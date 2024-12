Pe ăsta cu steagul Ungariei si haină de husar îl știți? Este Tanczos Barna, cel care s-a opus explicit preluării Cimitirului de la Valea Uzului de către Ministerul Apărării Naționale. Acum va fi coleg de CSAT, cu ministrul apărării si Șeful Statului Major, Tanczos fiind ministrul de finanțe din partea UDMR.

Dar stirea de-abia începe:

CSAT înseamnă Consiliul Suprem de Apărare a Țării care se ocupă de siguranța națională a României. Cum se va ocupa Tanczos Barna de acest aspect în condițiile în care UDMR are ca obiectiv principal în programul său obținerea autonomiei teritoriale pe criteriu etnic, în condițiile în care chiar Tanczos Barna a afirmat la Băile Tușnad că dacă vor intra la guvernare, ,,Vom fi cu siguranță mai aproape de autonomie, pentru că autodeterminarea nu este un lucru de care să ne ferim sau de care să fugim. Am avut ocazia să vorbim despre faptul că Ținutul Secuiesc există. A existat, există și va exista. Desigur, am vorbit și despre autonomie, pe care secuii au pierdut-o aici, la Siculeni, și pentru care au luptat atât de mult”.

Cum se împacă aceste declarații ostile Art. 1 din Constituția României cu apărarea siguranței naționale și cum poate coabita în CSAT un astfel de personaj UDMR, cu directorii SRI, SIE, care nu-i așa, se ocupă în mod direct de apărarea Constituției, implicit de siguranța națională a României??? Are rost să mai vorbim de faptul că UDMR este de facto agentura Guvernului Viktor Orban? Toate canalele media, aproape fără excepție prezintă UDMR ca fiind o formațiune compusă din oameni serioși, profesioniști etc. Toți uită un „amănunt”, că aceste calități nu sunt puse în slujba României, ci a Ungariei, așa cum și unii suveraniști (a nu se citi naționaliști) uită că întreaga politică externă a lui Viktor Orban (SUA-Rusia- Israel) are un singur obiectiv profund: Transilvania.

