O familie din Cluj susține că se confruntă cu o situație dificilă cu vecinii. Z.N. explică că, în toamna anului trecut, proprietatea de lângă locuința sa de pe strada Donath din Cluj-Napoca a fost achiziționată de mai mulți indivizi de etnie rromă, veniți din Elveția.

Femeia spune că pe proprietate a existat înainte o casă veche, care a fost demolată pentru a construi una nouă. De atunci, calvarul familiei a început. Clujeanca spune că nu și-a dat seama de noii vecini până când contractul ei pentru apă a fost trecut pe numele acestora.

„Mi-am dat seama foarte târziu că a fost vândută casa, mai precis în momentul în care contorul meu de apă a fost trecut pe numele lor fără să fiu anunțată. Contractul meu de apă era pe numele lor. Casa era veche, iar ei au început în martie să o demoleze”, a explicat femeia pentru Știri de Cluj.

Clujeanca a sesizat Poliția după ce a constatat că nu mai avea curent pe proprietate. „În momentul în care am văzut că se fac lucrări și îmi blochează una din căile de acces la proprietate, am sesizat organele de poliție. Au venit, cei de la urbanism, au constatat și au făcut niște poze. Nici măcar nu sesizam dacă nu mi rupeau cablurile de curent. În momentul în care nu am mai avut curent, am mers să verific. Se vedeau și cablurile lor care mergeau direct în contorul meu. Poliția a rezolvat problema cu curentul”, a spus Z.N.

Polițiștii au anunțat-o că au întocmit un proces verbal pe care trebuie să-l trimită mai departe pentru stabilirea cuantumului amenzii.

„Nu aveau autorizație de demolare, de construcție, nu aveau nimic, niciun act. Da, poliția mi-a transmis că nu pot să le dea amendă pentru aceeași infracțiune. Nu știu dacă au dat vreo amendă atunci”, a explicat clujeanca.

Femeia a sesizat și compania de curent pentru că a constatat că vecinii s-au branșat la curentul ei. Potrivit ei, mai mulți vecini din zonă sunt terorizați, însă nu vor să se pună cu noii veniți. Aceștia au făcut mai multe sesizări pentru probleme legate de noii vecini. Într-un moment de disperare, Z.N. a decis să apeleze și la 112, sâmbăta aceasta.

„Au trimis un echipaj și au venit și de la secția 5 de poliție. Am reușit să vorbesc cu domnul de la poliția primăriei care se ocupă de caz și l-am întrebat care este stadiul cazului, de ce nu se opresc lucrările având în vedere că s-a ridicat deja un etaj. Mi s-a spus că nu are ce să-i mai facă și că el a făcut toate demersurile. I-am cerut procesul verbal, dar mi s-a spus că nu-l pot primi pentru că este confidențial. Am cerut cuantumul amenzii și mi s-a spus că nu s-a stabilit încă. Nu se poate așa ceva”, a explicat femeia.

Femeia spune că a făcut sesizări peste sesizări, formulând chiar și o plângere penală, însă lucrările continuă să se desfășoare fără probleme. „Nu mai am acces că mi-au blocat tot drumul cu utilajele, am sesizat că mi-au luat și din proprietate, am chemat și topograful, am depus și plângere penală. Toate le-am făcut, la inspectoratul de stat în construcții, la primărie, la urbanism și la poliția locală”, a reclamat disperată femeia.

Clujeanca a ajuns la capătul puterilor cu noii vecini, dar și cu lipsa răspunsurilor din partea autorităților.

„În continuare lucrează, în continuare își ridică construcția pe tot terenul, nu pe un colț. E clar că aveau nevoie de autorizație de demolare, de construcție, de tot. Tot sun la poliție ca o disperată și nu am niciun răspuns”, a concluzionat femeia.

Sursa: stiridecluj.ro