O mamă, în vârstă de 31 de ani, a pierit imediat după naștere. Otilia nu a apucat să-și strângă bebelușul în brațe.

Otilia din Alba a avut un sfârșit tragic. Ea a decedat la scurt timp după ce a născut, din cauza complicațiilor apărute în urma infectării cu COVID-19.

Sfârșit cumplit pentru o mămică

Viața Otiliei s-a sfârșit la 31 de ani. Ea a ajuns la spital, în stare gravă, din cauza virusului Sars-Cov-2.Pentru că era însărcinată, cadrele medicale au decis nașterea prematură.

Operația a decurs normal, iar copilul este perfect sănătos, însă nu își va cunoaște mama. La scurt timp după ce a dat naștere copilului, au apărut mai multe complicații din cauza infectării cu COVID-19.

Tânăra mămică a pierit pe patul de spital, iar vestea decesului i-a șocat pe toți.

Anunțul trist că Otilia a murit a șocat pe toată lumea, iar apropiații care au cunoscut-o pe tânără sunt devestați de vestea tristă.

Zeci de mesaje de regret au fost fost publicate pe rețelele de socializare, iar acum familia tinerei de 31 de ani se pregătește să o conducă pe ultimul drum pe cea care abia devenise mamă.

„Cuvintele sunt de prisos și orice am spune sau am vrea să facem acum pentru tine este prea târziu! Durerea pe care ai suferit-o tu nu ți-o mai putem lua, nu te mai putem aduce înapoi…de ce ai plecat atât de repede dintre noi ne întrebăm cu toții?! De fiecare dată când plecam de la tine gandurile ne erau: “ să ne revedem cu bine” dar, se pare că nu ne-am mai revazut și nu ne vom mai revedea în această viață! Ai zis că ma vei anunța când revii din spital…am așteptat, am sperat și înca aș vrea să sper că ceea ce am auzit e doar un coșmar!”, a spus o prietenă de-ale mamei decedate.



