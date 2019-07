O fostă angajată a bărbatului a declarat că acesta i-ar fi oferit bani pentru a avea relații intime cu el. Mai mult, acestuia îi plac și filmele de groază.

„Mi-a spus că îmi dă o sumă de bani să mă culc cu el, iar când am auzit am plecat acasă. Nu am mai lucrat. Trei luni de zile am lucrat la el, acolo sus. În casă e mizerie. Fierbea la câini, avea câini mulți. Soțul meu i-a făcut un gard înalt. Are un gard de 3-4 metri, din bolțari. Am auzit că le-a luat, le-a pus formol la gură la ocazie, a adus-o acasă a legat-o de masă, că-i plăceau filmele de groază lui. Asta am auzit şi noi vă daţi seama, ce vorbeşte toată lumea”, a declarat fosta angajată a bărbatului, potrivit observator.tv.