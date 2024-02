Patronul echipei de fotbal CFR Cluj, Neluțu Varga, nu are bonitate financiară nici măcar pentru un credit la Provident. Cu toate că se laudă că susține echipa cu sume importante de bani, firmele lui Varga sunt pe butuci, fiind ori pe minus, ori cu un profit anual de 100.000 lei care se împarte între 4 sau 5 asociați. Gazeta de Cluj vă prezintă starea afacerilor în care patronul CFR Cluj este implicat.



La sfârșitul anului trecut, Neluțu Varga a făcut o infuzie de capital în valoare de 2,5 milioane de lei în conturile CFR Cluj.

„Din nou voi băga o suma importantă de bani din buzunarul meu, dar o fac cu mare plăcere. Iubesc acest club, iubesc fanii lui CFR Cluj și voi fi în continuare mult timp de-acum încolo în spatele lui CFR Cluj. Bineînțeles, nu sunt bani puțini, mai ales în această perioadă, dar nu-i problemă. Am forța necesară să susțin CFR-ul. Am forța necesară să duc acest club înapoi la performanță, adică la locul 1. Vreau să fim la virgulă cu tot până la 31 decembrie. E adevărat, nu sunt puțin bani, 2,5 milioane de euro, dar trebuie să asigurăm o stabilitate și o liniște financiară acestui club care va face în continuare multe performanțe pentru fanii CFR-ului”, a declarat Nețuțu Varga în luna decembrie 2023.

Împrumuturile în bitcoin ale lui Varga, garantate de firmele prietenilor

Patronul echipei de fotbal afirma că are forța necesară să susțină CFR-ul. Însă, în ciuda declarațiilor sale, afacerile în care este implicat nu par să-i aducă venituri atât de mari încât să-și permită să facă investiții de milioane de lei. În plus, să nu uităm că Neluțu Varga s-a confruntat în ultimul timp cu o serie de probleme finaciare, iar clubul de fotbal a înregistrat, în anul 2022, datorii de peste 141 de milioane de lei și pierderi de 17 milioane de lei. Mai mult, în anul 2021, Neluțu Varga era să rămână falit după ce s-a împrumutat în bitcoin, apoi a cerut anularea împrumutului în instanță, pentru că nu a mai putut să înapoieze banii la timp. Să revenim la firmele patronului CFR Cluj! Chiar de la acel moment s-a văzut că Neluțu Varga nu are bonitate financiară, deoarece firma Neva Construct Invest SRL, patronată de Agneta Ecaterina Muntean, a fost garantul împrumutului de 165 bitcoin, echivalentul (la acea vreme) a 1.263.157,50 euro. Cu toate că a tot încercat să nu înapoieze banii, susținând că nu se aștepta ca bitcoinul să crească atât de mult și că cei care l-au împrumutat s-au comportat ca niște cămătari, Varga a renunțat la contestația la executare dezbătută pe rolul Judecătoriei Cluj-napoca, după ce magistrații au ajuns la concluzia că acesta trebuie să restituie împrumutul, deoarece contractul fusese legal întocmit. După afacerea cu patronul CFR, firma Neva Construct Invest SRL a inregistrat datorii de peste 50 de milioane de lei, în anul 2022.

Declinul afacerilor în care este implicat patronul CFR

Neluțu Varga este beneficiarul real al firmei Formin SA, alături de Vasile Sebastian Albulescu. Datoriile societății au crescut de la an la an, ajungând în 2022 la 28.481.559 lei. În schimb, a fost înregistrată o cifră de afaceri de 18.597.680 lei și un profit net în cuantum de 125.021 lei, având un număr mediu de 62 de angajați. Înființată în anul 2000, Formin SA se ocupă cu lucrări de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Potrivit SICAP.ai, firma a încheiat în ultimii zece ani contracte de peste 170 de milioane de lei cu instituțiile publice. Pentru că profitul firmei scădea dramatic, în februarie 2022, a fost înființată firma Formin TJK în care sunt asociați Ionuț Arsene, Neluțu Varga și Sebastian Albulescu. Societatea are ca obiect de activitate „activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea”. Încă din primul an de funcționare Formin TJK a înregistrat datorii de 1.874.393 lei, iar profitul net a fost pe minus cu 11.964 lei.

Tot în anul 2022, Neluțu Varga a înființat, alături de Florin Pop, societatea de dezvoltare și promovare imobiliară Nabucco Property SRL. Însă, potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, firma nu a desfășurat activitate de la data înființării și pana la 31 decembrie 2022. În aceeași situație se află și societățile Werpro IT International SRL, care desfășoară activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) și Windmills Green Tech SRL, care se ocupă cu producția de energie electrică.

Firmele lui Varga, incapabile să genereze profit

Patronul CFR Cluj pare a fi urmărit de ghinion în mai toate societățile comerciale pe care le-a deschis. Înființată în urmă cu doi ani, Enterprise Cont Global SRL, societate ce are ca obiect de activitate intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate, a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri în valoare de 600.773 de lei, un profit net de -74.285 de lei și datorii în cuantum de 647.073 de lei. De asemenea, societatea Top Home Interantional SRL, care desfășoară activități de comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de intretinere, dar și de dezvoltare imobiliară. Firma a fost înființată în anul 2015, însă pe parcursul celor nouă ani de când se află în funcțiune, a obținut profit numai în anii 2017 și 2018, iar datoriile au ajuns la peste 4,2 milioane de lei.

O altă firmă înființată și pusă rapid pe butuci de Neluțu Varga este Aktiv Impuls Trading SRL, ce are ca obiect de activitate „comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire”. În cei trei ani de existență, societatea a produs numai datorii, iar profitul a fost pe minus.

Patronul CFR Cluj își pune speranța în afacerile imobiliare

Compania de Informatica Aplicată SA îl are ca beneficiar pe patronul echipei de fotbal CFR Cluj. Firma a fost înființată în anul 1991 și se ocupă cu prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe. Firma a avut în anul 2022 un număr mediu de opt angajați, a înregistrat o cifră de afaceri de 1.478.748 lei, un profit net de 22.946 de lei și datorii în cuantum de 1.269.520 lei. Neluțu Varga este implicat și în afaceri imobiliare. În primăvara anului trecut, Primăria Cluj-Napoca a eliberat autorizația de construire pentru edificarea a două imobile cu funcțiuni mixte cu regim de înălțime 3S+P+6+Er, 2S+P+6+Er, 2S+P+9, respectiv 2S+P+6+Er pe strada Soporului, nr. 21. Beneficiarii proiectului sunt patronul CFR Cluj și SDC Imobiliare, firmă deținută de Ștefan Berciu. De aemenea, în octombrie 2023, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat PUD-ul pentru construirea unor locuințe colective pe strada Șoimului 14-16-18, cu regim de înălțime S+P+3E. Beneficiarul proiectului ce se dorește a fi edificat în cartierul Zorilor, în vecinătatea complexului comercial Sigma Center, este Compania de Informatică Aplicată SA.