Plutonierul major Ștefan David a fost condamnat de magistrații de la Tribunalul Militar Cluj-Napoca la un an de închisoare cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, după ce a mușcat un polițist care încerca să-l imobilizeze.

Faptele s-au petrecut în noaptea din 14 spre 15 iunie 2023, când polițiștii au fost sesizați cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice pe strada Sub pădure din orașul Luduș, județul Mureș. Agenții de poliție s-au prezentat la fața locului, unde l-au identificat pe militar în curtea imobilului său, aflat în stare de ebrietate și ascultând muzică la un nivel ridicat.

În urma intervenției organelor de poliție, plt. maj. Ștefan David a oprit muzica, fiind sancționat contravențional, cu avertisment.

Ulterior, la data de 15.06.2023, ora 00:17, s-a efectuat o nouă sesizare prin SNUAU 112 cu privire la faptul că la aceeași adresă are loc un scandal între vecini.

Potrivit rechizitoriului, militarul, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a provocat scandal lovind cu o lopată, poarta de acces a imobilului vecinilor săi. Mai mult, acesta a intrat în curtea imobilului, a înjurat și a abordat un comportament suburban: și-a scuipat vecinul, l-a tras de tricou și l-a îmbrâncit pe acesta, fiind îndepărtat cu greu din curte.

Chiar și în afara curții imobilului, bărbatul a avut același comportament.

„Eu am rămas în curte, cu porțile închise, iar David Ștefan mă înjura prin poartă și mă scuipa, iar numiții (…), tată și fiu, nu reușeau să-l stăpânească. Între timp, a venit și soția lui (…) și îl ruga să vină acasă. Știu că la un moment dat au reușit numiții (…) să-l ducă în curtea casei sale pe (…), dar acesta a sărit un gard de la curtea lui și iar a venit spre noi…”.

Polițiștii aflați la locul evenimentului i-au solicitat militarului să înceteze, iar la un moment dat acesta a devenit cooperant, acceptând să se deplaseze spre autospeciala poliției. Ulterior, inculpatul s-a îndepărtat de autospeciala poliției, iar cei doi polițiști sosiți la fața locului au încercat să îl conducă la mașina de poliție dar acesta s-a opus și a fost condus în forță, fiind ținut de brațe de către agenți.

La scurt timp, plt. maj. Ștefan David a devenit din nou recalcitrant și s-a îndepărtat în fugă de polițiști, continuând să adreseze cuvinte jignitoare vecinilor săi, fapt pentru care agenții de poliție au procedat la îndepărtarea lui de pe gardul imobilului, dar inculpatul, pe fondul consumului ridicat de alcool, a refuzat să coopereze și a ridicat mâna amenințător asupra unui agent de poliție cu intenția de a-l lovi, moment în care celălalt polițist a intervenit pentru a-l imobiliza.

Militarul a continuat să opună rezistență, motiv pentru care a fost pus la pământ de către cei doi agenți de poliție, în vederea încătușării, moment în care David Ștefan l-a mușcat de antebrațul mâinii drepte pe unul dintre polițiști.

În urma mușcăturii, polițistul a suferit leziuni care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Solutia pe scurt a Tribunalului Militar Cluj-Napoca: În temeiul art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.p.p., art. 14 C.p.p., condamnă pe inculpatul plt. maj. D S; -pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 257, alin. (1) și (4) C.p. raportat la art. 193 alin. 2 Cod penal, la o pedeapsă de 1 an închisoare. În temeiul art. 91, art. 92 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 C.p. dispune obligarea inculpatului la următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune MUREŞ, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C.p. dispune ca inculpatul să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C.p. dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la Primăria oraşului Luduş jud. Mureş sau la Primăria mun. Târgu Mureş, jud. Mureş. În temeiul art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere ca urmare a încălcării prevederilor art. 96 C.p. În temeiul art. 576 alin. 1 C.proc.pen., un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Serviciului de Probaţiune MUREŞ. În baza dispoziţiilor art. 399 alin. 3 lit. b din C.p.p. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului plt. maj. D Ş, dacă nu este arestat în altă cauză. De asemenea, conform disp. art. 399 al. 4 din C.p.p., hotărârea pronunţată cu privire la măsurile preventive este executorie. În temeiul art. 241 al. 1 ind. 1 lit.a C.p.p. constată încetată de drept măsura preventivă a arestului preventiv ce a fost luată faţă de inculpatul D S (cu datele personale mai sus), având în vedere că în cauză s-a dispus condamnarea sa la o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. „a” C.p.p. raportat la art. 72 alin.1 şi 3 Cod penal, deduce din durata pedepsei închisorii aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre, durata arestării preventive, începând cu data de 29.12.2023, la zi. Admite în parte acţiunea civilă şi îl obligă pe inculpat să achite către partea civilă B I A suma de 2.000 lei cu titlu de daune morale. În temeiul art.274 alin.(1) C.p.p. obligă pe inculpatul, să achite suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 368,8 lei reprezintă cheltuielile din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 21.02.2024.

