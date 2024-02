Monica Hill, fosta iubita lui Cătălin Botezatu, apare într-un nou dosar penal , a traficantului de droguri Tudor CIRJE, la data de 28.05.2023, la ora 11:30:00, inculpatul CIRJE TUDOR ȘTEFAN a primit vizita numitelor CIRJE GETA LENUȚA și BUDA MONICA-IONELA. Prima este mama traficantului de droguri, iar cealaltă, Buda Monica, cunoscută mai mult sub pseudonimul „Monica Hill”, este asociată cu interlopii și politicienii de o moralitate discutabilă, căutând să fie în centrul atenției. Aici, ea a venit să-l vadă pe Cirje în închisoare, pretinzând a fi iubita acestuia, însă este destul de amuzant să remarcăm că am identificat-o și în interceptările cu „Șarpele”, proxenetul de la Dej.

Traficantul de droguri Tudor Cirje, deja incarcerat pentru 5 ani pentru uciderea studentei Gabriela Ripan, așteaptă cu mare interes rezoluția judecătorilor în cazul său de trafic greu de stupefiante, aflat în etapa preliminară sub numărul de dosar 3932/117/2023.

De remarcat este apariția unor noi nume în acest dosar, printre care se evidențiază și cel al mamei criminalului, Cirje Geta Lenuta, care a devenit și ea învinuită din cauza unui gest extrem de neobișnuit: i-a adus fiului său steroizi ascunși în borcane cu dulceață, chiar în timpul arestului preventiv! O acțiune care ridică întrebări despre raționamentul implicat.

După ce au fost surprinși cu zeci de kilograme de droguri în mașină, aceștia au fost interceptați și în timpul convorbirilor telefonice, chiar și în celule. Este incredibil de lipsiți de perspicacitate!

CiRJE TUDOR STEFAN: Saluut! Ce faceti?

BUDA MONICA lONELA; Ce face puiu?

CiRJE TUDOR STEFAN: La puscarie! Da tu nu mai fi suparata, te rog io!

BUDA MONICA lONELA: Da nu-i suparata, uite ce frumoasa e.

CIRJE TUDOR STEFAN: E frumoasa! Da eu nu-s frumos?

BUDA MONICA lONELA: Parca nu asa ca ea.

CiRJE TUDOR STEFAN: Da, nu ca ea. Ce faceti?

BUDA MONICA lONELA: Am venit sa te vedem.

CiRJE TUDOR STEFAN: Da, esti bine? Mi-ai adus dulceata?

CJRJE GETA LENUTA: Da, da o zis ca nu primeste (n.l. vorbeste in soapta)

BUDA MONICA lONELA: Da, da, da.

CiRJE TUDOR STEFAN: Stii, tu, dulceata cu un pic de viata.

CIRJE GETA LENUTA: Stiu. stiu. (n.l. vorbeste in soapta)

CIRJE TUDOR STEFAN: Ce?

ClRJE GETA LENUTA; Stiu! Am adus 2 borcane.

ClRJE TUDOR STEFAN; Da. Stai s§ te intreb ceva.

ClRJE GETA LENUJA; Asa nu arati. nu arati rau!

ClRJE TUDOR STEFAN; O rezolvat?

ClRJE GETA LENUJA; Nu. (n.l. vorbeste in soapta)

ClRJE TUDOR STEFAN; Nu?!

ClRJE GETA LENUTA; Nu l-am mai sunat, da lasa ca-l sun.

BUDA MONICA lONELA; Am vorbit eu.

ClRJE TUDOR STEFAN; Si ce-o zis?

BUDA MONICA lONELA; Ca o sa fie oricum Ianga tine.

ClRJE TUDOR STEFAN; Ce?

BUDA MONICA lONELA; Ca o sa fie oricum langa tine. Vrei sa-i zic altceva?

ClRJE TUDOR STEFAN; Nu, nu, e altceva.

ClRJE GETA LENUTA; Nu stie, n-are nicio treaba. Eu cu el vorbesc!

ClRJE TUDOR STEFAN; Si o zis c-o sa rezolve.

ClRJE GETA LENUTA; Da! Asa o zis.

ClRJE TUDOR STEFAN; No, sa-i mai zici sa rezolve.

ClRJE GETA LENUTA; Da, li zic, cS nu ma stie c3t is de nebunS!

ClRJE TUDOR STEFAN; li zici s3 rezolve n.l. neiteligibil

ClRJE GETA LENUTA; Da i-am si zis.

ClRJE TUDOR STEFAN; Si mai verified tu… stii ca i-ai trimis 2 mii de euro la o fata?

ClRJE TUDOR STEFAN; Ai vreun telefon acasa? Naspa. Gen…

BUDA MONICA lONELA: Da.

ClRJE TUDOR STEFAN; Te duci, iti cumperi o cartela.

ClRJE GETA LENUJA; Da.

ClRJE TUDOR STEFAN; Si mergi la SONIA.

ClRJE GETA LENUJA: da

ClRJE TUDOR STEFAN: Cu telefonu ala cu tat si ii zici sa-ti faca autorizatie sa te pot suna in fiecare zi.

ClRJE TUDOR STEFAN: Tu ce faci?

BUDA Monica IONELA; Am venit sa te vad! Ca mi-ai promis ca ma scoti la cina si m-ai dezamagit.

ClRJE TUDOR STEFAN; Da neaparat o sa le zic eu sa le Iasi dulceata!

ClRJE GETA LENUJA; Da, am inteles, da.

In urmna acestei aventuri stupide, mama lui Cirje a primit si ea calitatea de inculpat.

„Inculpata Carje Geta Lenuta l-a vizitat pe fiul sau, inculpatui Carje Tudor Stefan in mod repetat, la C.R.A.P. ALBA. La data de 28.05.2023, inculpata l-a vizitat pe fiul sau ocazie cu care i-a adus acestuia 2 (doua) borcane cu dulceata in care se aflau steroizi.

Cele doua borcane au fost descoperite cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata la data de 05.06.2023 in incinta camerei de arest a lui Carje.”

De ce este importanta aceasta interceptare?

Trecand peste faptul ca oglindeste prostia imensa a lui Cirje si a ma-sii de a duce droguri IN AREST, cand Cirje era deja arestat pentru trafic de droguri, ne arata si ca mama criminalului este o infractoarea sadea si ca nu am vorbit degeaba cand am acuzat-o acum patru ani ca a masluit probele de sange ale fiului sau infractor atunci cand au fost transportate la IML Cluj, de unde au iesit analize falsificate care atestau ca nu existau droguri in sange, desi in seara accidentului, aparatul specializat de la UPU Cluj aratase contrariul.

Sursa : ziardecluj.ro