Întâlnesc în permanență familii de romi care se prezintă la I.M.L.Cluj pentru a scoate certificat de virginitate pentru diverse tinere, știut fiind faptul că virginitatea pentru reprezentantele acestei etnii reprezintă valoarea supremă, cea care le conferă o mulțime de drepturi înainte de căsătoria cu viitorul soț. Dimpotrivă, lipsa virginității le reduce valoarea la zero, aducând disprețul comunității și scăzându-le șansa de a intra într-o familie potentă financiar. Însă apariția la I.M.L. a unei tinere de etnie romă, cu scopul de a demonstra consătenilor săi că e virgină -după zvonurile lansate de o femeie geloasă pe frumusețea sa, că ar fi târfa satului – mi-a oferit ocazia să cunosc o ființă nobilă, chiar dacă ea provine dintr-o familie necăjită.

Fata de etnie romă care intră în sala de așteptare a I.M.L.Cluj, însoțită de mama ei, este cu adevărat o frumusețe și fură privirile tuturor celor prezenți în incintă. Mă privește în ochi, direct, fără șovăire, și am senzația că mă înfruntă cu energia pe care i-o poate conferi doar curățenia sufle-tească. O întreb pe mamă, dacă a adus-o pe fată pentru un test de virginitate, parcă plictisit deja de regiile de prost gust legate de aceste verificări făcute în preajma unor căsătorii opulente prin Spania sau Italia – sau cel puțin în zona palatelor țigănești din Huedin. Surprinsă, mama îmi răspunde că e vorba de exact acest lucru, însă nu în vederea căsătoriei, fiindcă fata – în ciuda vârstei înaintate pentru această etnie, 19 ani – nu are prieten și e extrem de serioasă, singura ei preocupare fiind ajutorarea familiei în diversele munci pe care le prestează, în special pe la săteni, la creșterea animalelor. Apoi, explică: „Noi locuim în Bobâlna. Acolo, nevasta unui om din sat – cumsecade și nevinovat, de altfel – a lansat vestea că fiica mea trăiește cu el și, pe deasupra e și însărcinată cu acesta. Chiar au venit cumnații femeii să ne avertizeze ce tot spune nebuna aceea, așa că fata, dis-perată, s-a hotărât să vină la medic și să demonstreze la toată lumea că-i cinstită și n-a avut de-a face – nu numai cu bărbatul acela, ci cu absolut nimeni”. Îmi mut atenția spre tânără și o întreb cum stă treaba, la care aceasta mă privește cu niște ochi mari, emanând puritate și-mi răspunde: “Nu am nici măcar prieten la ora asta dar, ca orice fată, mă gândesc să mă mărit și eu odată, când se va putea. Însă femeia acelui om – pe care l-am ajutat la animale, împreună cu mama – m-a nenorocit, pur și simplu și am ajuns să nu mai pot ieși nici din casă, fiindcă oamenii de pe șapte sate își bat joc de mine, de parcă aș fi târfa zonei. Iar lucrul acesta mă termină, pur și simplu”! Nu-și încheie bine vorbele și tânăra este poftită în cabinetul de consultații. Se întoarce după circa zece minute, cu o scânteie de mândrie și orgoliu în ochi, fluturând certificatul ca pe un stindard. „E OK”, spune ea și se pregătește să plece. Mama ei mai întârzie puțin, ca să concluzioneze: “Acuma ne vom angaja un avocat și-o vom da pe femeie în judecată, ca să se învețe minte să nu mai vorbească ce nu trebuie – fără să aibă dovezi”. Apoi, la fel de mândră, precum fiica ei o ia de braț

și părăsesc, în glorie, instituția medicală clujeană. Petrecute cu privirea, cu multă simpatie de toată lumea, inclusiv de angajații I.M.L. Cluj…