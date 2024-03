O minoră din Cluj-Napoca este nevoită să ia preventiv pastile împotriva HIV, după ce a fost scuipată cu vomă de un om al străzii, în timp ce se afla într-o stație de autobuz.

Mama tinerei susține că medicii i-au prescris minorei medicamente preventive pentru HIV, pe care va trebui să le administreze timp de o lună, până la sosirea rezultatelor analizelor.

„În ziua de 10.03.2024, în jurul orei 15, în timp ce eu și fiica mea ne aflam în stația CTP asteptând 24B pentru a reveni acasă, am fost stropite cu vomă de un om al străzii care este un cunoscut de cei de la poliție și de la CTP. Domnul respectiv a vomat, aruncat din gura lui, lichidul pe fiica mea ajungându-i pe cap (ochi, față, gură). Când l-am întrebat de ce a făcut ce a făcut, m-a scuipat și pe mine, ajungand pe o parte a feței și pe haine. Am aplelat 112 și un echipaj de la secția 3 a venit si s-au tot codit ce și cum să facă. Ne-au sugerat să ne ducem la UPU pentru analize. De la UPU am fost trimiși la Spitalul de Boli Infecțioase, unde am petrecut aproape 3 ore minunate să aflăm dacă să facă sau nu analize. Analizele au fost posibile doar în data 11.03.2024. În data de 10.03 i s-au prescris medicamente preventive pentru SIDA. Fiica mea minoră trebuie să ia preventiv aceste medicamente pentru o lună. Nu poate merge la școala pentru ca a vomat de la ele. Bătaie de joc”, povestește mămica.

Aceasta este extrem de revoltată de lipsa de cooperare a organelor de poliție care i-au transmis că ei nu îl pot obliga pe respectivul cetățean să se testeze și i-au recomandat să își caute un avocat.

„Medicul de la infecțioase a sugerat să dăm de persoana care ne-a scuipat, să vină să își facă analize, adică să îi rugăm pe domnii polițiști care au uitat să își facă treaba și să îl ducă la testat în ziua de 10.03.2024. Acuma eu trebuie să îl caut. Domnul polițist de la Sectia 3 la care am facut cererea si sesizarea ieri era plictisit că a fost deranjat de la ceva cred mai important, și îmi tot repeta că nu este temei legal să îl obligăm să se testeze. Să încerc prin avocat. Adică cât de stupid e asta. Noi nu i-am făcut nimic. Nici nu ne-am uitat la el până nu a aruncat pe noi lichidul. Încă a și întrebat, dar i-ați spus ceva? Avocat am să gasesc și o să iau la rând instituțiile, pentru că nu e normal să se întâmple ce s-a întâmplat: multă incompetență. Am înțeles că domnul în cauză, care ar locui în Florești, ar fi cunoscut cu antecendente. Anul trecut pe un milloc de transport în comun a dat un copil cu capul de bara de susținere fără să îi facă nimic. Eu încerc sa dau de el sa isi faca analizele necesare. Mai nou nici să mergi la cumpărături nu poți. Drepturile fiicei mele nu există, doar a domnului respectiv. Bătaie de joc.Doresc să se verifice dacă echipajul care s-a prezentat a respectat protocolul, dacă erau în cunoștință de cauză de ceeea ce trebuia făcut”, susține revoltată mămica.

IPJ Cluj a confirmat pentru Ziar de Cluj incidentul și a transmis că bărbatul a fost amendat și condus la un centru de găzduire temporară.

„A fost aplicată o sancțiune contravențională conform legislației. De asemenea, bărbatul a fost condus într-un centru de găzduire temporară”. potrivit IPJ Cluj.

