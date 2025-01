Unchiul controversatului deputat PSD Sebastian Ghiță, milionarul Vasile Domente și asociatul său buzioan, Gheorghe Manole se duelează cu firma consilierului UDMR, Bihari Levente pentru o licitație de 5 milioane de euro. Eximprod Power Systems SA (firma manipulată din culise de PSD-istul Sebi Ghiță) și Trafotech SRL vor să ducă licitația până în pânzele albe pentru suma de 5 milioane de euro!

Lumina reflectoarelor cade pe protagonistele Trafotech SRL și Eximprod Power Systems SA, care vor să câștige licitația contractată de DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A, pentru „Transformatoare trifazate de putere, de distribuție, imersate în ulei, în construcție etanșă, cu pierderi reduse”. Licitația valorează în jur de 5 milioane de euro și a fost câștigată în faza inițială de cei de la Trafotech, o firmă care nu se ridică la performanța cifrei de afaceri a firmei Eximprod Power Systems. Dar milionarii din Buzău nu se lasă așa ușor.

Nemulțumiții Eximprod au depus contestație la Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor(CNSC), împotriva deciziei asociației contractante, pentru că „și-au permis” să îi aleagă pe cei de la Trafotech în locul lor. Cum adică, nu știți cine sunt ei?



Am contactat Trafotech pentru a afla mai multe despre ceea ce a fost de fapt în spatele acestei licitații.

Reporter: De ce credeți că contestă Eximprod?

Reprezentant Trafotech: Mici neconformități tehnice. Noi suntem o firmă care furnizăm transformatoare. În această licitație de achiziții de transformatoare am participat mai multe firme. La finalul procedurii noi am fost declarați câștigători. Cei de la Eximprod Power Systems s-au clasat pe locul 2. Datorită faptului că noi nu avem o experiență atât de mare în domeniul licitațiilor publice, am omis să depunem declarația e confidențialitate.

Ca urmare, cei de la Eximprod, depunând această declarație și fiind o firmă destul de mare în România au avut acces în timp record la dosarul nostru și bănuiesc că au găsit mici neconcordanțe, din cauza cărora ei au crezut că pot să răstoarne lucrurile. Au făcut contestație la CNSC. Consiliul din București a decis ca dosarul Trafotech să fie reexaminat tehnic din nou. Ca urmare am fost nevoit să depun plângere la Curtea de Apel.

Ceea ce invocă ei sunt niște lucruri minore, că am scris 50 de cm în loc de 53 la transformatoare, care din punctul meu de vedere sunt absurde

Reprezentantul Trafotech bănuia că în spatele firmei Eximprod sunt oameni influenți și bogați- Însă nici nu știe despre cine e vorba de fapt!

Firma EXIMPROD POWER SYSTEMS SA este deținută de către milionarii Manole Gheorghe și Vasile Domente, iar „păpușarul” din culise este nepotul lui Domente, controversatul Sebastian Ghiță. Dar afacerile familiale nu se opresc aici, căci EXIMPROD se mai asociază cu alte 28 de firme. Una din ele este VIILE BUDUREASCA SRL, care au aparținut, până în 2011, în proporție de 33 la sută, deputatului PSD Sebastian Ghiță, iar acum aparține în proporție de 67% unchiului milionar Domente Vasile.

Domente este patronul cramelor Budureasca, împreună cu băiatul său cel mare, Radu Vasile și are participații și în firma de IT ale fratelui lui Sebastian Ghiță, care comercializează servicii de telecomunicații: 2K Telecom.

Cei doi patroni din Buzău au peste 270 de hectare de viță de vie. Înainte de a cumpăra împreună cramele Budureas­ca, în 2008, Sebastian Ghiță și unchiul său au înființat, în 2006, ferma viticolă care le oferea materia primă pentru vinificație: Podgoriile Tohani SRL – denumită ulterior Viile Budureasca SRL. Firma Budureasca are cifra de afaceri de 5 milioane de euro.

Inclusiv clădirea de lângă Curtea de Apel Cluj, Power Business Center a fost dezvoltată de compania Eximprod Power Systems.

Numele lui Sebastian Ghiță figura în mai multe dosare DNA, inclusiv legate de contracte din domeniul IT cu instituții ale statului.

Comparând cele două firme, este evident faptul că firma Eximprod Power Systems stă mai bine pe capital, fiind un „gigant” al licitațiilor și al energiei. Cu o cifra de afaceri care atinge 34 de milioane de euro care apare în dreptul numelui Eximprod Power Systems , firma Trafotech pare foarte mică, având cifra de afaceri de 7 milioane de euro.

Proprietarii Eximprod sunt persoane bogate în România, cu multe legături, influențe și afaceri. Pare că Trafotech se luptă cu morile de vânt și ar fi o surpriză mare să iasa triumfători din această situație.

