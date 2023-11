Ieri, în ședința Camerei Deputaților, George Simion l-a interpelat și admonestat de la tribună pe șeful PSD-ist al parlamentarilor, pe numele său Alfred Simonis, ce mai nume, pentru faptul ultra-scandalos că fratele său vitreg, al lui Simonis, e membru în 6 consilii de administrație. Anume numitul Popovici Nicolae Cristian, prin grija frățiorului său, Alfred Simonis, a ajuns la ANCOM, la CFR Călători de vreo 2 ori, în alte părți, plus în energie, plus în minerit, de nu mai știe omul cât de competent e, greblând pentru aceste consilii de administrație unde e prezent câteva sute de mii de ron pe an ca indemnizații, dar și soția sa fiind angajată la Autoritatea Electorală Permanentă, de unde, sărăcuța, încasează și ea 100.000 de ron pe an. Printre altele, care vor fi comentate mai pe larg, e clară filiația cu Sorin Grindeanu, apropo de ce consilii de administrații servește fratele lui Simonis; nu mai am ce mai argumenta în plus față de cât a făcut-o ieri George Simion.

Ei bine, neavând contra-argumente la ce zice și demonstrează Simion, susținătorii lui Simonis, împreună cu acesta, i-au reproșat cu voce tare lui Simion că AUR-ul e responsabil de violul realizat de niște zănateci pe la tabăra de vară a lor, cunoașteți scandalul, scandal rămas neanchetat până astăzi, prin „grija” statului român, care vrea ca AUR-ul să defileze cu această problemă rămasă nerezolvată. Pierzându-se cu firea, Simonis, neștiind că George Simion transmitea live pe Facebook, a slobozit următoarele înjurături la adresa liderului AUR, citez din comisarul.ro: „Președintele PSD al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, s-a dedat la înjurături de interlop, chiar de la tribună, în timpul unui conflict cu președintele AUR, George Simion. ‘F** m** mă-tii ! Băga-mi-aș * mă-ta, îți sparg dinții, ascultă ce îți spun, ține minte treaba asta’, i-a spus Simonis lui Simion. ’Seriooos? Ia să vedem, băi, lichea pitică’, a reacționat Simion”.

Comentariul meu este că Simion, cât o fi fost el de șef de galerie, a fost prea pasiv și prea blânduț. Ia puneți-vă voi, prieteni, în locul lui Simion. Să vă înjure unul ca Simonis de mamă în halul ăsta, gândiți-vă ce ați fi făcut. Eu m-am pus, iar finalul scenariului în care m-am pus că eu aș fi fost Simios era sumbru pentru Simonis, ca să nu zic mai mult, că nu e cazul. Ei bine, după acest episod, fiind informat că fusese înregistrat acest Simonis, cu pantofii lui albaștri, a fugit repede în fața presei ca să le zică acestora că Simion l-ar fi înjurat de mamă și amenințat, treabă pe care, însă, n-o poate dovedi, dar nici măcar nu mai contează. Chiar dacă ar fi fost așa, de la prezidiul Camerei Deputaților, domnule Simonis, să slobozești asemenea înjurături e dramatic, tragic, trist, prostesc, nu mai am epitete.

Sunt de subliniat încă 2 treburi legate de Simonis, pe lângă cea cu fratele vitreg băgat în 6-7-8 cine știe câte consilii de administrație, care ambele indică dezastrul politicii din România, dar, la pachet, și nivelul de azi al conducerii PSD. Felul în care Simonis înjură ne sugerează nivelul la care se află intelectul și educația sa, iar asta nu este puțin lucru atunci când te-a mandatat partidul care guvernează o țară ca România să fii președintele Camerei Deputaților, să țineți minte. Și, pe lângă frate și înjurătură, punctul 3: operativitatea în a minți atât de flagrant, deturnând povestea desfășurării evenimentelor, îl arată pe acest Simonis cu talent și apetență de infractor.

Marcel Ciolacu, dragă, și dacă doar aceste 3 argumente contra lui Simonis ar exista, deși există multe altele și o să săpăm, el trebuie schimbat urgent de la șefia Camerei Deputaților, pentru că, te informez un lucru: oricum de ieri Simonis devine preferatul de invocat public al oricăror adversari politici ai PSD sau ai tăi, Marcel Ciolacu, iar asta se va accentua în 2024. Parcă văd etichetele de pe Internet, plătite de către restul partidelor, care ar arăta cam așa: „PSD-Ciolacu = Simonis-morții mă-tii”. Îmi cer scuze pentru limbaj, n-am făcut decât să citez o mică parte din ceea ce a spus de la tribună, în fața națiunii, omul numărul 3 în statul român.

SCRIS DE COZMIN GUȘĂ