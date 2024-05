Sonaca a majorat capitalul subsidiarei din România cu peste 23 de milioane de lei, sumă pe care a va investi în construcţia unei noi fabrici în România, după cum se arată într-o decizie a companiei-mamă, obţinute de Economica.net.

La 29 februarie, compania-mamă Sonaca SA din Belgia a majorat capitalul social al subsidiarei din România Sonaca Aerospace Transilvania cu 23,5 milioane de lei prin compensarea unor creanţe. După această operaţiune, capitalul firmei Sonaca Aerospace Transilvania a ajuns la 41,1 milioane de lei, conform unei decizii a asociatului unic al firmei locale.

Sonaca SA a aprobat utilizarea majorării de capital pentru finanţarea proiectului de investiţii „dezvoltarea activităţii Sonaca Aerospace Transilvania în judeţul Cluj prin extinderea capacităţii unităţii existente şi înfiinţarea unei noi unităţi”, potrivit deciziei Sonaca SA, obţinute de Economica.net.

Sonaca are o fabrică la Turda unde sunt produse şi asamblate structuri și sisteme destinate industriei aerospaţiale. În martie, compania a anunţat că va construi de la zero o nouă fabrică în România. ”Un al doilea proiect greenfield (construcţie de la zero n. red.) prinde contur pentru extinderea companiei noastre. La 7 ani de la sosirea companiei Sonaca în România, apare o nouă provocare privind construirea unei noi fabrici pentru a susține noul contract pentru produsele A321 și dezvoltarea portofoliului de produse A320”, au spus oficialii companiei pe pagina sa oficială de Facebook.

Compania belgiană Sonaca dezvoltă, produce şi asamblează structuri avansate pentru avioane mari. Compania are aproximativ 3.800 de angajaţi în ţările în care e prezentă. Sonaca are subsidiare în România, Brazilia, Canada şi America de Nord.

Sursa: Actual de Cluj