Firmele Samus Tec, care îi aparține omului de afaceri Ioan Tecar, și INFRA EXPRES ASIST, patronată de Cosmin Gaman, au câștigat un contract pentru construirea unei piste de biciclete în comuna clujeană Mica.

Valoarea contractului este de 2,4 milioane lei, fără TVA, iar cele două firme au avut singura ofertă depusă la licitație.

”Obiectul contractului il reprezinta „Proiectare si Executie lucrari pentru Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Mica, judetul Cluj– realizarea de piste pentru biciclete la nivel local.

Realizarea pistei pentru biciclete la nivel local in localitatile Manastirea si Nires, comuna Mica, judetul Cluj. Pistele pentru biciclete vor avea o latime de minim 2 m in mediul rural, inclusiv in extravilan in lungime de 4,370 km (conform SF)”, se arată în descrierea succintă a achiziției.

„Astfel se propune execuția unei piste de 4,8 km lungime, cu originea la limita administrativa a municipiului Dej și cu final la intrare în localitatea Nireș. Pista se va amplasa în lungul drumurilor județene DJ 161D si DJ 172 F, în exteriorul șanțurilor existente”, se arată în anexa depusă la proiect.

Terenul necesar realizării lucrărilor de construcții este identificat prin imobil aparținând domeniului public aflat în proprietatea Consiliului Județean Cluj, identificat prin CF nr. 52440 Mica.

Proiectul va fi finanțat prin Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) al României.