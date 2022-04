Un clujean care ieșise la plimbare cu copilul într-un parc din Făget a dat peste un piton de aproape un metru. Bărbatul a filmat șarpele și apoi a postat imaginile pe Facebook. Acesta povestește că a sunat la 112 și a cerut autorităților să vină să-l ridice.

„Vă rog să aveți grijă dacă ieșiți la plimbare în zona Făget. Un piton de aproximativ un metru se bucură de razele soarelui. Specia aceasta este foarte blândă și neveninoasă motiv pentru care mi-am permis să mă apropii puțin mai mult, dar alte persoane sunt sigur că s-ar speria groaznic.

Am sunat la 112 pentru să vină să-l ridice cineva, am așteptat în zonă 10 minute, am mai făcut un apel, am mai așteptat un sfert de oră, dar între timp am plecat. Nu puteam sta să păzesc șarpele la infinit. Nu știu dacă este singurul sau mai sunt și alții”, a declarat bărbatul, pentru Știri de Cluj.

