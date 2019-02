Tribunalul Bucureşti a decis miercuri ca italianul Matteo Politi, acuzat că a practicat ilegal medicina în România, să rămână în arest preventiv.



Tribunalul a respins, ca neîntemeiată, contestaţia depusă de Matteo Politi, fiind menţinută decizia instanţei inferioare – Judecătoria Sectorului 1 – prin care a fost emis un mandat de arestare de 30 de zile.



Avocatul Daniel Ionaşcu a anunţat miercuri că Matteo Politi a depus o cerere de mediere pentru a se împăca cu părţile din dosar.



„Domnul Matteo Politi a făcut astăzi o cerere de mediere legală, autorizată, faţă de un mediator, prin care doreşte împăcarea cu toate părţile din dosar. O cerere legală depusă pe masa judecătorului atrage consecinţa articolului 244 din Codul penal, pentru care este astăzi în arest preventiv. Pentru infracţiunea de înşelăciune, împăcarea părţilor înlătură caracterul penal al faptei. Am depus un contract de mediere semnat cu un mediator, prin care s-a demarat deja procedura medierii. Aşadar, invariabil părţile vătămate sau pretins vătămate la această oră vor fi chemate pentru mediere, pentru împăcare. (…) Nu am discutat cu el dacă este dispus să plătească pentru a fi iertat, am spus doar că a început procedura medierii, ceea ce pune un mare semn de întrebare asupra arestului preventiv. El nu este arestat preventiv pentru fals, ci pentru infracţiunea de înşelăciune. (…) Astăzi, am cerut ca instanţa să dispună eliberarea lui din arest preventiv şi instituirea unui control judiciar pe tot teritoriul ţării. Cererea noastră nu a vizat un arest la domiciliu. Matteo Politi a declarat că cere să facă pace cu părţile şi a semnat contractul de mediere în faţa instanţei. A spus că regretă orice a făcut sau nu a ştiut”, a spus avocatul Daniel Ionaşcu, la finalul procesului de la Tribunalul Bucureşti.Sursă:Agerpres