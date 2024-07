Florian Coldea, general și direct adjunct a SRI timp de 12 ani, a reintrat în atenția publicului anul acesta când DNA a deschis asupra sa un dosar penal, în care alături de generalul Dumitru Dumbravă, fostul șef al Direcției juridice a SRI și avocatul Doru Trăilă, este acuzat de că a cerut bani de la un afacerist pentru a îi ușura o sentință.

Într-un articol publicat în ediția de săptămâna trecută, Gazeta de Cluj recapitula care sunt membrii cercului de influență de la Cluj-Napoca a lui Florian Coldea și cum erau aceștia conectați între ei.

Acest material vă va prezenta ce s-a ales cu partenerul de afaceri a lui Coldea George Tudor, Gruiță Bogdan Andrei, care deși a fugit în Italia, mai este implicat în anumite firme care încă fac profit. El este administrator la două societății, lucru care este interzis de lege, el fiind condamnat penal pentru evaziune fiscală. Astfel, din 2020, de când a fugit în Italia, firmele lui Gruiță au avut un profit total de 450.000 de lei.

Afacerile lui Coldea și Gruiță de la Cluj, pline de mister

Cea mai strânsă conexiune din acest cerc de influență este între Florian Coldea și verișorul său, Coldea George Tudor, cu care a fost implicat în multe afaceri. În timp ce Florian era director adjunct la SRI, George Tudor era director general la Medicare Technics SRL, o firmă care distribuie echipamente medicale, aceasta având peste 7500 de contracte cu statul, câteva dintre ele fiind cu instituții deținute de SRI, precum UM 0521 – Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu” – și UM 0510 – Policlinica SRI –.

Coldea George Tudor a avut la rândul său mulți parteneri de afaceri, iar printre aceștia se număr și Gruiță Bogdan Andrei, alături de care a deținut Impact Strategic Solutions SRL. Gruiță a fost implicat în multe alte firme, dar aceasta este cea care i-a adus o condamnare penală.

În 2011, cei doi au vândut acțiunile firmei către Dimery Corp, un grup de investiții britanic, care avea sediul în Republica Seychelles, țară cunoscută ca un paradis off-shore pentru evitarea taxelor și impozitelor. În 2015, Impact Strategic Solutions intră în insolvență, iar Gruiță ajunge să aibă răspundere patrimonială în valoare de 3.388.721 de lei, el fiind acuzat că a creat opt facturi fictive de 3.400.000 lei, toate provenind de la SC Dual Convex Place, o companie pe care tot el a înființat-o.

Gruiță a fost condamnat de Tribunalul Cluj la cinci ani de închisoare, iar în urma hotărârii definitive de la Curtea de Apel Cluj, a fugit în Italia, unde legea permite persoanelor care au făcut infracțiuni non-violente să săvârșească patru ani din pedeapsă în închisoare la domiciliu.

Sursele Gazeta de Cluj, apropiați de-ai lui Gruiță care au preferat să rămână anonimi, susțin că acesta a dispărut și nu mai poate fi găsit din momentul arestului lui Ioan Bene în 2022. Cu toate acestea, Gruiță Bogdan Andrei mai este implicat în câteva firme, fiind administrator la două societăți, ceea ce este ilegal.

În cazul firmelor lui Gruiță, autoritățile fie sunt oarbe, fie le ține cineva legate la ochi

Conform legii, firmele în care Gruiță Bogdan Andrei a rămas administrator ar trebui să intre în lichidare, deoarece persoanele care au fost condamnate penal pentru evaziune fiscală (printre alte infracțiuni) nu au voie să ocupe această funcție. Autoritățile au obligația de a notifica firmele care se află în această situație că au un termen limită până să remedieze problema, în acest caz să schimbe administratorul, iar dacă o companie nu respectă data impusă societatea intră în dizolvare.

Legea 30/1990, privind societățile comerciale, spune că:

Articolul 138

Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanți ai societății, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

Articolul 6

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de prezenta lege.

Luând în considerare că Gruiță a fost condamnat penal definitiv în 2019, apare o întrebare: de ce autoritățile nu au aplicat legea în cazul afacerilor sale?

Afacerile lui Gruiță care nu ar mai trebui să existe

O situație clară în care aceste prevederi legale se aplică este Braton Consult SRL, care a fost înființată în 2010 de către Gruiță. În 2011 firma a devenit acționară în Impact Strategic Solutions SRL, când a cumpărat 5% din părțile sociale deținute de Coldea George Tudor.

Braton Consult SRL este specializată pe consultanță pentru afaceri și management, Gruiță fiind acționar unic și administrator, iar în ciuda condamnării sale penale, firma nu a fost radiată, chiar dacă din 2013 nu a mai avut activitate.

Unul dintre cazurile mai interesante se găsește la o altă afacere în care Gruiță Bogdan Andrei este administrator și acționar majoritar, alături de tatăl său Gruiță Pompei, care deține 5% din firmă. Societatea în vorbă este Stormrom Trade SRL și a fost înființată în 2014, iar activitatea sa principală constă în realizarea de soft la comandă. Anul trecut firma a avut o cifră de afaceri de 90.000 de lei cu un profit de 50.000 de lei, un număr mult mai mic decât 2022, când cifra de afaceri a fost de 300.000 de lei, iar profitul de 286.000 de lei.

Un alt lucru care trebuie remarcat este că în 2021 Stormrom Trade SRL a avut o cifră de afaceri de 88.000 de lei, dar profitul a fost mai mare, de 100.000 de lei.

În ultimii cinci ani, din 2019, Stormrom Trade SRL a avut datorii care se învârteau în jur la două milioane de lei, numărul exact fluctuând de la an la an, în 2021 fiind de 1.800.000 de lei, iar în 2022 de 2.400.000 de lei. Problema este însă alta: prezența acționarilor este imposibilă: Gruiță Bogdan Andrei este dispărut în Italia de doi ani, iar tatăl său a decedat în 2015. Astfel, firma nu are nici administrator, nici acționari, nici angajați care să se ocupe de ea.

Conexiunea cu Radu Tudor

Unul dintre partenerii de afacere a lui Gruiță de la Cluj este Radu Tudor, cu care este implicat în mai multe afaceri. Una dintre acestea care trebuie amintită este A & T Computers Grup SRL: a fost înființată de cei doi în 2000 și a fost vândută nouă ani mai târziu către Suciu Mihai și Cercel Daniel Nicolae (și Cercel este un personaj controversat, fiind acuzat că a creat o rețea de evaziune fiscală).

Însă motivul pentru care A & T Computers Grup SRL contează ține de ce s-a întâmplat după schimbarea de acționari: își modifică numele în Dual Convex Place SRL, firma în numele căreia Gruiță a creat opt facturi false, lucru care i-a adus condamnarea penală.

De asemenea, A & T Computers Grup SRL a participat la mai multe licitații publice, toate între 2007 și 2008, printre beneficiari fiind mai multe universități: UBB, UTCN, UMF și USAMV, dar și alte instituții medicale. Nu a câștigat niciun contract cu bani publici.

Gruiță Bogdan Andrei și Radu Tudor au mai fost parteneri în mai multe afaceri, una dintre ele fiind Star Computers SRL, care conform bazei de date Listă Firme, a fost radiată în 2022, deși nu a mai avut activitate din 2009. Totuși, trebuie remarcat că în 2008 Star Computers avea datorii de 400.000 de lei, doar ca în ultimul an de activitate acest număr să crească la 7.000.000 de lei.

O a treia companie în care Gruiță și Radu au fost implicați împreună este Fast Computer SRL, pe care au înființat-o în 2001 și pe care au vândut-o un an mai târziu către Suciu Teodor, doar ca să fie radiată în 2008.

Însă pe lângă aceste firme pe care Radu Tudor le-a avut în parteneriat cu Gruiță, el a mai fost implicat și în alte afaceri, atât singur, cât și cu membrii familiei. Astfel, reamintim: Buyit SRL, Kite Sport SRL, Online Support SRL, Estetica Salon De Coafura SRL. Un lucru pe care toate aceste societăți le au în comun este sediul social: strada Republicii, numărul 99, Cluj-Napoca.

Pe această adresă se află o casă care pare nelocuită și din 2021 este deținută de către Ioana-Anca și Sasha Lucian Hurducaș. Însă, Hurducaș Lucian (tatăl lui Sasha Lucian Hurducaș) are drept de uzufruct viager asupra casei.

Numele celor doi, Hurducaș Lucian și Ioana au mai apărut în atenția presei, ei fiind menționați în dosarul de dare de mită a lui Ioan Bene. Acesta a fost acuzat că a dat șpagă o casă din cartierul Bună Ziua, care a fost cumpărată de către angajatul său Alin Băceu de la soții Hurducaș.

Hurducaș Lucian este și patronul la Boccardo Entreprise SRL, o firmă de construcții abonată la bani publici și care anul trecut a avut un profit de 800.000 de lei, iar la apogeul său a avut o cifră de afaceri de 30 de milioane de lei. Într-un articol viitor, Gazeta de Cluj va analiza starea în care a ajuns această firmă și modul în care continuă să prospere.