază, mese de schimbat scutece, fotolii pentru alăptat și multe jucării, alături de cărucioarele care au putut fi închiriate gratuit.

Parcul de distracții Wonderland, festival tot timpul anului!

Wonder Family Fest a fost mai mult decât un festival. A fost o sărbătoare a imensului resort întins pe o suprafață de peste 357.000 mp. Amenajat într-un cadru feeric, natural, la liziera pădurii, resortul a inaugurat, cu ocazia festivalului, mai multe atracții care vor rămâne deschise de acum încolo, precum: Adrenaline Tower, cel mai înalt turn de acest gen din lume și primul din România, Adventure Land cu tiroliană, Wonder Ludge – pistă de boburi gravitaționale și traseu de tubing. Tot cu ocazia festivalului a fost inaugurată și Wonder Pool – piscină în aer liber, o superbă oază de relaxare întinsă pe o suprafață impresionantă de 13.000 mp, cu 10.000 mp de plajă și 3.000 mp de apă.

Și tocmai fiindcă majoritatea zonelor inaugurate cu ocazia Wonder Family Fest rămân ”în picioare” și după festival, organizatorii anunță că brățara de festival nu expiră. Astfel, cei care revin la Wonderland Resort vor putea folosi banii rămași pe brățară pentru a plăti acces la oricare dintre atracțiile parcului, inclusiv echitație, paintball sau tir cu arcul, sau, de ce nu, îi pot ”preschimba” într-o masă gustoasă.

DESPRE WONDERLAND RESORT

Wonderland Resort este un complex de lux situat în comuna Feleacu, județul Cluj, care oferă un cadru natural feeric și activități pentru toate vârstele. Resortul dispune de facilități premium, inclusiv hoteluri de 5 stele, SPA, bază de echitație, terenuri de tenis și paintball și este dedicat transformării fiecărui eveniment într-o experiență memorabilă.

Wonder Family Fest este un eveniment marca Wonderland Resort

Partener de mobilitate: Aurtoworld România

Partener de hidratare: Aqua Carpatica

Partener de amintiri: Pepsi

Partener de frumusețe: Gerovital Kids – Farmec

Partener de adrenalină: Red Bull

Partener de bebelușeală: Petit Bebe

Partener de spații inspirate: Morphoza, Mobila Dalin, Transylvania College

Partener de încărcare: Mr. Charge

Partener de oaze verzi: Pominova

Partener de îndulceală: DONUT WORRY BE HAPPY by La Lorraine

Partener de comunicare: Add PR

Partener media principal: PRIMA TV, PRIMA NEWS, PRIMA SPORT, Servus Cluj

Parteneri media: Radio Impuls, Adevărul Holding, Click.ro, OK Magazine, Click pentru femei, The Woman

Apuseni Info, Cluj.com, Cluj 24, Cluj4Ever, CluJust, Clujul Cultural, Cluj Today, Cluju, Clujul Copiilor, Cluj Web Story, Curierul de Cluj, Dispersie, I Like Cluj, Info Huedin, Kiss FM, Media9, Napoca Live, România Pozitivă, ȘtiriMed, Via Cluj TV, Ziarul Clujean, Zile și Nopți,

Mulțumiri speciale: Cătălin Botezatu, Caiac SMile, Marius Berbecuț, Gabriela Popescu Make Up Studio & Academy, Ioana Chindriș