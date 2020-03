Mai multe cluburi din Cluj-Napoca au anunțat anularea evenimentelor în următoarea perioadă, în contextul epidemiei de coronavirus. Printre aceste se numără /FORM Space, Midi și NOA. De cealaltă parte, Euphoria Music Hall a anunțat că evenimentele nu se vor amâna, ci vor diminua numărul biletelor care se vor elibera.

„/FORMeri de pretutindeni, așa cum v-am spus, am fost și suntem într-o continuă comunicare cu Direcția de Sănătate Publică. În urma deciziilor recente la nivel național, vrem să vă anunțăm că am decis să AMÂNĂM evenimentele de la /FORM Space pentru moment. Am luat această decizie pentru că ne dorim să respectăm recomandările făcute de experți și să ne putem desfășura activitatea în deplină siguranță, atunci când va fi posibil. Vă vom ține la curent cu pașii următori și garantăm că veți fi primii care veți afla atunci când vom reveni la programul normal. *Ne-am bucura să aveți încredere în faptul că vom trece în curând peste această perioadă și să folosiți biletele atunci când vom reprograma activitatea”, transmit reprezentanții clubului /FORM Space.

Și clubul Nest Of Angels (NOA) a postat pe pagina de Facebook un mesaj similar.

„Sănătatea și siguranța voastră sunt prioritare pentru noi, așa că vrem să ne asigurăm că vă puteți distra fără nici o grijă la petrecerile noastre. De aceea, am hotărât să amânăm evenimentele din perioada 13-31 martie (vă vom comunica datele evenimentelor reprogramate în cel mai scurt timp posibil). Dacă ați achiziționat deja bilete la unul dintre evenimentele din perioada menționată, aveți posibilitatea de a primi contravaloarea integrală a acestora, sau de a le păstra pentru data reprogramării evenimentului (pentru informații, vă rugăm să contactați casele de bilete myticket & entertix). Vă promitem că, de îndată ce măsurile preventive se anulează, revenim în forță cu cele mai tari petreceri și concerte!”, au transmis cei de la NOA.

De asemenea, conducerea clubului Midi anunță amânare evenimentelor din următoarea perioadă.

„Către toți Midi-eni, așa cum v-am spus, am fost și suntem într-o continuă comunicare cu Direcția de Sănătate Publică. În urma deciziilor recente la nivel național, vrem să vă anunțăm că am decis să AMÂNĂM evenimentele de la Midi pentru moment. Am luat această decizie pentru că ne dorim să respectăm recomandările făcute de experți și să ne putem desfășura activitatea în deplină siguranță, atunci când va fi posibil. Vă vom ține la curent cu pașii următori și garantăm că veți fi primii care veți afla atunci când vom reveni la programul normal”, au scris aceștia pe pagina de Facebook.

Euphoria Music Hall a anunțat că noile măsuri impuse de Direcția de Sănătate Publică Cluj ar putea diminua numărul de bilete care se vor elibera la evenimente, însă nu își închid porțile.

„Având în vedere situația actuală, delicată, vrem să vă comunicăm faptul că luăm toate măsurile de prevenție și că suntem în legătura cu autoritățiile responsabile pentru aceste situații. Una dintre masuri, poate afecta numărul participanților la evenimentele următoare”, au transmis reprezentanții Euphoria Music Hall.

Amintim că autorităţile au interzis de duminică, în contextul prevenirii unei răspândiri a coronavirusului în România, activităţile publice la care participă mai mult de 1.000 de persoane, fie într-o incintă, fie în aer liber, publice sau private, a anunţat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.