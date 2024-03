Neluțu Varga dezvăluie planuri de investiții majore pentru vara aceasta la CFR Cluj. Întrucât titlul pare a fi o utopie în acest sezon, finanțatorul echipei clujene intenționează să aloce sume semnificative pentru achiziții.

„De la vară discutăm despre altceva. Intrăm cu investițiile pentru a crea o echipă de forță, care să ne ofere satisfacții și în Europa, cum s-a mai întâmplat. În acest moment suntem la luptă, dar ne dorim să ridicăm nivelul. Am vrut să echilibrez clubul. Am văzut că se scriu prostii, că nu plătesc salariile de șase luni. Cum să nu plătesc de șase luni, când ești monitorizat de UEFA la fiecare trei luni? În 31 ianuarie eram la zero datorii. Cum să acumulez datorii de șase luni? O singură lună avem restanță, dar asta nu înseamnă că ai probleme, e un echilibru pe care fiecare club și-l reglează cum poate”, a declarat Varga, scrie prosport.ro.

CFR Cluj se confruntă cu dificultăți financiare, mai ales după ce MVM Future Energy Technology SRL a solicitat falimentul clubului în noiembrie. Chiar dacă oficialii din Gruia au intervenit prompt pentru achitarea datoriilor, echipa se confruntă acum cu noi probleme. Recent, Grand Hotel Italia a intentat un proces împotriva CFR Cluj pentru sumele neplătite de mai multe luni.

„De fiecare dată când echipă avea meci pe teren propriu se intra în cantonament cu o zi înainte la Grand Hotel Italia. Cum n-a existat deschidere din partea clubului, administratorii hotelului au decis să-i dea în judecată pentru recuperarea datoriilor. Situația a mai existat și în trecut, atunci când au fost dați afară dintr-un alt stabiliment, din același motiv”, spun sursele GSP.

După ce au avut probleme cu compania MVM Future Energy Technology SRL, care a renunțat la cererea de faliment după ce și-a recuperat toate datoriile, de această dată o altă societate solicită falimentul echipei din Gruia.

Este vorba despre SC Sport Brands Arts SRL, o societate cu sediul în Brașov care comercializează echipament sportiv.

Clujenii au achiziționat mai multe produse sportive de la această societate, dar nu au plătit datoriile în termenul legal.În prezent, compania din Brașov solicită falimentul CFR-ului, judecătorii stabilind deja primul termen, pe 15 mai 2024, la Tribunalul din Brașov.