Fostul comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj, Mircea Rus, a fost demis într-un mod de-a dreptul mafiot. Acum, putem spune fără echivoc, având în vedere „mărfurile clientului”, că mizeria orchestrată de DNA Cluj a fost înlăturată tardiv prin clasarea dosarului său de către Secția Centrală de Combatere a Infracțiunilor de Corupție a DNA București, avizată de procurorul-șef Marius Voineag.

Mircea Rus este acum un om cu cazierul curat, dar… distrus. A fost destituit din funcție, iar imaginea sa a fost compromisă în fața familiei, a prietenilor și a opiniei publice.

Știți cum e… arestarea face titluri în presă, în schimb, clasarea sau achitarea… nu mai atrag atenția nimanui.

Am fost primul jurnalist (și singurul) care v-a avertizat încă de la retinerea rușinoasă a lui Rus că totul este o înscenare murdară orchestrată de ministrul de Interne, Lucica Bode, și de șeful MAI, Marius Despescu, mâna dreaptă a ministerului de Interne, nemulțumiți că nu pot numi oamenii lor la IPJ Cluj.

Inițial, au „deportat” pe Mircea Rus în alte județe din România, apoi, văzând că nu „înțelege”, i-au creat un dosar. Asta cu dosarul ar fi putut fi cum ar fi putut fi, dar niciodată în istoria Poliției Române de după 1990, nu a existat un caz de un asemenea gen în care un comandant de poliție de talia lui să fie RETINUT pentru un abuz minor în serviciu legat de o presupusă angajare aranjată în luxosul Dej!

Nu va plăti nimeni, stați calmi. Procuroarea incompetentă de la DNA Cluj s-a pensionat la timp, își încasează leafa și așteaptă Judecata de Apoi, Bode este în regulă, își face de cap în coaliție, iar Despescu conduce cu adevărat MAI.

Va plăti doar Statul Român, dacă Rus va alege să dea în judecată acest Stat pentru mizeriile îndurate.

Avocatul Alexandru Rîșniță, care l-a reprezentat cu succes pe Rus în această speță imposibilă, ne-a declarat:

„Mai in gluma, mai in serios, mereu m-am autocaracterizat ca fiind clarvazator. Am prezis aceasta solutie inca de la momentul fatidic a retinerii, spunem noi, ilegale, a dlui. Rus.

Dupa un an si jumatate, subsecvent preluarii dosarului la nivelul DNA central, insusi procurorul sef dna a infirmat acuzatiile, confirmand faptul ca nu este indeplinit nici macar unul dintre elementele constitutive ale infractiunii. Unde mai pui ca procurorul chiar lauda activitatea dlui. Rus in calitate de sef al IPJ Cluj.

In ciuda evidentei, dl. Rus a fost retinut si plasat sub control judiciar timp de 3 luni, a fost pus la dispozitie, i s-a retras certificatea ORNISS si a fost terfelit mediatic in tot acest timp.

Ramane de vazut in ce masura solutia va conduce la responsabilizarea pe viitor a organelor in ideea evitarii indeosebi a erorilor judiciare de o asemenea magnitudine, erori ale caror efecte ar trebui sa isi gaseasca reflexie si in plan compensatoriu”.

Eu ce sa va mai zic… Sa va zic ca Alexa a avut si de aceasta dreptate?!! Nu mai conteaza.

Conteaza ca in Romania functioneaza un Cod Penal si un Cod Civil, iar la Cluj, procurorii si judecatorii utilizeaza o versiune locala, adaptata si actualizata pe doua paliere: gulerele albe trebuie salvate, iar aia care enerveaza gulerele albe trebuie scosi din joc, chiar si cu pretul distrugerii vietii si carierei lor.

Sursa: ziardecluj.ro