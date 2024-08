Mircea Lucescu va debuta pe banca echipei naționale a României, pe 6 septembrie, de la ora 21:45, într-un meci contra reprezentativei Kosovo, pe care îl vor disputa în deplasare, în Liga Națiunilor.

Lucescu are parte de un meci oficial încă de la debut. Jucăm în grupa C2, în deplasare cu Kosovo, într-un meci în care obiectivul este victoria. România le va mai întâlni, în Liga Națiunilor, pe Cipru și Lituania, iar „tricolorii” își propun să încheie pe primul loc. Dacă vom reuși acest lucru, vom promova direct în Liga B a Ligii Națiunilor. În schimb, dacă terminăm pe locul doi, vom juca barajul pentru promovare. Ultimul loc va duce la retrogradarea în Liga D.

Kosovo este o cunoștință recentă a naționalei României. Ne-am întâlnit cu această reprezentativă și în preliminariile pentru EURO 2024. Atunci, în deplasare, am făcut 0-0, după un meci dominat de gazde, în timp ce în returul din România am câștigat cu 2-0.

În 2024, Kosovo a înregistrat doar meciuri amicale, iar rezultatele ei au fost următoarele:

Armenia – Kosovo 0-1

Ungaria – Kosovo 2-0

Norvegia – Kosovo 3-0

În schimb, România vine după evoluția de la EURO 2024. Am terminat pe primul loc în grupa cu Ucraina, Belgia și Slovacia, iar apoi am fost eliminați în optimile de finală, după ce am pierdut meciul cu Olanda, scor 0-3. Va fi, astfel, primul meci de la plecarea de pe banca tehnică a lui Edward Iordănescu.

Se anunță, însă, un meci complicat în deplasare cu Kosovo, având în vedere că această echipă joacă destul de bine pe teren propriu. Lucrul acesta este evidențiat și de cotele publicate de casele de pariuri online Romania. Se poate observa un echilibru aproape perfect: echipa noastră are cota 2.60 să câștige, iar Kosovo are cota 2.80. Egalul are cota 3.15.

Pe 9 septembrie întâlnim Lituania

Pe 9 septembrie, de la ora 21:45, vom întâlni Lituania, într-un meci programat pe stadionul Steaua. Mircea Lucescu este îngrijorat înaintea acestei partide din cauza stării în care se află suprafața de joc. FCSB a decis deja să se mute din Ghencea deoarece gazonul este foarte prost, iar FRF încearcă să găsească o soluție pentru ca CSA Steaua să repare suprafața până pe 9 septembrie.

Lituania am întâlnit-o ultima dată tot în Liga Națiunilor, în 2018. Atunci am câștigat cu 3-0 pe teren propriu și ne-am impus cu 2-1 în deplasare. Lituania a promovat în Liga C a Ligii Națiunilor după ce a câștigat cu ceva emoții un baraj cu Gibraltar.

Liga Națiunilor, importantă și pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026

Liga Națiunilor va avea un efect și asupra calificării la Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor, cu excepția celor care au încheiat pe primele 2 locuri în grupele din preliminarii, vor lua parte la meciurile de baraj pentru Cupa Mondială, alături de cele 12 ocupante ale locurilor secunde din preliminarii.

Se vor disputa 4 play-off-uri, fiecare cu câte 4 echipe, în sistem semifinală-finală. Astfel, se vor stabili încă 4 echipe care vor obține calificarea la Cupa Mondială din 2026, care va fi organizată de SUA, Mexic și Canada. Cu alte cuvinte, dacă vom câștiga grupa din Liga Națiunilor, avem o șansă uriașă de a disputa barajul pentru Cupa Mondială din 2026, indiferent ce vom face în preliminariile clasice.

Tocmai din acest motiv, Lucescu dorește să trateze cu seriozitate maximă meciurile din Liga Națiunilor, mai ales că adversarii nu sunt de cel mai înalt nivel. Kosovo, Cipru și Lituania sunt trei echipe de care ar trebui să trecem fără probleme.

