Raluca Ciupitu, o româncă în vârstă de 35 de ani din Brăila, a murit la un hotel din Turcia, după ce a fost supusă la patru operații estetice într-o singură zi.

Petrea Ciupitu a relatat că soția lui a fost supusă operațiilor fără ca medicii să efectueze toate analizele necesare în prealabil. Operația, care ar fi trebuit să dureze inițial între 4 și 5 ore, s-a prelungit până la 9 ore. După intervenție, Raluca a leșinat la spital și a fost ulterior dusă de soțul ei la hotelul unde se caza. Acolo, femeia în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața.

Tragedia s-a petrecut acum un an, dar familia Ciupitu încă trece prin momente de coșmar. Raluca a mers la o clinică în Turcia, sperând să-și transforme aspectul fizic prin patru proceduri estetice. Suma plătită pentru operațiile de rinoplastie, lifting brazilian, implant mamar și abdominoplastie a fost de 8.000 de euro. Femeia, în vârstă de 35 de ani, avea speranța că aceste intervenții îi vor oferi aspectul pe care și l-a dorit întotdeauna.

Soțul a făcut declarații cutremurătoare despre experiența pe care a trăit-o

După aproximativ 9 ore de operație, soția sa era inconștientă când a intrat în salonul de spital. Dimineața, o asistentă i-a luat sânge, iar Ciupitu a observat că asistenta era panicată.

”De la 4-5 ore, cât mi-au spus la început, operația a durat 9 ore. Când am mers după aceea în salon împreună cu fiica mea, vreo două ore Raluca nu a fost conștientă. Mi-au zis să o plimb din două în două ore. M-am chinuit de două ori să o plimb, dar nu aveam ce să plimb, că era ca un manechin.



Dimineață a venit o asistentă să îi ia sânge și am văzut că doamna respectivă era panicată. (…) Am plecat cu ea din salon, iar pe holul spitalului i s-a făcut rău, a căzut și s-a făcut neagră. Au venit asistentele, i-au făcut ceva, cică făcuse o cădere de calciu. Și-a revenit un pic, dar mă gândeam ce fac dacă pățesc la fel cu ea la hotel. Am dus-o la hotel cu mașina mea, nu cu ambulanța.



Când am ajuns la lift, era o canapea și mi-a zis să chem salvarea, că ea moare. După 10 minute, a murit”, a declarat soțul ei, pentru gândul.ro.

Soțul acuză medicii

La hotel, starea femeii s-a înrăutățit, iar în fața liftului, românca i-a spus soțului să cheme salvarea, afirmând că moare. După 10 minute, ea a decedat. Soțul a fost șocat să constate că, în loc să primească sprijin și înțelegere, a fost acuzat de omor de către poliție.

„A venit salvarea, iar, la o oră, a venit și poliția. Mi-au pus cătușele și mi-au zis că sunt arestat pentru omor. În acel moment, fata noastră de 16 ani s-a dus să se arunce de la balcon. Le-am zis polițiștilor să se uite pe camere. M-au eliberat și seara am fost să depun plângere”, a declarat Petrea Ciupitu.

