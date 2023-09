Ceea ce părea a fi o frumoasă poveste de dragoste s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru clujeanul Rareș Hiba. Tânărul a căzut în plasa întinsă de propria mamă, care a plătit o prostituată cu 3000 de euro ca să-i administreze sedative și substanțe interzise propriului fiu.

Adevărul a ieșit la iveală abia după câteva luni, când mustrările de conștiință au cuprins-o pe dama de consum și a decis să-i mărturisească totul bărbatului. Idila s-a sfârșit cu o plângere penală clasată de procurorii clujeni care au stabilit, fără să facă prea multe cercetări, că din moment ce tânăra nu i-a administrat o supradoză lui Hiba nu poate fi vorba despre o tentativă de omor.

Povestea a început în martie 2019, când Liliana O. l-a abordat pe Facebook pe Rareș Hiba. Femeia de moravuri ușoare și-a jucat extrem de bine cartea și, în schimbul sumei de 3000 de euro primită de la mama tânărului, s-a transformat într-o actriță demnă Premiul Oscar. Aceasta l-a vrăjit pe Hiba spunându-i că este o studentă la medicină cu visuri mărețe, care își dorește o relație serioasă. La scurt timp, cei doi s-au mutat împreună într-un apartament din comuna Florești. Cu toate acestea, fericirea aparentă și entuziasmul proaspetei relații s-au transformat într-o dramă greu de imaginat.

De la fluturi în stomac la halucinații, leșin și inconștiență

Rareș Hiba și Liliana O. au trăit o relație intensă și pasională, cel puțin până când tânărul a început să simtă efectele sedativelor și substanțelor interzise administrate fără știrea lui. Tânărul a început să experimenteze stări profunde de somnolență, urmate de halucinații, frică intensă, instabilitate fizică, psihică și emoțională. Mai mult, tânărul a ajuns să se confrunte cu stări de leșin și inconștiență, stări pe care nu și le putea explica sub nicio formă. Calvarul a durat până în septembrie 2019, când Hiba a avut parte de un adevărat șoc: a aflat că iubita lui este de fapt o prostituată plătită de propria mamă. Adevărul a ieșit la iveală pentru că Liliana O. a avut mustrări de conștiință și s-a hotărât să scape de „povara” pe care o purta pe umeri de luni bune.

Femeia i-a mărturisit care este adevărata ei ocupație și că tocmai mama lui i-a oferit suma de 3000 euro să îl contacteze şi să îi creeze o imagine falsă în ceea ce o privește, astfel încât să îl inducă în eroare, pentru a-l droga, strecurându-i în mâncare și băutură diferite substanţe şi sedative. Tânăra primise indicații clare să sune la poliție pentru a semnala că Hiba se află sub influența drogurilor, pentru a putea fi internat la o clinică pentru a urma un tratament specializat. Ulterior, Liliana O. și-a dat seama că nu e bine ce face, aşa că a decis să-i spună adevărul bărbatului.

Mărturia prostituatei, surprinsă într-un videoclip

Un videoclip de 8 minute şi 6 secunde pus de Hiba la dispoziția anchetatorilor și publicat pe pagina lui de Facebook, surprinde momentul în care Liliana O. își recunoaște vina și mărturisește detaliat cum a acționat.

„Nu aveam de unde să știu că se întâmplă asta, Rareș. Mie mi-a dat banii ăia. Pentru mine au fost bani. Când lucram ce lucram, m-a sunat să mă întrebe dacă pot să mă văd cu ea să vorbim ceva. Eu i-am spus că da, nu mă costa nimic. Pe mine m-au încântat banii, sincer. Când mi-a spus că e mă-ta și că îți vrea binele, și să te înterneze la clinică pentru că te droghezi, că ești drogat și că faci numai probleme.. Eu de unde era să știu? Mie mi-a spus doar să-ți pun somniferele și că de restul se ocupă ea. Mi-a spus că trebuie să stau cu tine, să am grijă de tine, să te îngrijesc și dacă e ceva să îi spun ei. După aceea m-a întrebat dacă ți-am pus alea (n. red. somniferele), dar de fapt eu nu ți le-am mai pus când am văzut cum înnebunești și cum faci. Eu nu am știut că o să ai asemenea reacții. Eu credeam că e un somnifer pe care îl iei și te culci. Mi-a spus să sun la poliție să spun că ești drogat ca să vină să te interneze la clinică. Asta am știut și asta mi-a spus că te ajută să te ducă la clinică, să-ți dea tratament.”, reiese din mărturia Lilianei O., surprinsă în videoclipul publicat de Rareș Hiba.

Rareș Hiba i-a făcut plângere penală damei de consum Liliana O., acuzând-o de săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor. Acesta a arătat că a găsit în apartamentul său o sticluță ce conținea Diazepam – medicament din categoria benzodiazepinelor cu efect anxiolitic, ascunsă în spatele unei icoane.

„Mi-a spus ca ea nu este studentă că de fapt este prostituata de la 14 ani, iar în urma faptului că cineva i-a propus în schimbul sumei de 3000 de euro să mă contacteze, să-mi creeze o imagine falsă în ceea ce o privește, astfel încât să mă inducă în eroare și să mă otraveasca strecurandu-mi în mâncare și băutură diferite substanțe și sedative. Mai menționez că am găsit în locuința mea o sticlă cu o substanță sedativă numită Diazepam, aceasta fiind sub formă lichidă ascunsă după o icoană de la mine din casă pe care a recunoscut-o și a revendicat-o.”, se arată în plângerea formulată de Rareș Hiba.

Plângerea penală, clasată de procurorii cluijeni pentru că nu a fost vorba de supradoză

Cu toate acestea, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj au clasat cauza sesizată, fără să audieze posibilii martori indicați sau măcar pe Liliana O., motivând că nu reiese intenţia niciunei persoane de ucidere, iar fapta de a administra sedative pe ascuns, câtă vreme nu se poate proba că este vorba de o supradoză, nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de tentativă de omor. Chiar dacă cercetarea împotriva persoanelor care l-au drogat pe Hiba putea fi continuată în cazul în care s-ar fi schimbat încadrarea penală, procurorii au preferat să-i pună cruce dosarului și să se rezume la a spune că nu a fost nicio tentativă de omor, de parcă ar fi trebuit să se ajungă la situații dramatice pentru a lua măsuri în acest caz. Astfel, Liliana O. și mama lui Hiba, creierul planului sinistru, au scăpat basma curată.

„Cu privire la infracțiunea reclamată de tentativă de omor, aceasta constă în încercarea de a ucide pe cineva. Ori din cele arătate de către persoana vătămată dar şi din cele rezultate din înregistrarea video, nu reiese intenţia niciunei persoane de ucidere. Fapta de a da sedative pe ascuns (diazepam) câtă vreme nu se poate proba că este vorba de o cantitate mare (supradoză), nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de tentativă de omor, urmând a se dispune clasarea cauzei.”, au stabilit procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Până în prezent, motivele care au stat în spatele acțiunilor șocante ale mamei lui Rareș Hiba rămân neclare. Este de necrezut cum o mamă este capabilă să plătească o prostituată care să-i vrăjească fiul și să-i administreze droguri pe ascuns, motivând că fiul ei consumă substanțe interzise și trebuie internat într-un centru de dezintoxicare.