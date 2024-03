Judecătoarea Maria Gabriela Mot de la Judecătoria Cluj-Napoca a fost sancționaă disciplinar de Sectia pentru judecatori a CSM.

I s-a diminuat salariul cu 25% pentru o perioadă de trei luni pentru “nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor”.

In ceea ce priveste motivele sanctiunii, acestea privesc amanarile de pronuntari dispuse de judecatoarea Maria Gabriela Mot in 205 de dosare, amanari pe perioade cuprinse intre 69 si 811 zile. Or, in acest mod judecatoarea Mot a afectat in mod grav drepturile partilor implicate in respectivele cauze.

Redam minuta Sectiei pentru judecatori a CSM privind sanctionarea disciplinara a judecatoarei Maria Gabriela Mot de la Judecatoria Cluj-Napoca (dosar 27/J/2023):

“Cu majoritate,

Admite actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva doamnei Mot Maria Gabriela – judecator in cadrul Judecatoriei Cluj-Napoca. In baza art.273 alin.(1) lit.b) din Legea nr.303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor, aplica doamnei Mot Maria Gabriela – judecator in cadrul Judecatoriei Cluj-Napoca sanctiunea disciplinara constand in ‘diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu 25% pe o perioada de 3 luni’ pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art.271 lit. g) teza I din acelasi act normativ.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Cu opinie separata doar in ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii, respectiv in sensul aplicarii doamnei Mot Maria Gabriela – judecator in cadrul Judecatoriei Cluj-Napoca a sanctiunii disciplinare constand in ‘avertisment’ pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art.271 lit.g) teza I din Legea nr.303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor”.

Iata precizarile Inspectiei Judiciare rivind dosarul disciplinar al judecatoarei Maria Gabriela Mot de la Judecatoria Cluj-Napoca:

“Actiune disciplinara – MOT MARIA GABRIELA din cadrul Judecatoriei Cluj-Napoca pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art. 271 lit. g) teza I din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Faptele doamnei judecator Mot Maria Gabriela, din cadrul Judecatoriei Cluj-Napoca, constand in amanarea succesiva a pronuntarii, intr-un numar de 205 cauze penale, pe perioade indelungate de timp, cuprinse intre 69 si 811 zile, de natura sa afecteze grav drepturile persoanelor implicate in procedurile judiciare referitoare la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil, intrunesc elementele constitutive ale abaterii disciplinare mentionate”.