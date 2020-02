Cel mai probabil ai auzit de ei, căci echipa One Way Cleaning acționează pe piața din Cluj-Napoca și împrejurimile orașului de mai bine de 13 ani în domeniul curățeniei. Cu tradiția în spate și cu foarte mulți ani de experiență, ei sunt pregătiți să întâmpine orice spațiu murdar cu mult profesionalism și cu o atenție sporită asupra detaliilor. În fiecare an se adaptează ritmului dinamic al pieței și introduc astfel ultimele tehnologii în ceea ce privește atât aparatura necesară, cât și soluțiile de curățare.

Curios cum arată un proces de curățare și ce presupune o muncă de calitate în acest sens? După o discuție cu Rădulescu Mariana, Directorul General al companiei, am reușit să ne facem o idee clară. Citește în continuare și convinge-te singur că One Way Cleaning este soluția potrivită pentru spațiile tale.

Cum ați reușit să dezvoltați o gamă atât de largă de servicii?

”Pionul de bază în tot acest proces a fost dinamica pieței. De la serviciile industriale de curățenie, lumea modernă a început să dezvolte noi nevoi în această arie. Lipsa timpului i-a determinat pe oameni să apeleze la servicii profesioniste de curățenie pentru propria locuință, marile corporații, care necesită păstrarea unei imagini curate își doresc să lucreze cu profesioniști, la fel și majoritatea hotelurilor, a lanțurilor private de spitale, a reprezentanțelor auto, și lista poate continua.”

Cum se desfășoară o zi în One Way Cleaning?

”Toate procedurile sunt foarte bine implementate, așa că fiecare angajat știe exact ceea ce are de făcut. În funcție de spațiul care urmează să fie curățat, fiecare persoană își ia utilajul și produsele necesare și merge la client. Acolo, după standardele interne, începe munca efectivă, muncă pe care noi o facem cu plăcere, căci imaginea clienților noștri, este automat imaginea noastră. Sunt firme cărora dedicăm anumiți angajați pe termen lung și proiecte pentru care dedicăm echipe speciale. În plus, fiecare echipă este asistată și monitorizată de un Manager în Controlul Calității.”

Cine caută cel mai mult serviciile voastre?

”Nu există mai mult sau mai puțin, lucrurile sunt foarte echilibrate. Marile corporații, lanțurile de spitale private, supermarket-urile și toate entitățile de acest gen caută servicii pe lungă durată, cu o frecvență stabilită de comun acord (de obicei, zilnică). Apoi, în funcție de sezonul construcțiilor, sunt proiectele de curățenie după constructor, acolo unde rezultatele sunt uimitoare, căci murdăria lăsată de muncitori este mare. Mai colaborăm și cu diverse hale și spații industriale, care și acestea au o frecvență constantă.”

Ne puteți oferi câteva exemple dintre clienții voștri?

”Desigur, în peste 13 ani de existență pe piață am adunat un portofoliu destul de bogat, cu care ne mândrim. Pentru că avem o politică de confidențialitate cu fiecare în parte, nu putem oferi prea multe detalii, însă ceea ce ne bucură cel mai mult este faptul că avem parteneriate sustenabile, fiind clienți care colaborează cu noi încă din primul an și până acum. Portofoliul nostru se regăsește și pe site-ul nostru, www.one-way.ro.

Care este aria voastră de prețuri?

”În acest domeniu, prețul depinde de foarte multe aspecte: dimensiunea spațiului, gradul de murdărie, locația (în oraș sau în apropiere), gradul de urgență și așa mai departe. Prețurile variază în funcție de toate acestea, așa că după evaluarea lor, noi oferim clienților o ofertă de preț personalizată. De cele mai multe ori, clienții ne oferă din start toate detaliile și este ușor pentru noi, iar dacă nu, avem noi întrebările necesare pregătite.”

One Way Cleaning este mult mai mult decât o firmă de curățenie din Cluj-Napoca. Este o familie de oameni care fucționează după același principiu al impecabilității. Noi am văzut cum spațiile se transformă și strălucesc în urma lor, așa că nu ezitați să apelați la serviciile lor.