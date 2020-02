Psiholog de forță, editor de revistă, distinsă cu Ordinul Cavalerilor de Malta, invitată permanent la show-urile de televiziune din Italia și inventatoarea seratelor pigmentate cu artă pentru singuraticii din Peninsulă, clujeanca Mira Șinca reprezintă un caz unic! În Italia, unde s-a stabilit prin anii ’90, aceasta a inventat seratele artistice și excursiile organizate pentru cei singuri, după care, la întoarcerea acasă, după zece ani, le-a implementat și în țară. Femeia considerată atunci, de un mare ziar, c-ar fi mai eficientă în promovarea imaginii țării decât însuși ministrul turismului, mărturisește: “M-a deranjat că străinii ne considerau hoți, am suferit mult de pe urma acestei prejudecăți, așa că am încercat să le arăt fața noastră, cea frumoasă și adevărată”!

O lecție românească pentru un vânzător italian, arogant

Mira Șinca ne așteaptă la sediul agenției sale din cartierul clujean Mănăștur și după ce facem primele formalități mă scanează cu o privire pătrunzătoare – însă, totuși, înțelegătoare și caldă. Și, parcă, ghicindu-mi gândurile contrariate, îmi spune la începutul dialogului nostru: “Niciodată să nu te oprești la exteriorul unei persoane, să ai răbdare și să-i oferi posibilitatea să te descopere și, de asemenea, să încerci să o descoperi la rândul tău. Doar deschizându-se ajungi să-ți dai seama dacă persoana respectivă poate să-ți ofere ce aștepți de la ea”. Am impresia că am de-a face cu un excelent cunoscător al sufletului uman și, rapid de tot, această bănuială devine certitudine: aflu că în urmă cu aproape treizeci de ani și-a făcut o profesie tocmai din explorarea acestui univers – nu fără o răsplată pe măsură, care a venit cu promptitudine. “Pot să spun că după douăzeci și opt de ani de activitate în domeniul relațiilor matrimoniale, cinci fete ale unor cupluri pe care le-am format poartă numele meu. Trei în Italia și două în România, ceea ce pentru mine înseamnă mult de tot”, explică Mira. Apoi – văzând că mi-a trezit interesul – trece fără întârziere la povestirea vieții sale, cu adevărat memorabilă! Începe aceasta: “M-am născut în Clujul – pe atunci cenușiu și comunist, unde am studiat doar ca autodidact psihologia, fiindcă să intri atunci la facultatea respectivă reprezenta un vis! Și cei care au trăit în acele vremuri știu bine la ce mă refer. Așa că după absolvirea liceului am lucrat în comerț, unde pot spune că am învățat aproape tot din ce știu eu acum. În 1992 am plecat într-o excursie, în Italia, unde l-am cunoscut pe “fostul”. Iată în ce împrejurări: “Mă împrietenisem acolo cu o doamnă care avea un magazin de bomboniere – cadouri pentru nunți – iar el m-a văzut și și-a manifestat dorința să să mă cunoască. Doamna a făcut gestul, ne-am împrietenit și peste o săptămână numa’ m-am trezit că-mi rupe biletul de avion, cu care trebuia să mă întorc în țară, și-mi spune: “Tu nu te mai întorci în România”! Ne-am mutat împreună, dar după zece zile am avut deja prima ceartă, așa că l-am părăsit”. Fără știrea acestuia, Mira își deschide o agenție matrimonială, hotărâtă să-i demonstreze că poate reuși în Italia, chiar dacă e româncă.Explică apoi mai departe, cu o îndârjire întipărită pe chip: ”M-a ambiționat și atitudinea italienilor din acei ani: noi românii eram priviți în magazine ca niște potențiali hoți sau cerșetori, așa că-n câteva rânduri am fost nevoită să-i sfidez. De pildă, aflată la Roma, mă uitam într-o zi la o vitrină în care era expus un colier, o brățara și niște cercei. Un om din personalul magazinului se afla în stradă, iar când l-am întrebat cât costă articolele, mi-a răspuns batjocoritor: “Scump, doamnă”. Atunci i-am zis că vreau să le văd pe îndelete și am intrat. După care, fără să ezit, i-am spus să le împacheteze deoarece vreau să le ofer cuiva drept cadou. Costau cinci milioane de lire, echivalentul de atunci a unei jumătăți de apartament la noi în țară, iar omul s-a făcut roșu de rușine. Culmea, gestul meu de frondă m-a costat scump de tot, deoarece la doar 500 de metri mai jos același model de bijuterii costa de trei ori mai puțin! Dar nu mi-a părut rău, m-am răcorit pentru că i-am dat individului o lecție. Practic, patriotismul l-am descoperit abia acolo, în Italia, când am început să mă cert cu unii nativi ca să-mi apăr țara de vorbe urâte”!

“Cei doi îmi spun și acum Babbo Natale – Moș Crăciun”

După ce s-a stabilit în Italia – în orășelul Sora, situat la 80 de km de Roma – Mira și-a deschis o agenție de matrimoniale și reușit în scurt timp să facă fericite o mulțime de cupluri. I se dusese vestea și era deja prezentă, ca invitat permanent, în celebra și longeviva emisiune “Maurizio Constanzo Show”, difuzată cu mare succes și astăzi, dar avea rubrică permanentă în “Lo Strillone”, o revistă importantă din Italia – colaborând însă și cu trusturi de media din țară, precum “Pro Tv” sau “Evenimentul zilei”. Cotidian care nota, aflându-i isprăvile – prin 2007 – că Mira face mai multe pentru promovarea turistică a României decât însuși ministrul de specialitate din acea vreme… “În Italia mi se luau interviuri, pentru diferitele situații care se iveau, vorbeam de leacurile pentru singurătate și despre integrarea persoanelor singure. Am editat și o revistă – “Mira News”- pe care, peste ani, am adus-o și în România, dar și un ghid al orașului Sora, care cuprindea și o carte de telefoane. Ca urmare a activităților publice, de răsunet, am primit titlul de Doctor Honoris Causa a secției de Psihologie a “Euro University” din Malta, unde se ajunge numai pe baza unei selecții severe. Apoi, după ceva vreme am fost invitată acolo, împreună cu alte douăzeci și patru de persoane din Italia, dar numai nouă dintre noi au fost decorate cu Ordinul Cavalerilor de Malta. Iar “fostul”, văzând-mi realizările, se străduia din toate puterile să se împace cu mine, dar nu știa nimic de agenția mea. La insistențele lui supraomenești ne-am împăcat și doar cu o lună înainte de căsătorie i-am spus de ea, nu însă înainte de a-l găsi înscris la o agenție concurentă. Apoi, în 1998 am fost prima din Italia care a organizat seratele artistice și excursiile pentru membrii agenției, ca în timpul lor să se împrietenească și apoi să formeze cupluri. Dar curând, în 2001, am fost nevoită să mă separ de el. Mi-am continuat singură activitatea, așa cum am și început, continuând să câștig astfel bani serioși. Atunci a încercat să-mi ceară să-l întrețin eu, însă l-am potolit repede, asta deoarece dețineam niște atuuri împotriva lui. Și, curând, am avut marea șansă să cunosc, în august 2001, o persoană deosebită – cu care am avut o relație extraordinară, până-n 2010. Nouă ani a durat povestea, mai mult n-a fost să fie, ne-am despărțit… și atât” mărturisește Mira, cu o expresie de tristețe pe chip, repede risipită însă. O rog să-mi relateze câte ceva despre reușitele sale mai speciale din Italia, mai ales cum a creat legături între destine… Îmi răspunde că are sute de astfel de întreprinderi la activ și, după un scurt moment de gândire, începe o poveste emoționantă: “La un moment dat, chiar în ajunul Crăciunului, a intrat în agenție un bărbat singur, în vârstă de 44 de ani. Era disperat că nu are pe nimeni alături de Crăciun. Până la urmă i-am spus că aveam în evidență o doamnă cu aceleași probleme ca și el, dar se află la circa 200 de km de Sora, așa că va trebui să aibă răbdare până după sărbători. A insistat atât de mult să o sun pe respectiva, o doamnă de 42, încât am făcut-o. Iar aceasta, având încredere în mine, m-a întrebat dacă are rost să-l întâlnească, iar eu i-am spus că da. Și, de atunci sunt împreună, nedespărțiți. Recunoscători, cei doi îmi spun și acum „Babbo Natale” sau Moș Crăciun ”… Îmi relatează apoi povestea celui mai vârstnic cuplu pe care l-a format în Italia: “El avea 74, iar ea 82. Femeia a făcut multe fițe până l-a ales pe acest “tânăr domn”, dar îmi amintesc faptul că după ce s-au cuplat au venit la mine cu un buchet de flori, stăteau pe scaun și se țineau încontinuu de mână zicându-și unul altuia “iubirea mea”. Cea mai grea problemă dintre ei a fost unde să locuiască, fiindcă fiecare își avea casa și tabieturile aferente, deprinse în ani grei de singurătate. Până la urmă el a spart gheața și a cedat: rămânea la ea în weekend-uri și-și lăsa acolo periuța de dinți, apoi pijamaua – iar până la urmă și-a mutat tot calabalâcul la ea”.

Ea – trei fiice, el – trei fiice, relație de vis!

Întoarsă în țară, Mira pune în aplicare tot ce a învățat în Italia, fiind prima de la noi care organizează întâlniri pentru oameni singuri, chiar în agenție, face-to-face…”Am făcut fericiți mulți români – și doresc să-i fac în continuare. De exemplu, prin 2002 vine la agenție un bărbat în vârstă de 36 de ani, necăsătorit, dornic să-și refacă viața după o relație care n-a funcționat. Omul se înscrie iar eu – gândindu-mă cu cine să-I “potrivesc” – îi stabilesc o întâlnire cu o doamnă de 34 de ani, proaspăt înscrisă, la rândul ei, în agenție. Le aranjez întâlnirea și am surpriza să constat că de fapt erau „fostul” și „fosta”! Cu mult tact, am reușit până la urmă să-i împac, iar ei s-au căsătorit curând după aceea. Acum au o fetiță pe care au botezat-o Mira”! Apoi îmi povestește încă o întâmplare care ar putea face oricând obiectul unei telenovele de succes: “În 2005 vine la mine o doamnă în vârstă de 48 de ani, văduvă de la 25 de ani, cu trei fete rezultate din conviețuirea cu bărbatul decedat prea timpuriu. Se înscrie într-o zi de luni în agenție și-mi transmite că se poate întâlni cu posibilii pretendenți doar sâmbăta, atunci când e și ea liberă. Între timp se înscrie la noi și un domn în vârstă de 53 de ani, văduv, la rândul său rămas cu trei fiice. Le organizez întâlnirea în ziua propusă de ea, sâmbăta și – furată de treburi – îi las, pe cei doi, mai mult decât era stabilit pentru timpul dedicat unei întâlniri. Dau să intru, bat la ușă – dar din încăpere nu primesc niciun răspuns, așa că intru și-i surprind sărutându-se de mama focului. S-au scuzat minute în șir, mărturisindu-mi că a fost dragoste la prima vedere… Dar ce e mai interesant e faptul că bărbatul văduv locuia cu fetele lui într-un apartament de bloc, la etajul întâi, iar părinții soției care-i murise, la parter. Ei au fost dealtfel și cei care-l îndrumaseră spre agenția mea. Așa că, după două săptămâni după ce s-au cunoscut cei doi, socrii l-au rugat pe bărbat să le prezinte noua prietenă.Ca urmare acesta a dus-o la ei, la prânz. Acestora le-a plăcut enorm de femeie, așa că i-au zis, direct: “Din momentul acesta tu ești fiica noastră care a murit și te vom iubi ca pe ea”! Iar la această oră și cele șase fiice ale cuplului sunt extrem de apropiate între ele, sunt de-a dreptul surori”! Mira mărturisește în continuare că, foarte curând, persoanele singure care veneau la ea au început să o roage, imperios, să organizeze excursii și apoi vacanțe mai lungi – în țară și străinătate. “Am realizat și eu că oamenii se împrietenesc mai repede, se descoperă mai repede în cadrul unui eveniment, nu sunt atât de reci și “fiscali”, în schimb acolo se împrietenesc, uneori fără să-și dea seama. Așa că am început să mergem cu toții în Turcia, Egipt, Israel, Grecia, Dubai – și anul acesta vom călători în Japonia”, explică gazda mea. Dar, în timp ce savura rezultatele acestui gen de evenimente, s-a trezit că și cuplurile deja formate în agenție doresc în continuare destule lucruri de la ea. “Au început întrebările, de ce nu organizez și pentru ei evenimente? Și, în prima fază am început să organizez petreceri strict pentru ei, dar timpul material nu-mi mai permitea acest lucru, așa că am decis să organizez spectacole. Și am făcut-o atunci și la noi în țară, cu vedete muzicale din România, precum: Mircea Baniciu, Laurențiu Cazan, Nelu Nicoară-Englezu, Mario Dance Atelier și mulți alții”. Chiar curând de tot, pe 16 februarie, cu ocazia “Valentine’s Day” organizăm la Casa de Cultură a Studenților un spectacol extraordinar “Semnal M”, cu invitați din Italia – Fabio Ciardella și Elisabeta Della Santa – cu Nelu Nicoară-Englezu, Cristina Bleandura și Xenia Costinar!

Relațiile de pe rețelele de socializare: periculoase și toxice!

Mira se oprește pentru câteva clipe, respiră adânc, după care mărturisește, cu o sclipire plină de de satisfacție în priviri: „Faptul că mi-am dedicat viața pentru a-i face pe alții fericiți îmi aduce automat și mie fericirea! Și-n ziua de astăzi mă emoționez până la lacrimi când văd un cuplu mulțumit și simt în aer iubirea”! Se înnegurează, brusc, amintindu-și un lucru, evident neplăcut – pe care uitase să mi-l amintească. Mă privește, cu o scurtă încruntare în priviri: „Trebuie să atrag atenția asupra unui aspect, și anume acela că foarte multe persoane singure apelează, prin internet, la descoperirea de relații. Dar, de cele mai multe ori au parte de surprize neplăcute, care îi costă mult, plus că majoritatea persoanelor pe care le găsesc nu sunt cine pretind a fi – și au interese mai mult materiale sau sexuale… Ca să ilustrez acest aspect – numai cu o întâmplare, am aflat sute! – a venit nu demult la mine un domn din Reghin. Acesta încerca să-și revină după o relație, care a fost cât pe ce să-l coste foarte scump. Mi-a povestit că, timp de trei-patru luni, a dialogat pe net cu o femeie atractivă. Până la urmă cei doi s-au întâlnit, s-au plăcut mult, iar ea s-a mutat curând la el… Însă bărbatul avea senzația că nu e totul curat în relația lor, și că se întâmplă ceva în casa lui în timp ce el e plecat. Așa că i-a cerut sfatul unui prieten, polițist, legat de această dilemă a sa. Iar polițistul i-a recomandat să-și instaleze camere de luat vederi în apartament, ceea ce el a și făcut, tocmai la timp ca să vadă – în timp real – cum femeia îi strânge toate lucrurile și se pregătește să le încarce într-un camion, împreună cu cel ce se va dovedi a fi tocmai soțul ei legal. A reușit să le zădărnicească acțiunea, iar după aceea a aflat că ambii erau de profesie escroci sentimentali: ea seducea bărbați, iar el femei”!

Mă despart de Mira cu sentimentul mai vechi, bine statornicit – acela că Dumnezeu ne oferă fiecăruia un anume talent/talant, pe care dacă nu-l fructificăm putem considera, la final, că ne-am ratat viața. Ori, Mira e un exemplu de om care și-a dezvoltat aptitudinea de a comunica, de a prelua rolul unui cupidon modern, reușind prin ea să-și facă fericiți semenii…