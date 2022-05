O femeie din comuna Bobalna, județul Cluj, care în urmă cu un an și-a înjunghiat copiii de 6 și 8 ani a fost condamnată la 9 ani de închisoare cu executare de către Tribunalul Cluj. Anchetatorii au descoperit că înainte de ai-i înjunghia, femeia a încercat să-și otrăvească copii, obligându-i să bea detergent. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Incidentul a avut loc la sfarsitul lunii aprilie 2021. Atunci, femeia a sunat la 112 si a anuntat ca a fost atacata in casa, alaturi de cei doi copii minori, un baietel de 6 ani si o fetita de 8 ani. Femeia le-a spus anchetatorilor ca bunicul copiilor (socrul ei), ar fi intrat peste ei in casa si i-a injunghiat. Cei trei au fost transportati la spital si au supravietuit, dar inca din primele ore ale anchetei, s-a aflat ca lucrurile au stat diferit. Sotul femeii era in inchisoare din 2014 si urma sa ajunga acasa. Acesta aflase de la tatal lui ca femeia cazuse in patima bauturii si a amenintat-o ca ii va lua copiii si o va parasi. Fiind sub influenta bauturilor alcoolice, femeia a incercat sa isi bage socrul in inchisoare, inscenandu-i un atac, scrie dejeanul.ro.

A incercat sa ii otraveasca pe cei doi copii, obligandu-i sa bea detergent, dar acestia au reusit sa ii smulga femeii paharul cu detergent din mana si l-au aruncat. Mai apoi, aceasta a pus mana pe un cutat si i-a ranit pe micuti, insa acestia au reusit sa se apere. Cei doi copii au ajuns in grija Statului.

Ieri, femeia a fost condamnata la 9 ani de inchisoare de Tribunalul Cluj, dar sentinta poate fi atacata.

