19 octombrie 2024, începând cu ora 09:00 MPI Auto are plăcerea de a deschide porțile pentru un eveniment special, dedicat celor care sunt în căutarea unei mașini. Evenimentul va avea loc în parcul nostru, situat pe centura Apahida, Sub Coastă. Echipa noastră dedicată va fi la dispoziția tuturor celor interesați, oferind consultanță personalizată pentru achiziția sau vânzarea unui vehicul. În plus, vei putea beneficia de soluții financiare avantajoase, oferite de partenerii nostri TBI Bank, pentru a simplifica procesul de achiziție al mașinii dorite.

De ce să participi?

La evenimentul MPI Auto vei avea ocazia să discuți direct cu experții noștri, care îți vor oferi sfaturi personalizate pentru a te ajuta să faci alegerea potrivită. În plus, vei putea să testezi pe loc mașina dorită, pentru a te asigura că răspunde nevoilor tale. Test drive-urile sunt disponibile pentru toate modelele din stoc, iar consultantii noștri sunt gata să îți răspundă la orice întrebare.

În cadrul evenimentului, vei beneficia și de soluții de finanțare avantajoase oferite de TBI Bank, partenerul nostru de încredere, care îți va prezenta cele mai bune opțiuni, pentru ca achiziția ta să fie cât mai ușoară și accesibilă.

Activități speciale pentru întreaga familie

În plus față de ofertele și reducerile de excepție, am pregătit o serie de activități pentru a face ziua și mai memorabilă. Vizitatorii vor putea participa la tombola noastră cu premii atractive și vor avea șansa de a câștiga un voucher în valoare de 5.000 de lei, pe care îl pot folosi pentru achiziționarea oricărui vehicul din parcul nostru.

De asemenea, pentru a-ți oferi o experiență completă, bufetul suedez și băuturile sunt din partea casei! Fie că vii singur sau cu familia, atmosfera va fi una plăcută și relaxantă, perfectă pentru a face o alegere informată într-un cadru prietenos.

Nu rata această ocazie unică!

Vizitatorii se vor bucura de o zi plină de activități și oferte exclusive, printre care:

Cele mai mari reduceri din sezon pentru autoturismele noastre.

Posibilitatea de a câștiga un voucher de 5.000 lei.

Bufet suedez și băuturi gratuite

Test drive-uri pentru toate modelele disponibile pe stoc.

Tombolă cu premii atractive.

Acest eveniment este o oportunitate excelentă atât pentru cei care doresc să achiziționeze un vehicul, cât și pentru cei interesați să afle mai multe despre serviciile noastre. Te așteptăm cu drag în parcul nostru!

Locație: MPI Auto, Centura Apahida, Sub Coastă

Data: 19 octombrie 2024

Ora: Începând cu 09:00

Link eveniment – https://fb.me/e/5QXvAEWTY

Eveniment sponsorizat de TBI Bank.

Partener media: Branziba