Mare descoperire în vasta „bătătură” din județul Cluj. La doar 24 de ore după închiderea Lapidariului de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca (MNIT), o „nouă” minune a apărut la instituția clujeană. Un dublu funcționar public, de la aproape 400 de kilometri distanță față de Cluj, a primit din partea managerului de la MNIT, Felix Marcu, posibilitatea să câștige un ban în plus, în condițiile în care mai are o funcție importantă la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova.

Persoana despre care vom vorbi pe larg este Elena Rusu. Ea a terminat Facultatea de Drept de la Universitatea Hyperion și Programului de Master în Managementul Organizațional și al Resurselor Umane la Facultatea de Sociologie și Psihologie din București și pentru o perioadă de 10 ani a lucrat în Ministerul Culturii, desfășurând diverse activități, de la consiliere juridică și până la coordonarea a departamentelor juridice și de achiziții.

Elena Rusu

Sub conducerea ei au fost avizate diverse lucrări de investiții la mai multe instituții, printre care se numără și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj -Napoca ((MNIT), unde manager este Felix Marcu.

În 2021 a plecat din Ministerul Culturii, devenind director general adjunct la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, iar anul acesta, în luna martie, potrivit spuselor ei, Elena Rusu a fost numită director la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Pe lângă muzeul de la Cluj, doamna Elena Rusu a avizat investiții și la Muzeul Național al Țăranului Roman, Muzeul Național George Enescu, Opera Națională București și altele.

Elena Rusu, totodată, a predat și cursuri pentru domeniile achiziții publice, administrativ și investiții pentru instituții ale statului și a fost și lector atestat.

Plecată cu scandal din Ministerul Culturii

În 2013, doamna Elena a fost numită director al Direcției Achiziții, Administrativ și Investiții din cadrul Ministerului Culturii, în baza unui concurs, iar după cinci ani (2019), ea a acuzat că a fost forțată să semneze mai multe contracte care ridicau multe semne de întrebare privind legalitatea acestora.

Cum lucrurile au început să devină mai tulburi, fosta Seimeanu Elena (acum Rusu Elena), a fost detașată șase luni la Direcția Județeană de Cultură Ilfov, după care s-a întors în minister după ce la guvern a ajuns la putere PNL, implicit a ministrului Bogdan Gheorghiu.

Un lucru pe care trebuie să-l menționăm că doamna Elena nu a fost lăsată să intre în clădirea Ministerului Culturii, în condițiile în care ea a fost deja detașată la Direcția Județeană de Cultură Ilfov. Să nu uităm că doamna s-a judecat cu Ministerul Culturii pentru recalcularea salariului de bază de care a beneficiat, la nivelul maxim al acestor drepturi salariale acordat în cadrul categoriei profesionale.

Potrivit declarației de avere din 2021, pentru funcția de director consilier juridic în Ministerul Culturii încasa anual suma de aproape 80 de mii de lei. De asemenea, ca lector la FCF APSAP a încasat suma de 2.400 de lei. Derulăm puțin înainte, iar în declarația de avere din 2023, doamna Rusu Elena a trecut sursa venitului Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, iar venitul anual încasat a ajuns la suma de 104.376 de lei. Totodată, doamna Elena are un credit de 40.000 de euro la CEC, scadent în 20244, și încă un credit la Garanti Bank, scandent în 2026, cu o valoare de 100.000 de lei. Să nu uităm că ea a fost angajată la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca (MNIT) în martie anul acesta.

Gazeta de Cluj a luat legătura cu Felix Marcu, managerul (MNIT) pentru a afla exact cum a reușit doamna Elena Rusu să-și găsească al doilea job fix în Cluj, în condițiile în care primul ei job, la Craiova, este la 400 de kilometri distanță. Potrivit spuselor sale, doamna este director de relații instituționale, iar la întrebarea noastră dacă acest lucru este legal, Felix Marcu a precizat că este o problemă de legalitate, dar nu îl privește.

„Noi suntem în legalitate, din punctul meu de vedere. Doamna director muncește și în face treaba, are rapoarte. Conform legislației în vigoare, mai ales după pandemie, există posibilitatea telemuncii. Evident că nu am cerut un post cu munca la domiciliu, dar în funcție de activitatea prestată, cu aprobarea managerului, temporar, poate să facă munca la domiciliu. Dânsa lucrează cu hârtii. Când poate vine aici, când nu își desfășoară munca de acasă. Important e că-și face treaba. Are o fișă de post pe care și-o respectă și își face treaba, sunt rapoarte pe care le livrează lunar”, a precizat Felix Marcu pentru ziarul nostru.

Felix Marcu

Cum reușește doamna Rusu să-și îndeplinească două funcții cu normă întreagă în două părți? Mai mult, potrivit statutului și a fișei posturilor, funcțiile de conducere trebuie să se desfășoare opt ore, deci să înțelegem că ea lucrează 16 ore. Întrebat dacă nu este cumva o mutare pentru ca doamna Rusu să ocupă un post „călduț” și să încaseze mai mulți bani, Felix Marcu a precizat clar că a mai lucrat cu dânsa și a ajutat și alte instituții din subordinea ministerului Culturii.

„Am avut relații bune cu dânsa și înainte și este acum angajată la Muzeul din Cluj în baza unui concurs și cam asta este situația”, a precizat Felix Marcu.

Elena Rusu: Muncesc extrem de mult

Ziarul nostru a luat legătura și cu doamna Elena Rusu pentru punctul ei de vedere cu privire la cele două funcții pe care le are la cele două instituții. Potrivit spuselor ei, la întrebarea cum reușește să-și facă timp pentru ambele locuri de muncă, Elena Rusu a spus că de la 7:30 și până la 16:30 lucrează la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, iar după ce ajunge acasă, după ora 17:00, se dedică muncii online pentru MNIT.

„Și vin cam o dată pe lună la Cluj și stau o săptămână, perioadă în care îmi iau concediu de la teatru. În timpul meu de concediu eu vin la Cluj. Nu trebuie să fie fizic. Aș vrea să nu uitați că în pandemie se putea lucra online. Să vă uitați la toate companiile străine care nu mai funcționează cu omul la serviciu fizic. Eu vin de la Ministerul Culturii și unde am muncit într-un singur loc de la 8 dimineața până seara la 10”, a precizat Elena Rusu.

Totodată, jurnaliștii noștri au întrebat-o cum de a ales să candideze pentru postul de director la MNIT din Cluj-Napoca, având în vedere că este director general adjunct și la Teatrul Național din Craiova cu normă întreagă, potrivit spuselor managerului instituției, Alexandru Boureanu.

„Eu în 2021 am plecat din ministerul Culturii. Am făcut acest lucru pentru că apăruseră multe solicitări pe care nu le consideram legale din partea ministrului Culturii din acea vreme și atunci am plecat la Craiova. Am ales cele două locuri cu care colaboram și lucram, eu fiind director în ministerul Culturii de achiziții, investiții și administrativ. Astfel, între mine și manageri exista o colaborare, în sensul că eu îi sprijineam de la nivelul ministerului pe proiectele lor. Doi dintre cei mai buni manageri sunt de la Teatrul din Craiova și de Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei din Cluj”, a spus doamne Elena.

Elena Rusu: Eu m-am împotrivit corupției. Am luptat pentru o administrație corectă și cinstită

De asemenea, potrivit spuselor sale, l-a susținut pe Marcu Felix mereu și l-a caracterizat ca fiind „un om extrem de onest.”

„Am plătit cu foarte multe inclusiv cu faptul că a trebuit să-mi las casa și să muncesc alături de oameni onești. Eforturile sunt ale mele. Astăzi plătesc pentru munca asta dusă la extrem dar nu îmi pare rău. Eu nu fac politică, n-am făcut niciodată. Administrația este despre cinste, corectitudine. Asta îmi place și cred că sunt oameni cinstiți, cum e și Felix Marcu și Alexandru Boureanu. Nu i-au un salariu acolo pe nimic. Muncesc foarte mult. La Cluj m-am angajat anul acesta în martie 2023, dar eu pe Felix Marcu l-am consiliat ca prieten, ca om și înainte. La Teatru de la Craiova m-am angajat în 2021. Eu îmi pot dovedi cunoștințele în fața oricui”, a mai precizat Elena Rusu.

Potrivit surselor noastre, Direcția Generală Anticorupție a intrat pe rol privind angajarea doamnei Elena Rusu la MNIT din Cluj-Napoca. Privind lucrurile din altă perspectivă, o parte din banii care merg la teatru și muzeu merg și în buzunarul doamnei Elena Rusu pentru munca pe care o depune. Ne punem mai multe semne de întrebare: cum de nu a existat nimeni din „bătătura” clujeană să fie ca director la MNIT, în condițiile în care Clujul se poate lăuda că are oameni buni și faini pentru toate. Să nu uităm că între Craiova și Cluj-Napoca sunt aproape 400 de kilometri, iar a face naveta la așa distanță mare este cu adevărat o provocare.

Ce se întâmplă cu Lapidariul de la Muzeu?

Pe lângă discuțiile despre angajarea doamnei Elena Rusu la MNIT, Felix Marcu a precizat pentru ziarul nostru că se fac eforturi susținute (sic!) pentru deschiderea Lapidariului care, după nici 24 de ore de la marea deschidere, s-a închis. Potrivit acestuia au fost lucrări de construcții noi, instalații noi și din păcate nu s-a așteptat nimeni la defecțiuni. Mai mult, managerul MNIT a mai spus că lucrările de structură s-au făcut greu, fiind o clădire veche.

„Sper să-l deschidem cât mai repede. În calitatea mea de manager pot să spun ceea ce fac, nu pot să vă dau părere personală. De când sunt manager am făcut toate eforturile să nu fie implicații politice în ceea ce facem. Eu v-am spus care a fost punctul meu de vedere”, a conchis Felix Marcu.