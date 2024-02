După publicarea interviului cu cele două victime la acea vreme minore ale pradatorului sexual Bogdan Buta, am observat că în România există o grămadă de experți în investigații jurnalistice, o grămadă de super specialiști care stiu cum se face o anchetă de presă, cum ar trebui să fie expuse sau nu victimele, ba unii au avut tupeul sa ma certe ca de ce nu m-am dus la Politie cu ei si abia dupa ce se declansa un dosar si dupa ce se dadea vreo rezolutie, sa public ceva. Haha, ca si cum asta ar fi rostul meu ca jurnalist de investigatii, ca si cum nu as sti cat de corupte si dispuse la influente sunt institutiile statului.

Aveti cea mai buna dovada chiar acum ca Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca zadarniceste dosarul: procuroarea desemnata se cacaie de o saptamana sa il cheme la audieri pe patronul Untold, motivand ca nu gaseste motiv legal sa ii ofere o calitate, in timp ce Buta, bine merci la Dubai, distruge probe: va dati seama ca si-a schimbat telefoanele mobile, si-a curatat aplicatiile si s-a consultat deja asupra strategiei de aparare cu avocatii sai scumpi.

Degeaba se straduie cei de la Serviciul de Investigatii Criminale din IPJ Cluj sa ii ofere „marfa” procuroarei, ea e incremenita la stadiul de studenteala, cel mult de examene la INM. Doamna/domnisoara, nu va fac public numele tocmai pentru ca nu vreau sa ziceti ca fac presiuni, cum ati relatat cuiva recent, dar va fac obrazul fiindca nu stiti sau NU VRETI sa va faceti meseria.

Datorita balbaielilor acestei procuroare poate bine intentionata, dar, cu siguranta, neexperimentata, lucrurile ameninta sa schimbe radical cursul corect al unei anchete profesioniste care sa inlature echivocul din aceasta poveste.

La o saptamana de la declansarea scandalului, imi permit sa fac eu cateva clarificari despre ce se stie in ancheta, despre ce nu se face deocamdata in ea, despre ce ar fi trebuit facut si nu s-a facut. Azi, voi mai face si cateva dezvaluiri, dred eu, foarte relevante despre caz.

– Nu exista dubii la acest stadiu al cercetarii ca multiplele conversatii de seara dintre Buta si minorii de atunci nu ar fi reale. Sunt reale. Asadar, e clar ca Buta este un pradator sexual gay care agata necunoscuti si ii aduce acasa pentru „dominare” sexuala, dupa ce ii imbata.

– Anchetatorii s-au lamurit ca pustii spun adevarul cand sustin ca au fost acasa la Buta in seara respectiva. Nu exista nici aici indoiala. Asadar, praduitorul sexual gay Buta nu poate contracara nici aici sustinerile minorilor. Ca sa mai apas si eu putin pe ignoranta unei parti a opiniei publice si sa va arat cat de „bine” isi face procuroarea treaba, dau azi in vileag un NOU SET de fotografii facute in baia lui Buta de catre (pe atunci minorul) Stefan, dar in data de 29 martie 2021, adica la ultima runda de negociere cu Buta despre adidasii furati: asta dovedeste si sustinerea victimelor ca au fost nu o data, CI DE MAI MULTE ORI la patronul Untold acasa, ca sa „negocieze” recuperarea adidasilor subtilizati:

– pentru ca a ales sa injumatateasca adevarul si sa le spuna anchetatorilor numai ce il avantajeaza, solicit public reudierea martorului Sorin M., caci de el se leaga multe detalii concrete in cazul Buta: el este minorul caruia patronul Buta i-a bagat degetul in fund la „evaluarea” sexuala din timpul betiei, el este cel care l-a insotit pe Stefan la etaj si a facut sex cu Buta, (si) el este cel care a participat activ la negocierile cu patronul Untold, ba, mai mult, el este cel care a incasat la final de martie pe BT pay o suma de bani de la Buta.

Unde este extrasul de cont al lui Sorin M., dar nu ala adus de el, ci scos de politie?!

Ca sa dovedesc importanta lui Sorin M. in deslusirea cazului, o sa public azi in exclusivitate poze cu adidasii lui Buta, aia furati, pozati in locuinta de atunci a lui Sorin M., care locuia pe strada Detunata. Sunt facute cu 5 zile inainte de a merge la ultima runda de negociere cu Buta, pe 29 martie, atunci cand Buta le-a si dat banii de „impacaciune”:

– doamna procuror de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca se face ca nu conteaza ceea ce o sa va prezint. Eu cred insa ca e foarte important urmatorul „detaliu”. Bogdan Buta a aflat de la „prietenii din politie” cu care se lauda, unde lcouiesc cei doi cu care facuse sex si a ales SA II AMENINTE. Intr-o discutie de negociere pe Snapchat, Buta le da „decisiva” (asta si pentru idiotii care se intreaba de ce pustii nu au mai mers la politie timp de 3 ani: pentru ca au fost amenintati).

Captura de mai jos dovedeste clar ca Buta, dupa ce facuse sex cu minorii, ii ameninta REAL cu represalii fizice indicandu-le ca stie la ce licee invata si unde locuiesc minorii de atunci:

Buta este foarte insinuant de-a lungul conversatiilor de dupa seara de sex si dupa incidentul cu furtul adidasilor:

– Stefan, victima care mi s-a confesat in interviu, minorul care a fost abuzat sexual de Bogdan Buta, dupa ce si-a facut ultimul selfie in buda lui Buta, a incasat 1200 de lei cash de la patronul Untold, Sorin, al doilea minor, a primit pe BT Pay partea sa de „negociere” de la Buta, asta pentru ca nu mai avea cash in casa.

Stefan poate dovedi asta prin depunerea cash-ului pe care a facut-o a doua zi la un bancomat:

– o mare intrebare este de ce procuroarea de caz a refuzat sa expertizeze victimele, pe Stefan si pe Adi, cu ajutorul unui psiholog judiciar? Acest demers era obligatoriu fiindca discutam despre niste denuntatori care erau minori la momentul „incidentului” si care au suferit abuzuri sexuale si emotionale. Nu era RELEVANT pentru doamna procuroare sa faca si acest pas?

Am tinut mortis sa las la final cea mai grea intrebare pentru procuroarea din dosarul Buta:

de ce nu ati facut DEJA minorilor proba cu testul poligraf (detectorul de minciuni), doamna procuror? nu va intereseaza ADEVARUL? Stiati, stimata doamna, ca la IPJ Cluj, exista un domn pe nume NEGRU, cel mai bun din tara, o SOMITATE pe poligraf?

Marturia colaterala a unei colege de liceu care bate in cuie faptul ca victimele nu au mintit

M-am străduit, spre deosebire de procurorul de caz, să încerc să găsesc și, să spunem, niște mărturii colaterale. Pentru contextualizare. Cei mai multi neaveniti au sarit cu gura pe cele doua victime, facandu-i santajisti sau gay de joasa speta, scrie ziardecluj.ro.

Stefan este un baiat senzational, crescut intr-o familie dificila, dar care munceste de la 16 ani pe branci ca sa isi castige painea, face liceul la seral si trage tare sa mearga la facultate. Adi este un licean sofisticat, exceptional la invatatura.

Am avut norocul să dau peste o colega de clasă de-al lui Adi care, dupa ce a vazut toata nebuna declansata, m-a sunat să îmi marturiseasca faptul că știa de această „problemă”, inca de atunci, din februarie 2021. Adi ii spusese aproape imediat de această poveste, de interacțiunea lor cu șeful Untold, încă la câteva zile de la momentul la care a avut loc. Colega mi-a spus ca vrea sa declare public acest lucru, tocmai pentru a dovedi ca Adi nu a mintit niciodata cu privire la acele evenimente.

Chiar dacă o sa va para niște declarații simple cele pe care le-am luat la finele acestei saptamani, din punct de vedere jurnalistic pentru mine au fost foarte importante, INCA un argument că această poveste este mai mult decât reală.

Ii multumesc interlocutoarei mele pentru curaj, e o manusa de fata care insa a dovedit ca face parte dintr-o generatie ce nu va mai pleca niciodata capul. Daca anchetatorii considera importanta marturia ei, sa ma sune pentru a le oferi detalii despre cum sa o contacteze pe noua martora.