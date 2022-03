Alexandru Rafila, ministrul Sănătății a anunțat că sunt propuse înlăturarea unor restricții cum ar fi purtarea măștii de protecție în exterior și accesul liber în mall-uri.

„Estimăm că în 1-2 săptămâni vom ajunge la sub 1.000 de cazuri pe zi, ceea ce va conduce și la o scădere a ratei de infectare la nivel național.

În ceea ce privește paturile la ATI am ajuns la sub 50%, am ajuns la 47,5%, ceea ce ne-a determinat să solicităm o serie de măsuri de relaxare – accesul fără certificat Covid în hoteluri, instituții publice, restaurante etc. Creșterea capacității de la 30% la 50% pentru evenimente culturale și fără restricții de interival orar, se permite organizarea evenimentelor private cu participarea a maxim 200 de persoane. Masca nu se mai utilizează în mediul exterior, dar rămâne obligatorie în spațiile închise”, a spus marți ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Ministrul a precizat că barurile, cluburile și discotecile rămân închise și că rămâne în vigoare măsura de carantinare la sosirea din țări cu risc epidemiologic ridicat.

„Noi am făcut propunerile, urmând să fie lansată o dezbatere la nivelul CNSU. Starea de alertă ne permite ridicarea acestor restricții”, a explicat Rafila.