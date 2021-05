Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 a fost condamnat joi de către judecătorii Tribunalului București, la 11 ani și 8 ani de închisoare cu executare pentru corupție. Decizia magistrațiilor nu este definitivă.

De asemenea, fostul primar al Sectorului 5 a fost obligat de instanță să plătească daune materiale de 15.044.700 de euro către Primăria de sector, constituită parte civilă în proces.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată de DNA Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie), Sorin Ştefan Ciocan, Laura Ciocan, director al SC Economat Sector 5 SRL, şi omul de afaceri Marin Dumitru.

Pedepsele dispuse de Tribunalul București în cazul acestora:

Mircea-Sorin Niculae – 8 ani de închisoare;

Dumitru Marin – 4 ani de închisoare;

Sorin-Ștefan Ciocan – 3 ani închisoare cu suspendare;

Laura Ștefan a fost achitată.

Timp de 6 ani, Marian Vanghelie a fost judecat pentru o mită de 30 de milioane de euro.

În iulie 2015, Vanghelie a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru mai multe infracțiuni de corupție, alături de Laura Ciocan, directorul de atunci al Economat Sector 5 SRL.

Potrivit DNA, în perioada 2006 – 2014, Marian Vanghelie în calitate de primar al Sectorului 5, “ajutat de inculpatul Niculae Mircea-Sorin și parțial de inculpata Ciocan Laura, a solicitat și primit de la inculpatul Dumitru Marin foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un „comision” de 20% din încasări).

Aceste foloase au fost pretinse și primite de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel pentru a-și exercita atribuțiile de serviciu atât în vederea atribuirii de către Primăria Sectorului 5 și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achiziții publice firmelor controlate de omul de afaceri, cât și pentru a dispune efectuarea plății lucrărilor aferente acestor contracte (valoarea totală a acestor contracte este de aproximativ 738.019.000 de lei)".

În acest caz, prejudiciul se ridică la peste 60 de milioane de euro.

Ce scrie în minuta Tribunalului București

Redăm mai jos integral minuta Tribunalului București:

“DOSAR nr. 25638/3/2015

HOT.

13.05.2021

1. Condamna pe inculpatul Vanghelie Marian- Daniel la pedeapsa rezultanta de 11 ani si 8 luni inchisoare.

interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa complementara exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, drepturi prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, pe o perioada de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, drepturi prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, de la data ramanerii definitive a hotararii pana la data executarii sau considerarii ca executata a pedepsei principale.

2. condamna pe inculpatul Dumitru Marin la pedeapsa de 4 ani inchisoare.

3. condamna pe inculpatul Niculae Mircea- Sorin la pedeapsa rezultanta de 8 ani inchisoare.

4. condamna pe inculpatul Ciocan Sorin- Stefan la pedeapsa de 3 ani inchisoare.

dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, termen stabilit in conditiile art. 92 C. pen. si care va curge de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte.

5. In temeiul art. 396, alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16, alin. 1, lit. b, teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Ciocan Laura pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita, prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal actual, raportat la art. 289 alin. 1 din Codul penal actual, cu aplicarea dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. a si c din Legea nr. 78/2000, modificata prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea art. 5 din Codul penal actual.

In temeiul art. 396, alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16, alin. 1, lit. a C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Ciocan Laura pentru savarsirea infractiunii de art. 29 alin. 1 lit. a si b din Legea nr. 656/2002, in forma modificata prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea dispozitiilor art. 5 din Codul penal actual.

Admite actiunea civila formulata de partea civila Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, reprezentata legal prin primar si obliga pe inculpatul Vanghelie Marian- Daniel sa plateasca partii civile suma de 15.044.700 euro, la cursul BNR din ziua platii, cu titlu de daune materiale.

In temeiul art. 51 din legea nr. 129/2019 raportat la art. 112, alin. 1, lit. b si e C.pr.pen. dispune confiscarea speciala a urmatoarelor bunuri: dispune mentinerea sechestrului asigurator dispus de catre procuror, cu privire la urmatoarele persoane si bunuri, pana la concurenta sumei de 15.044.700 euro:

dispune ridicarea masurilor asiguratorii dispuse cu privire la bunurile mobile si imobile, respectiv sumele de bani aflate in conturile inculpatilor Ciocan Sorin- Stefan si Ciocan Laura, precum si cu privire la bunurile numitilor Cristea Reveica, Cristea Florian si Cristea Marian.

dispune ridicarea masurilor asiguratorii dispuse cu privire la bunurile mobile si imobile apartinand intimatei Dragoe Hannerl- Charlotte

dispune ridicarea masurilor asiguratorii dispuse cu privire la bunurile mobile si imobile si sumelor de bani aflate in conturile bancare apartinand intimatei Niculescu- Mizil- Stefanescu Oana.

dispune mentinerea sechestrului asigurator asupra bunurilor personale ale intimatului Bodea Tiberiu.

dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra bunului intimatei Cucu Iulia.

dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra imobilului, detinut in prezent de intimata Diaconescu Nicoleta.

dispune restituirea bunurilor catre intimatul Geoana Mircea- Dan si ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra lor.

respinge cererea de instituire a sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatului Vanghelie Marian- Daniel ce au facut obiectul dosarului nr. 11117/94/2020 al Judecatoriei Buftea.

Respinge ca nefondata cererea de interventie in interes propriu formulata de intimata SC TERASA BERARILOR PP S.R.L.

Prezenta hotarare se comunica Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dupa ramanerea definitiva.

obliga pe inculpatul Vanghelie Marian- Daniel sa plateasca in favoarea statului suma de 20.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

obliga pe inculpatul Niculae Mircea- Sorin sa plateasca in favoarea statului suma de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

obliga pe inculpatul Dumitru Marin sa plateasca in favoarea statului suma de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

obliga pe inculpatul Ciocan Sorin sa plateasca in favoarea statului suma de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Executorie in ceea ce priveste masurile asiguratorii si restituirea bunurilor.

Cu drept de apel”.