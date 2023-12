Ori de cîte ori deschide guriţa, în ultima vreme, mimoza primăriţă blondă Lenuţa (n.red-fără să o numească se referă la Elena Lasconi, primar USR la Câmpulung) plînge cu mucişori pe piept că tot soiul de mizerii se vor spune ca să nu fie lăsată să ajungă în scaunul lui Iohannis.Aşa o fi, dar acum, pe bune, niscai curăţenie înainte de sărbătorile electorale ar trebui să-şi facă şi ea în ogradă. Bunăoară, n-ar trebui să ascundă faptul că o scurtă perioadă de timp s-a iţit în curtea SRI pe post de consilieră a lui Radu Timofte, odihnească-se. O consilieră foarte, foarte, fooooarte apropiată. Aşa zic gurile rele. Şi a stat în SRI fix pînă ce serviciul i-a cumpărat de pe piaţa liberă un apartament de 45.000 euro la banii de atunci şi i l-a vîndut cu 15.000 euro. Lenunţa l-a cumpărat cu toată suma la sacoşă, apoi a plecat din serviciu,a scris pe Facebook fostă purtătoare de cuvânt a STS, colonel in rezervă Daniela Tobă.

Despre morţi numai de bine, dar scandalul cu locuinţele de serviciu din perioada lui Timofte îl ştie toată lumea, iar blonda Lenuţa e doar una dintre toţi ăia mulţi care s-au ales cu locuinţe luate de SRI pentru rude, amante şi şmecheri din serviciu. Ăia care au cumpărat aparatmente de serviciu au trebuit să le dea înapoi. Cei cărora li s-au cumpărat apartamente de pe piaţă au rămas cu ele.Mie informaţia mi-a ajuns întîmplător la ureche, dar poate că Lenuţa ar trebui să scoată la lumină de acum şi celelalte bube pe care le mai are, că mai are, dacă e sfătuită deştept. Dacă nu o face acum, soto se vor găsi unii să le detoneze pentru ea anul viitor şi ar fi păcat. Fiindcă dacă ajunge în finală cu Geoană, aşa cum am speculat, cu sau fără apartament de la SRI, cu sau fără mucişori pe piept, eu cu ea am de gînd să votez, mai susține Tobă.