În urmă cu câțiva ani, locurile de joacă din Cluj Napoca erau mobilate de firma King Industrial, controlată de turcii de la Kiat Group, și de Dupex SRL. Însă, lanțul de iubire care îi lega pe cei doi șefi ai Clujului de turci a început să miroasă a rahat. Turcii au dispărut din ecuație și, pentru o bună perioadă de timp, de pe urma locurilor de joacă din oraș au câștigat câteva milioane de euro cei de la Dupex SRL.

Astfel că, în timp ce Emil Boc a început să prefere ”deodorantul” european, mirosul de cașcaval a ajuns la București.

La începutul lunii iulie, Primăria Cluj Napoca a scos la licitație contractul denumit ”Furnizare aparate si echipamente de fitness pentru exterior in Municipiul Cluj-Napoca”. Valoarea estimată a fost de 1.830.575, fără TVA, iar banii au fost împărțiți între trei firme: Unicomp, Dupex și HISTRIA INTERNATIONAL.

Potrivit SEAP, portalul licitațiilor publice, este prima licitație pe care cei de la Unicomp o câștigă la Cluj Napoca. Firma are ca domeniu principal de funcționare codul CAEN ”Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat”. De trei ani, cifra de afaceri gravitează în jurul valorii de 12 milioane lei, însă are pierderi cuprinse între 2,5 și 3,7 milioane lei. Societatea are un singur acționar, Vârlan Florin Eugen, care este și administrator alături de Matei Stefănescu și Ciuciu Victor Ioan.

Potrivit unor informații apărute în presă, societatea ar fi conectată afacerile familiei Pandele. Este vorba despre familia lui Florentin Pandele, primarul din Voluntari și soțul Gabrielei Firea, lidera PSD, care a fost, până de curând, ministru al Familiei.

Florentin Pandele

Vârlan mai este acționar la firma Astra București & Co Prod SRL alături de Emilia Zimbreșteanu, cu 25% și Adriana Pandele, cu 75%. Acționara majoritară Adriana Pandele susține că nu are nicio legătură cu Florentin Pandele, primarul din Voluntari și soțul Gabrielei Firea, lidera PSD ajunsă acum ministru al Familiei. De asemenea, și Gabriela Firea spune că nu are nicio legătură cu această firmă. Declarație ei poate fi citită AICI.

Matei Stefănescu, cel de-al doilea administrator este consilier local la Primăria Sectorului 4 București, administrație condusă de Daniel Băluță (PSD).

Matei Stefănescu

Al treilea administrator al firmei, Ciuciu Victor Ioan, este fost șef de serviciu în Ministerul Finanţelor Publice.

Compania Unicomp S.A. a încheiat aproximativ 150 contracte de achiziții publice în valoare totală de peste 60 milioane lei. Printre autoritățile contractante se numără Casa de Pensii a Municipiului București, Comuna Bucium (Primaria Bucium Alba), Comuna Slatioara, Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția de Sănătate Publică Gorj, etc.

Milionarul ascuns al României care s-a jucat cu vaporașele lui Băsescu

Firma Histria Internațional SRL, din București, este administrată de Bosincianu Mircea. Acționarii sunt Dumitrița și Mircea Bosincianu. Principalul obiect de activitate al firmei nu are nicio legătură cu aparatele de sport cumpărate de primăria condusă de Boc, ci este ”Comerț cu ridicata nespecializat”.Pentru anul precedent firma a declarat o cifră de afaceri de 32,5 milioane lei, un profit de 1,9 milioane lei și 36 de angajați. Mircea este fratele lui Gheorghe Bosincianu, un milionar implicat în mai multe afaceri controversate.

Familia Bosincianu este implicată în afaceri de transport maritim. Spre exemplu, recent, publicația context.ro a publicat faptul că anul trecut navele lui Gheorghhe Bosincianu au transportat fără nicio problemă petrol rusesc prin Marea Neagră.

O investigație jurnalistică realizată de Investigate Europe și Reporters United a analizat transporturile maritime de petrol și cărbune rusesc după izbucnirea războiului și a scos la lumină proprietarii navelor care au continuat să facă afaceri care aduc bani Rusiei și după februarie 2022.

Nu există dovezi că aceste transporturi au încălcat sancțiunile impuse Rusiei, dar este clar că ele au adus bani la bugetul Moscovei.

Una dintre companiile implicate în transportul de petrol rusesc este un SRL din România, Histria Shipmanagement. În acte, firma este deținută de Victorița Bosînceanu și de un offshore din Cipru, AGI-Argonaut Global Investments Limited, dar în spatele companiei cipriote se află Gheorghe Bosînceanu. Opt nave Histria au transportat anul trecut petrol rusesc, în principal către UE și Turcia. Capacitatea totală a celor 22 de curse se apropie de un milion de tone.

Gheorghe Bosinceanu

Dintre navele Histria, implicate în transportul de petrol rusesc, șase navighează sub pavilion liberian, una sub pavilion maltez și una sub steagul Insulelor Marshall. Toate companiile care dețin petrolierele Histria sunt însă entități afiliate Șantierului Naval Constanța și au un asociat comun: Histria Shipmanagement, adică Gheorghe Bosînceanu. SRL-ul din Constanța este asociat majoritar în fiecare dintre companiile paravan înregistrate în jurisdicții maritime permisive, conform datelor agregate de Context.ro cu ajutorul platformei DATACROS.

Contractele Dupex

De aproape 10 ani, firma clujeană Dupex din Sebeș (jud Alba) câștigă contractele pentru furnizarea și întreținerea mobilierului din locurile de joacă din oraș (balansoare,leagăne, tobogane, etc). Sumele primite de această firmă, patronată și administrată de Ioan Dura, nu sunt deloc de neglijat. Cel mai recent contract, semnat între primăria clujeană și Dupex la sfârșitul lunii martie 2023, este în valoare de 7,3 milioane lei.

În iulie 2007, SC Dupex, firmă care îi aparține lui Ioan Dura, a câștigat un contract de 4.427.157 de lei, în ianuarie 2009 unul de 2.874.608 de lei, în 2010, a încheiat un contract pe doi ani cu primăria pentru furnizare de dale şi pavele din granule de cauciuc, cu o valoare de peste 1,9 milioane de euro. etc.

în 7 octombrie 2010, aceeași firmă a încasat nu mai puțin de 45 de loturi ale unei lucrări complexe contractate de aceeași instituţie, în valoare totală de 6.667.778,7 lei cu TVA inclus. Este vorba de o parte a unui acord-cadru referitor la achiziția de echipamente de joacă, piese de schimb, aparate de fitness în aer liber și alte dotări urbanistice.

Următorul contract atribuit de municipalitate firmei lui Ioan Dura a fost încheiat în 28 mai 2013, având ca obiect achiziția de servicii de reparare și întreținere a acestor aparate de joacă și de întreținere corporală, livrate de aceeași companie cu trei ani înainte. Valoarea acestui contract s-a ridicat la suma de 2.429.426,6 lei cu TVA.

Primarul Boc la pedalele Dupex

Două luni mai târziu, respectiv în data de 9 iulie 2013, Primăria Cluj-Napoca încheie un nou contract cu SC Dupex SRL, în valoare de 1.809.160 de lei cu TVA, pentru furnizarea și montarea de pavele, dale și borduri din granule cauciucate pentru dotarea locurilor de joacă.

Peste alte încă două luni, la data de 30 septembrie 2013, se încheie un nou contract între aceleași părți, în valoare de 526.752 de lei cu TVA, pentru furnizarea unui nou lot de bănci pentru municipalitate. În anii 2014 și 2015, SC Dupex SRL a primit de la Primăria Cluj-Napoca doar câte un singur contract. Primul, în valoare de 342.240 de lei cu TVA, a avut ca obiect furnizarea unor alte echipamente de fitness în aer liber și a fost încheiat în data de 26 noiembrie 2014. Cel de-al doilea, parafat la 13 mai 2015, a avut ca obiect achiziția unor alte echipamente de joacă și a scos din bugetul Primăriei Cluj-Napoca suma de 2.006.134 lei fără TVA.

O licitație în care s-au dat pe tobogan câteva milioane de euro de-ale clujenilor

În 2018, SC Dupex a câștigat într-un mod controversat licitația pentru locurile de joacă din oraș. La data respectivă, Primăria a cheltuit pe mobilierul destinat copiilor peste 2,5 milioane de euro. Banii au ajuns în conturile firmei Dupex SRL, în situația în care cu un an înainte, aceeași societate primise de la administrația Boc un contract de peste 1,3 milioane de euro pentru întreținerea locurilor de joacă din oraș. Firma respectivă a câștigat, în paralel cu altă firmă preferată a primăriei clujene, SC King Industrial, licitații similare în 2007, 2009, 2013. Doar că, între timp, cei de la King Industrial au pierdut ”abonamentul” pe care îl aveau la administrația locală.