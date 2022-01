Vești bune pentru pensionari. Veniturile le-ar putea fi majorate din nou în acest an, a anunțat marți seară Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintele PSD.

Potrivit spuselor Liei Olguța Vasilescu, noua majorare a pensiilor s-ar putea aplica la jumătatea acestui an, scopul fiind acela de sprijin pentru prețurile mari ale facturilor și produselor, din ultima vreme.

De asemenea, majorarea nu va implica o nouă legea pensiilor, ci doar unele modificări ale Legii 127. Totodată, fostul ministru al muncii a precizat de ce pensiile au crescut cu 10% și nu 40%, așa cum era luat în calcul, inițial.

Lia Olguța Vasilescu: ”Am zis să dăm 10% acum să acoperim măcar rata inflației”

”Nu va fi o noua lege a pensiilor, se va merge pe Legea 127. Ca vor suferi modificari unele articole, este altceva. Nu renuntam sub nicio forma la lege, daca se punea aceasta problema noi nu intram la guvernare, s-a acceptat sa fie doar anumite modificari.

Noi am venit cu 40% (majorare a pensiilor) sa se dea de la 1 ianuarie 2022 dar din pacate nu s-a putut aplica pana nu se fac niste calcule pentru ca dl Ghinea a pus in PNRR fara dezbatere publica ca procentul din PIB (pentru pensii) nu poate depasi 9,4% cu tot cu pensiile speciale. Si atunci am zis ‘Hai sa dam 10% acum sa acoperim macar rata inflatiei si sa ne luam un termen de 120 de zile sa discutam cu Comisia Europeana’, sa explicam ca nu poate ramane Romania cu 9,4% din PIB cu tot cu pensii speciale. Media UE (a cheltuielilor cu pensiile) este 13% din PIB, noi acum suntem la 8%.

Pe noua lege ar fi de 11,7%. Portugalia are 16% si are o economie similara cu a noastra. Foarte important, nu se modifica formula de calcul a pensiei. Vreu sa stie toti romanii ca legea 127 nu s-a aplicat pana acum in Romania, in afara unor majorari de pensii”, a spus Lia Olguța Vasilescu la România TV.



sursa: fanatik.ro

