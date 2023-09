Numarul 2 in IPJ Cluj, comisarul-sef Constantin Ilea, este pieton de circa 45 de zile, ne-au informat sursele Ziar de Cluj in exclusivitate. Si va mai fi 45. Acestuia i-a fost saltat carnetul pentru viteza in localitatea Livada, fiind surprins de agentii de la judet cu 103 kilometri la ora. Pare-se ca importantul sef de politie ar fi si vociferat cate ceva, dar agentii de la Rutiera au ramas fermi, scrie ziardecluj.ro

Biroul Mass-Media a confirmat informatia primita in exclusivitate de Ziar de Cluj, desigur, pastrand distanta formala fata de datele personale ale comisarului sef.

Multumim pentru promptitudine si transparenta.

Avem 3 mesaje:

– felicitari agentilor de politie “de la tara” care s-au dovedit mai integri decat rutieristii de la oras care umbla in masini mai scumpe decat salariile, care hartuiesc femei si care lasa traficanti de droguri precum Cirje sa umble ani de zile fara carnet. Jos palaria in fata voastra!

– celor din presa locala, partea penibila, le spunem ca aceste informatii pot fi preluate cu citarea sursei si cu LINK. Nu veniti cu duma ca ati preluat de la Mediafax sau alta mizerie nationala online, ca ne apucam si va ciordim tot ce produceti. nu e greu sa citati, bibicilor!

– tuturor angajatilor IPJ Cluj, DGA Cluj, in fine, institutiilor de forta: nu mai lasati atatea zile sa treaca pana sa ajunga asemenea informatii la noi! Faceti-va emailuri anonime, luati sim-uri de la chioscul de ziare si anuntati-ne pe liviu@ziardecluj.ro sau 0720 00 88 88. Nu am tradat nicio sursa in 25 de ani de presa!

PS: La ultima tragere cu presa aia de chitantier, domnul Ilea era suparat pe Ziar de Cluj, poate si aburilor de whiskey de protocol. Domnule comisar-sef, daca nu v-ati fi sabotat singur in ultimii ani, daca nu porneati razboaie cu presa si sa va dati jos superiorii ca sa ajungeti sef, poate ati fi ajuns comandant plin al inspectoratului. Nu e inca tarziu, dar lucrati si la atitudine, ca aia pateaza orice CV!

Si acum comunicatul Biroului Mass Media al IPJ Cluj:

“La data de 30 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au oprit în trafic, în localitatea Livada, un autoturism condus de un bărbat, de 46 de ani, din Cluj-Napoca, polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, surprins cu aparatul radar în timp ce rula cu 103 km/h.

Acesta a fost sancționat contravențional în conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Totodată, ca măsură complementară, s-a dispus reținerea permisului de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru 90 de zile.”