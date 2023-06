O fundație din Cluj Napoca apelează la ajutorul public al cetățenilor pentru a demara proiectul unui centru comunitar mobil care să vină sprijinul persoanelor defavorizate de la Pata Rât.

Căsuța Verde, însă acesta s-a degradat în timp și a fost nevoie să se renunțe la construcția din lemn care îl adăpostea, explică Elena Rita, facilitator comunitar. Oficiali ai Fundației Alt Art, care lucrează de 10 ani pe proiecte și granturi în comunitatea de romi, spun că au reorientat proiectul cu fonduri norvegiene prin care s-a înființat radioul celor din Pata Rât, astfel că s-a reușit cumpărarea unui container mobil unde să fie înființat un nou centru comunitar destinat copiilor și adolescenților care trăiesc aici. Doar așa, mai arată Elena Greta, adolescenții și copiii care trăiesc înghesuiți în camere de 16 metri pătrați, printre gunoaie, au o șansă să se integreze în Cluj-Napoca. „Pata Rât e cea mai mare pungă de sărăcie a orașului”, arată reprezentanții fundației.

„Am reușit să modificăm proiectul pe care îl aveam în derulare cu fonduri norvegiene și să relocăm o parte din buget înspre achiziționarea unui container mobil, adică 17.000 de euro, unde să înființăm un centru comunitar. Am dezbătut dacă să extindem Radioul pe care l-am înființat pentru cei din Pata Rât și în Cluj-Napoca sau să organizăm în continuare festivalul Khetane. Festivalul mănâncă bani, așa că am decis că un astfel de centru comunitar ar face mult mai mult pentru tinerii și adolescenții din comunitate. Ca să funcționeze acest centru am calculat că, pe un an de zile, ar fi nevoie de 144.000 de lei, bani cu care ar putea fi organizate activități permanente pentru copiii și tinerii din comunitate și am putea să asigurăm resursa umană care să genereze această activitatea permanentă în viitorul centru. Astfel, facem un apel la comunitate să sprijine această inițiativă. Avem pe site-ul radiopata.ro un apel prin care se pot face donații înspre acest proiect”, a explicat Szakatcs Istvan, de la Fundația Alt Art.

UNDE SE POT FACE DONAȚII:

Potrivit activistului, fiind vorba despre o zonă încadrată în PUG-ul orașului ca una industrială, este dificil de autorizat o construcție permanentă care să găzduiască viitorul centru. „Avem schițe și proiecte de la studenții arhitecți din anul III de la Facultatea de Arhitectură prin care și-au imaginat acest nou centru comunitar la Pata Rât. Arată foarte bine, însă este dificil de construit, având în vedere zona și problemele ei. De aceea am mizat pe o astfel de soluție și am cumpărat și plătit acest container care e mobil, poate fi mutat în orice zonă. Acum, avem nevoie de sprijin. De la calculatoare, laptopuri, la finanțări, acceptăm de toate pentru a face acest centru să funcționeze permanent”. a mai spus reprezentantul Alt Art.

Organizația non profit clujeană lucrează de 10 ani cu romii la Pata Rât. În 2021, au lansat un post de radio, Radio Pata, pentru locuitorii de la fosta groapă de gunoi Pata Rât din Cluj-Napoca. Radioul emite în prezent și grație proiectului cu finanțare norvegiană (cu buget de 250.000 de euro), 10 persoane, inclusiv membri din comunitate, lucrează în echipa acestui radio. „Grație proiectului și finanțării, care se termină în luna iulie, am avut siguranța pentru statul de plată al acestui radio pentru o echipă de 10 persoane. Între timp am depus aplicații prin care să găsim finanțări pentru ca acest proiect să continue. Probabil în primă etapă se va reduce echipa, însă acest radio va funcționa și în continuare”, a arătat activistul clujean.

Întrebat de ce nu colaborează și cu Asociația Zona Metropolitană Cluj (din care face parte și Primăria Cluj), cea care și-a asumat programe și proiecte pentru relocarea romilor de la Pata Rât, dar și proiecte sociale/educative pentru comunitate, Szakatcs Istvan a arătat că pentru astfel de colaborări este nevoie de voință politică care, la Cluj, nu merge mai departe de strategii pe hârtie și nu ajung să fie bugetate. „Și Primăria a anunțat un centru comunitar în Pata Rât, însă e un proiect care nu are un orizont de timp decât poate prin 2025”, a mai spus reprezentantul Alt Art.

(container – centru comunitar)