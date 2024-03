BRK Financial Group, firma clujeană de brokeraj care a anunțat că are 1,26 milioane de acţiuni Gabriel Resources în portofoliu, s-a prăbușit la Bursa de Valori Bucureşti.

Compania a dezvăluit pieței că deține acțiuni și drepturi de subscriere la Gabriel Resources chiar înainte de pronunțarea deciziei din dosarul arbitral internațional Roșia Montană, declanșând astfel o frenezie la cumpărare ce a urcat cotația BRK cu 14,66% la finalul săptămânii trecute, când așteptările stimulate de autorități erau ca statul român să fie obligat la despăgubiri de miliarde de dolari, potrivit profit.ro.

Vineri, acțiunile companiei crescuseră cu nu mai puțin de 14,66%, la 0,1525 lei/titlu, în urma a 400 de tranzacții, în valoare totală de peste 1,1 milioane lei, ce duseseră capitalizarea BRK Financial Group la peste 51 milioane lei. BRK divulgase în ziua respectivă, în jurul orei 15, că deține peste 1,2 milioane de acțiuni Gabriel Resources, plus alte peste 2 milioane de drepturi de subscriere. Anunțul a fost făcut cu câteva ore înainte de decizia arbitrală Roșia Montană, la acel moment așteptarea publicului, alimentată de declarații oficiale ale guvernanților, fiind că țării îi va fi impusă plata unor despăgubiri masive, de miliarde de dolari.

“BRK Financial Group informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că deţine în portofoliul propriu cantitatea de 1.266.350 acţiuni emise de compania Gabriel Resources Ltd, companie listată la Toronto Stock Exchange, segmentul TSX Ventures Exchange, simbol de tranzacţionare GBU. Aceste acţiuni au fost achiziţionate la preţul mediu de 0,39 CAD la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group deţine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources Ltd; fiecare warrant dă dreptul de a cumpăra (subscribe) o acţiune emisă de Gabriel Resources la pretul de 0,645 CAD, în orice moment înainte de data de 23 august 2024 (cu conditia notificării companiei Gabriel Resources Ltd cu cel puţin 90 de zile înaine de acel moment)”, informa compania.

La Bursa de Valori Bucureşti acţiunile BRK au fost suspendate de la tranzacţionare “conform art. 111 alin (1) lit. c, Titlu II, Codul BVB – operator de piaţă reglementată”. BRK are o capitalizare de 45 mil. lei. Din acţionariat fac parte societăţi de brokeraj, investitori şi fonduri de investiţii alternative. Compania a avut venituri de 24 mil. lei în 2023 şi un profit net de 0,4 mil. lei.