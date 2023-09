Fostul patron al restaurantului Aroma, Călin Așchilean, în vârstă de 52 de ani, a murit în somn. Decesul a survenit după ce, înainte de a se culca, a căzut pe scările din casa în care locuia și s-a lovit la cap.

Soția lui Călin Așchilean, Andreea a scris și un mesaj de condoleanțe, pe o rețea de socializare.

”Cu tristete și adâncă durere în suflet vă anunțăm că ieri 26.09.2023, a trecut în neființă iubitul nostru tată, soț, frate, fiu, Călin Așchilean, părăsindu-ne fulgerător și lăsând un mare gol în urma. Corpul neînsuflețit va fi depus la Capela Noua a Cimitirului din Mănăștur, mâine 28.09.2023 începând cu ora 19:00 pentru priveghi. Slujba de înmormântare urmând a avea loc în data de 29.09.2023 la ora 13:00 la Capela Noua a Cimitirului din Mănăștur. Dumnezeu sa îl ierte să să îl odihnească în pace!”

Un personaj controversat în afacerile Clujului

Călin Așchilean este unul dintre personajele controversate ale Clujului. Prieten cu fostul primar al orașului, Sorin Apostu – condamnat pentru corupție, și fostul patron al restaurantului Aroma, locul unde procurorii DNA au făcut, în urmă cu mai mulți ani, flagrantul din celebrul Dosar Valiza, în care a fost vizat Gigi Becali. De asemenea, Aschilean a deținut cafeneaua care funcționează în interiorul cinematografului Florin Piersic împreună cu un alt prieten bun de-al său: Adam Laszlo, liberal și fostul director al Casei de Cultură a Studenților Cluj Napoca.

Aschilean are, ca toți oamenii de afaceri care se respectă, o rudă în sistemul justiției: nașul lui este ofițer de poliție judiciară la DNA – Structura Centrală.

În 2011 a fost chemat și el la DNA Cluj să dea declarații în legătură cu Sorin Apostu, dar a declarat că, în afara de prietenie, nu îl lega nimic de fostul edil condamnat pentru corupție.

“Ne cunoaştem de multă vreme. Copiii noştri au crescut împreună. Am fost împreună în concedii, inclusiv în Austria. În Dubai nu am fost. Nu am contracte nici cu doamna Apostu, nu am contracte importante nici cu Primăria. Doar unul nesemnificativ, de 40.000 de euro la cinema Mărăşti” a declara Aşchilean la data respectivă.

Călin Aşchilean a reabilitat Casa de Cultură a Studenţilor și s-a înţeles atât de bine cu contractantul său, Adam Laszlo (fostul director al Casei de cultură a Studenților din Cluj Napoca, n.red.), încât cei doi s-au şi asociat ulterior în cadrul firmei care administrează cafeneaua din cinematograful Florin Piersic.