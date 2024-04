O clujeancă spune că a plătit 300 de lei din cauza unei erori făcute de o casieră de la Lidl din zona IRA. Ea a cumpărat o pungă cu ardei, dar casiera a înregistrat 18 pungi.

Ea a povestit pe pagina de Facebook experiența trăită la un magazin Lidl. Ea a descoperit că a fost taxată pentru o simplă pungă de ardei dulci cu 341 lei, o greșeală a casieriței pe care a sesizat-o întâmplător, doar când a ajuns acasă. Aceasta ar fi pus cu 18 bucăți în plus, față de produsul achiziționat de femeie, motiv pentru care o pungă cu ardei dulci a costat-o pe clujeancă peste 300 de lei.

„Vreau să vă zic să aveți mare grija la magazinul LIDL de la IRA. Azi am pățit, uitați câte punguțe cu ardei mi-o bătut pe casă, 19 bucăți, și eu am luat doar o singură bucată. Verificați bonul la ieșirea din magazin. Noi nu am făcut-o și ne-am mirat de ce am plătit atâta, că nu am cumpărat nu știu ce… Ajungând acasă m-am uitat pe bon și am găsit cauza… Mâine mergem să lămurim situația, aveți grijă oameni buni! După ce totul e enorm de scump, ne mai și fac de bani cu intenție sau fără”, a scris clienta Lidl pe Facebook, mesaj preluat de Știri de Cluj.