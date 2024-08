Marius Pieleanu. Foto: Agerpres

Scandalul acuzațiilor de abuzuri sexuale în universități ia amploare. Sociologul Marius Pieleanu, profesor la SNSPA, a anunțat, joi, că întrerupe relațiile de muncă cu universitatea „până la lămurirea situației” în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală din partea unor foste studente. Acuzațiile la adresa lui Pieleanu – care se declară „oripilat” și acuză un „linșaj” – au început să apară după ce Snoop.ro a dezvăluit, luni, cazul profesorului Alfred Bulai.

După dezvălurile site-ului de investigații Snoop.ro, în spațiul public au început să apară acuzații și la adresa lui Marius Pieleanu, din partea unor foste studente ale SNSPA. Inclusiv Ana Birchall, fost ministru al Justiției, a scris pe Facebook că a fost hărțuită sexual de Pieleanu. „Aș vrea să te vizualizez epidermic”, „vreau să te fac vedetă”, „ești prea frumoasă ca să fim amici”, a scris Birchall pe pagina ei de Facebook că erau cuvintele pe care i le-a adresat profesorul universitar.

„Îmi era groază de el și de tot ce auzeam despre el”

O mărturie puternică a fost publicată joi de Rise Project.

Alice Iancu, lector universitar doctor, care a absolvit studiile de licență (științe politice/sociologie), masterat (științe politice) și doctorat (științe politice) la SNSPA, în perioada 2000-2010, vorbește despre „comportamentul deviant” al profesorilor din SNSPA Alfred Bulai, Ștefan Stănciugelu și Marius Pieleanu și spune că a trimis și un mail la Parchet despre acești trei profesori de la SNSPA.

Ea susține că de Marius Pieleanu i-a fost „cel mai frică”. „Îmi era groază de el și de tot ce auzeam despre el. Este un tip foarte calm și calculat. Faptul că săptămânal la cursuri ne spunea misoginisme devenea aproape o rutină.

De la el aflam mereu că femeile sunt mai proaste, mai slabe, mai instabile. Avea obiceiul să cheme studente singure la restanțe la el în birou. Am avut și eu o astfel de restanță, la „Sociologia devianței”.

De la colegele mele mai mari știam ce experiențe s-au petrecut în biroul acela. Așa că m-am poziționat lângă ușă, m-am lipit practic de ea, și am refuzat să mă mișc de acolo. Mi-a spus că sunt foarte drăguță și m-a întrebat dacă în viața mea personală sunt „deviantă” și până la ce nivel. Nu i-am răspuns. După care, văzând că nu am nicio reacție, m-a întrebat și ceva din materie și am dat răspuns. La final a râs și m-a îndemnat pe viitor sa fiu mai „relaxată”, afirmă Alice Iancu.

Ea mai susține că nu doar că unii profesori din SNSPA „au știut tot ce se întâmplă”, dar că unii dintre ei le descurajau și le intimidau pe studente să nu depunem plângeri: „O fostă studentă, colegă de-ale mele, care a ieșit acum în spațiul public vorbind despre Marius Pieleanu, vă asigur că nu minte. Un profesor din SNSPA i-a spus să tacă din gură. Când m-am dus și eu la același profesor și i-am spus despre Marius Pieleanu, ce trăisem eu și ce auzeam din jur și că mi-e frică de el, mi-a spus să tac din gură”.

Marius Pieleanu spune că a cerut Comisiei de Etică să se pronunțe în cazul lui, înainte de a-și anunța plecarea de la SNSPA

Marius Pieleanu a spus, pentru Rise Project, că pleacă din SNSPA.

Contactat de HotNews.ro, sociologul a afirmat că întrerupe relațiile de muncă cu SNSPA, până când acuzațiile la adresa sa „vor fi lămurite”.

„Nu am părăsit SNSPA-ul, am întrerupt relațiile de muncă până la lămurirea situației. Din păcate, percepția mea cel puțin, este aceea a unul linșaj public. Nu știam că textul unui material de presă poate fi alcătuit din comentarii. Astea sunt lucruri care sunt evidente, dar nu e profesia mea, doar așa ca… Nu fac referire la vreun material al dvs., în general așa am văzut că se folosesc comentariile pentru a încărca un conținut de presă”, a spus Pieleanu, în dialogul cu HotNews.ro.

El susține că a decis să plece pentru moment de la SNSPA pentru că nu vrea să pună universitatea într-o lumină nefavorabilă și pentru că vrea să se apere „pe persoană fizică”: „Nici nu am apucat să îl anunț pe rector (…). O să fac cerere. Ca să mă pot apăra pe persoană fizică de orice fel de acuzații”, și-a argumentat sociologul decizia.

Întrebat despre acuzațiile care i se aduc, Marius Pieleanu a spus că sunt lucruri foarte grave cu care „nu ne jucăm” și că orice acuzație fără probe „nu poate fi luată în seamă”.

„Este foarte grav. Sunt lucruri foarte grave, adică nu ne jucăm. Simpla afirmație într-un comentariu sau comentarii ale mai multor persoane de pe rețelele de socializare nu sunt probe. Acuzația ca atare dacă nu e susținută de probă nu poate fi luată în seamă. Eu sunt oripilat… Eu nu am condiționat în viața mea accesul la examen sau la alte tipuri de evaluări de obținere de avantaje, oricare ar fi ele, nu vorbim de cele intime. Nu e în cultura mea. Sunt de 33 de ani neîntrerupt în învățământul superior”, a declarat sociologul.

În contextul acuzațiilor care i se aduc, Pieleanu a spus că a cerut Comisiei de Etică a SNSPA să se pronunțe în cazul său: „Am făcut solicitare la Comisia de Etică, eu personal, puteți să verificați la universitate: „Vă rog să mă chemați și să lămurim lucrurile”. Evident că mi-au spus: „Păi ce să te chemăm dacă nu sunt reclamații?” În schimb, pe TV sunt măcelărit”.

„Nu pot să stau așa doar să mă uit cum cineva aruncă cu piatra”

Marius Pieleanu mai susține că de când este profesor a avut mii de studenți, deci oricare dintre ei i-ar putea vrea răul, iar el se va apăra.

„Există instituția denunțului calomnios pe care eu o voi pune în mișcare cu avocatul pe care îl cunosc de o viață. Adică nu putem să stăm așa, să stăm cu mâinile în sân. O mână de oameni pe net mă execută fără niciun fel de scrupule. Ok, am înțeles. Gândiți-vă că în lunga mea activitate am făcut așa o evaluare scurtă zilele trecute mă gândeam: sunt peste 6.000 de studenți care mi-au trecut prin mână. Dacă 10% dintre ei nu m-au înghițit sunt 600. Dacă din ăștia 600, 10%, 60 adică, chiar mă urăsc din motive varii, avem explicația. Nu putem mulțumi pe toți studenții. De la note până la o vorbă spusă, un lucru spus, o atitudine. Cum să spun, nu suntem mașini”, a spus Pieleanu.

Întrebat dacă asta înseamnă că îi va acționa în instanță pe cei care l-au acuzat de hărțuire sau abuz sexual, Pieleanu a spus că doar în cazul în care „lucrurile continuă în sensul ăsta”.

„Să ne înțelegem, nu sunt un procesoman, nu am fost în viața mea, pentru că mie îmi creează prejudicii nu numai de imagine, care contează foarte mult. Am muncit peste 35 de ani ca să construiesc ceva, da? Să fac un exit-poll de care să fiu eu în primul rând mândru, chiar dacă unii mă contestă (…). Nu pot să stau așa doar să mă uit cum cineva aruncă cu piatra”, a mai spus Pieleanu.

Cine este Marius Pieleanu

Marius Pieleanu (59 de ani) este membru al Asociației Sociologilor din România din 1990, prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA și conferențiar universitar doctor.

El deține compania de sondare AVANGARDE și este un invitat constant la diverse televiziuni, pentru a analiza subiecte politice și sociale.

