În România, afacerile mici și mijlocii au de suferit de pe urma creșterilor de taxe și impozite. În același timp aproape 17% dintre firmele înregistrate sunt inactive și au intrat în faza de lichidare. Multe persoane au firme înființate de ani buni, dar nu au activitate și sunt lăsate „să moară”.

Numărul firmelor dizolvate a scăzut cu 0,73%, în 2023, până la 39.031, faţă de 39.320 în anul anterior, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) și citate de Agerpres.

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 8.191 de firme (număr în creştere cu 10,96% faţă de 2022) şi în judeţele Cluj (2.032, plus 8,26%), Timiş (1.916, plus 2,79%), Constanţa (1.867, minus 13,4%) şi Ilfov (1.857, plus 13,02%).

În luna decembrie 2023, au fost înregistrate 3.440 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (684) şi în judeţele Ilfov (186), Cluj (182), Constanţa (180) şi Timiş (161).

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Covasna, respectiv 208 (minus 12,61%), Ialomiţa (213, plus 3,4%), Mehedinţi (261, minus 4,4%) şi Caraş-Severin (279, minus 31,45%)

Domeniul de activitate care a consemnat cele mai multe dizolvări de firme, anul trecut, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde s-au înregistrat 11.057 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de anul anterior, dizolvările din acest sector au scăzut cu 5,87%.

Potrivit sursei citate, construcţiile, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, precum şi industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, şi anume 3.753 (minus 0,98%), 3.745 (plus 1,66%), respectiv 3.364 (minus 1,81 %).

Citește și: https://gazetadecluj.ro/s-a-pus-alcooltest-la-primarie-si-angajatii-nu-mai-vin-la-munca/