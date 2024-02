Vasile Dîncu, Președintele Consiliului Național al PSD, a relatat marți la Digi24 că acum aproximativ trei ani a fost martor la o discuție între Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, petrecută în biroul liderului PSD. Cu toate acestea, Dîncu nu a putut oferi detalii cu privire la vreo propunere concretă privind implicarea lui Geoană în cursa prezidențială. El a subliniat că Geoană are un „proiect interesant”, care nu este încă conturat din punct de vedere politic.

„Am participat la discuții. La un moment dat am asistat la o discuție acum cam trei ani în biroul lui Marcel Ciolacu între Mircea Geoană și Marcel Ciolacu, dar nu am participat la vreo discuție în care să se propună acest lucru. Eu nu am cunoștință de o propunere directă în acest sens, ceea ce ați văzut că nu a confirmat nici Marcel Ciolacu. Probabil că aici există ceva, dar în orice caz nu a existat o propunere a lui Marcel Ciolacu pentru Mircea Geoană. Este și una dintre variantele care au apărut și în presă. Probabil că au mai discutat oameni și din partid în această chestiune, dar nu cred că a fost o propunere concretă așa cum am fost informat”, a explicat Dîncu.

El a adăugat că Geoană are în prezent un proiect interesant, care nu este încă politizat. „A fost un proiect care, așa cum l-a prezentat… Am discutat și eu cu Mircea Geoană, îl cunosc de multă vreme, nu am discutat chestiuni de colaborare cu PSD, dar suntem foști colegi și prieteni. A făcut un proiect pe care nu l-a profilat politic, mergând pe ideea că vrea să creeze niște cadre pentru reforma, dezvoltarea unui stat modern în care partidele să se poată recunoaște și să poată elabora în aceste cadre pe care le-a pus. Are și o notorietate și o încredere bună.”

În ciuda acestor aspecte, Dîncu a evidențiat diferențele sociologice în ceea ce privește susținerea candidaților la alegerile prezidențiale, afirmând că este dificil să obții succes electoral fără sprijinul unui partid politic.