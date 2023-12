Analizată de Liviu Alexa (Strict Secret)



Nu-mi da pace lovitura de imagine/stat/putere bagata pe gatul nostru “cu totul intamplator” ieri, noaptea ca hotii, prin transferul socant al Ancai Dragu intr-o alta echipa din alta tara.

Numirea unui “stranier” la conducerea unei Banci Nationale este un eveniment cvasi unic in istoria Europei moderne. De aia si poate si pentru alte motive, suntem datori sa il privim din cat mai multe perspective. Presa romaneasca e pe silent, aia moldoveneasca NU MAI EXISTA, iar securitatea ne vrea prosti. Om fi noi, jurnalistii critici, saraci si lipsiti de mijloace, dar inca mai avem pe post de hard-disk creierul si pe post de soft mintea, ca sa ne putem face si singuri “foaia de parcurs” a Romaniei in schimbare.

Daca e ceva ce admir la sistemul de influenta si manipulare gandit acum 40 de ani de George Soros, este inversunarea constanta cu care el si-a propus sa profite de vulnerabilitatile multor state ale lumii si sa le corupa sistemele de functionare intr-un alt fel decat guvernul tarii sale, SUA, obisnuita dupa finalul celui de-al doilea Razboi Mondial sa conduca Lumea prin forta militara bruta, santajul informativ la guverne, joaca cu puterea dolarului, embargouri – strategii care au functionat la un moment dat, dar care au devenit desuete, precum parul pubian al demoazelelor din anii ‘70 care azi e considerat ingretosator.

Soros si-a dat seama ca guvernele SUA sunt inchistate in aceeasi paradigma a brutalitatii sistemului hard power, si ca numai mecanismele de soft power au sanse de succes in noua Lume.

Exista patru layere ale conceptului de Putere.

Soros a lasat guvernelor americane puterea sociala a coercitiei (operatiuni militare, jocuri de intelligence), dar si-a folosit al doilea layer de putere – bogatia sa – pentru a dezvolta sau crea in diverse tari al treilea layer al Puterii – sefi de organizatii, institutii, pe care i-a sponsorizat, crescut si introdus in sistemele birocratice si administrative ale tarilor-tinta, urmarind ca ei sa devina la nevoie elemente de constrangere sociala pentru adversarii sistemului Soros – cine se opune, va fi arestat, concediat, amendat, izolat sau ostracizat public.

Cand nimeni nu estima crearea in teoria Puterii a celui de-al patrulea layer, Soros a facut-o, inventand inainte de vremurile social media, apoi folosindu-se la maxim de retelele de socializare, o armata sponsorizata serios de intelectuali faimosi, jurnalisti, oameni de cultura, mai nou, influenceri social media, avand ca unic scop sustinerea membrilor din layerul 3, pentru ca ei sa ajunga lin in structurile de putere ale statelor-tinta.

George Soros a inteles mai bine ca orice miliardar din anii ‘80 cat de slabe sunt masele, cat de dispuse sa urmeze ordine ideologice, datorita fortei normelor sociale.

Puterea de convingere este astazi o arma inca perceputa de multi lideri de stat drept inferioara puterii nucleare, cand colo, depaseste in eficacitate orice aglomerare de plutoniu. Unu, pentru ca e subtila, nu bruta ca bomba de la Hiroshima, doi, pentru ca hraneste in mod fascinant de eficient iluzia maselor ca, gandind “superior” si la fel cu “elitele”, urca si ele, masele, la nivel de elite.

Sorosistilor le-a mers multa vreme cu acest plan. In multe tari din Europa, leaganul inca puternic al civilizatiei lumii, si-au plantat oameni in structuri inalte ale statelor, de la guverne la institutii de forta.

Prea batran sa mai inteleaga dezvoltarea rapida a Lumii, George Soros nu a estimat insa ceva foarte important: fragmentarea peisajului ideologic chiar in randul maselor pe care le manipulase atat de puternic si subtil.

Manipularea e ca un penis. Daca e mare, in vaginul nepotrivit ca dimensiune, va cauza contractii si dureri, neimplinire.

Daca e mic penisul, dar intalneste un vagin potrivit ca si cubaj, lucrurile merg ca… unse.

Stiu ca va place si va intriga felul in care scriu, dar cum altfel as putea sa va manipulez si eu ca sa fiti atenti la ideile mele plicticos de dificil de bagat in malaxorul gandirii?

Un penis prea mare al manipularii intr-o tara prea mica si nedispusa sa accepte asta? Ungaria, unde nascutul acolo George Soros si-a luat suturi in ouale deja blege din partea lui Orban. Luand de sus Ungaria pe care nu o mai cunostea intim, Soros a produs dureri morale unui popor crestin si traditionalist, insistand pe promovarea temelor sorosiste (pro avort, anti familie, LGBT, jos religia), iar asta a dus la situatia paradoxala ca insistenta miliardarului pe aceste teme, prin influencerii platiti la Budapesta, sa contribuie la salvarea politica a principalului sau contestatar: Viktor Orban. Asta e explicatia longevitatii sale.

In Romania, lucrurile au stat bine pana la un moment dat. Penisul manipularii sorosiste parea de la departare foarte apetisant. Femeia romanca are insa o problema: daca accepta sa i-o bagi, apai tre’ sa fie treaba buna, nu sa moara la intrare, fiindca e foarte posibil cu tot cu penisul tau mare de barbat, sa te si bata daca nu iti faci treaba cum trebuie, ca sa nu mai zic ca te face si de toata ocara la alte femei cat asteapta sa isi faca unghiile.

Asta a fost USR – asteptari mari, ejaculare precoce la penetrarea sistemului politic romanesc. Romania s-a lasat amagita de “reclama” unei “instalatii” mari si tari, cand colo… s-a terminat inainte de a incepe.

Elitele useriste s-au dovedit a fi blege, incompetente, ineficiente. Toti primarii USR de mari municipii s-au dovedit impotenti si si-au infuriat comunitatile. Toti marii lideri ajunsi la conducerea USR s-au dovedit niste imbecili fara fond: Nicusor mancandu-si mucii, Barna haladindu-se la tastatura mai mult decat ii permitea palaria, Drula semanand cu testicolele care, stim bine, participa, dar nu se baga.

In acest context, al multor nereusite din ultimul deceniu ale lui George Soros, trebuie sa vedem rapacitatea ochelaristului Alexander Soros, fiul miliardarului George, desemnat sa preia “jucaria” de la ticu’, un batranel ce a stat prea mult la butoane.

Alexander are imaginea superficiala a unui fatalau de bani gata, dar in inima lui arde focul tare al nevoii de a se legitima public ca un “shaping character”, de a arata lumii ca poate face mai bine si mai mult ca tatane-sau.

Interviul din Politico de la finele lui august 2023 este relevant pentru spusele mele.

In presa americana, aparusera zvonuri ca Open Society Foundation isi va diminua efortul financiar de “sustinere a democratiilor din statele vulnerabile”.

Alexander era dator sa suprime acest zvon daunator pentru viitorul sau imediat si a retaliat publicand in ditamai Politico un editorial semnat in nume propriu, unde ne-a aratat cam cum gandeste si ce isi doreste.

Alexander Soros a dezvaluit poate prea mult din intentiile sale, dar maraitul sau se simte daca ai “urechi” fine. Era suparat si e dornic agresiv sa iasa la bataie. Ne-a spus ca nu sunt probleme cu banii, ci ca ei nu vor mai fi disipati pe “proiecte” nesustenabile. Asta e un atac la mostenirea lui tati, care a distrus miliarde bune fara un outcome rezonabil.

Soros jr. si-a devoalat tintele. Ele sunt tarile din Europa in care inca mai poate face ceva, caci in Franta, Spania, Olanda, Austria, Germania sau Italia si-ar lua un sut devastator in cur, fiindca acolo statele sunt puternice.

Like my father, I regard the EU as one of modern history’s great triumphs. It brought together countries that almost destroyed civilization to forge a common destiny, and it helped breakaway former Soviet republics and satellites move toward democracy. But there remains more work to be done.

Tintele lui sunt Republica Moldova, Ucraina si Polonia.

To begin with, there should be absolutely no doubt that we will continue to support our foundation in Ukraine. We are proud that the network of civil society groups it has assisted, with over $250 million since 2014, has played such an important role in Kyiv’s resilience in the face of Russia’s horrific war of aggression.

Moreover, we will continue to support our foundations in Moldova and the Western Balkans as those countries work toward EU accession, which — in the case of the Balkans — my father first championed in the 1990’s

Am fost surprins de mentionarea Poloniei, dar Alexander are dreptate sa se gandeasca la ea ca o tara vulnerabila. Polonia a parasit proiectul Visegrad, are probleme interne mari si inca un potential de manipulare apreciabil, scrie ziardecluj.ro.

The future of accountable, democratic government in Europe is now being determined not just in Paris and Berlin but also in Warsaw, Kyiv and Prague.

Ucraina este pentru Alexander o tinta, fiindca si el vrea sa participe la reconstructia ei cu firmele aliate familiei Soros (democrate) atunci cand conflictul militar se va termina.

Iar Republica Moldova este un cal troian pentru Soros care vrea sa revina in Romania intr-un fel pervers, contribuind la unirea celor doua tari.

Implicarea fatisa a lui Alexander Soros in sustinerea Maiei Sandu vizeaza recucerirea Romaniei pierdute de George Soros prin esecul proiectului USR si trebuie sa recunosc ca acest plan il scoate pe Soros jr. in ochii mei din leaganul tocilarului cu bani de la tata si il aseaza la masa mare e “deal”-urilor de putere. Mai ales ca Soros si-a calibrat planul in acord cu SIE si Cotroceni ceea ce il face periculos de demn de luat in seama.

Fascinant pentru mine si (poate) periculos pentru specialistii in geostrategie din serviciile de informatii romanesti este felul in care Soros jr. s-a lipit de proiectul unionist si a batut palma cu adevarata conducere a SIE, dar si cu presedintele Iohannis.

Numirea intempestiva a Ancai Dragu la sefia Bancii Nationale a Moldovei nu e chiar asa intempestiva pentru aia care au “crosetat” planul. N-au fost multi cei ce au stiut si asta a contribuit la elementul-surpriza. De exemplu, Gabriel Vlase, seful SIE, nu a stiut nici cu fundul de PLAN, ci doar a fost INFORMAT.

Anca Dragu este ofiter superior SIE, mi-e tot mai clar dupa ziua de ieri, desi CV-ul sau striga din toti “porii” asta.

Da, da, implantarea Ancai Dragu a fost o operatiune secreta a SIE de care nu a stiut chiar… seful SIE, Gabriel Vlase, pesedist de origine si total dispretuit de Klaus Iohannis.

Da, Iohannis a stiut de acest proiect, fiindca Anca Dragu a fost singura din proiectul USR care i-a ramas loiala in ultimii ani. Iohannis a fost informat si chiar a contribuit la acest “transfer”, fiindca Iohannis, desi a avut un start mai slab relational cu Maia Sandu, a avut o epifanie: PNL nu ii mai poate oferi incredere si maini intinse, e un partid zombie, USR are metastaza ideologica si nu mai poate fi tinut mult in viata.

Nu imi dau seama daca plecarile lui Iohannis in Africa si scandalul creat de cheltuielile sale au fost menite sa creeze zgomot pentru acoperirea proiectului Dragu, dar am vaga impresie ca Iohannis are pus la punct, dar doar pentru folosul personal, un soi de plan de rebranding diplomatic, care sa il pastreze in elita europeana/mondiala si dupa decembrie 2024.

Un analist foarte aparte cu care ma consult cand am probleme de intelegere a unor contexte, mi-a explicat ca in ultimii doi ani, desi presa mainstream din Romania nu a vazut asa lucrurile, Iohannis a recastigat multe puncte pierdute la Bruxelles si la Washington.

Poate asa ne explicam putin furia generata de la Cotroceni vizavi de vizita lui Ciolacu in SUA. Iohannis ar fi vrut sa dea el cateva vesti bune de acolo si sa isi consolideze negocierile cu Licuriciul caci inca mai are ce negocia: un an mare si lat la carma Romaniei.

Norocul lui Iohannis este ca vizita lui Ciolacu in SUA a fost un esec politic, ma refer la ceea ce ar fi vrut el sa obtina pentru SINE de acolo: confirmarea ca poate continua spre Cotroceni.

Raspunsul a fost ca nu, ca e mai bine sa isi vada de proiectul temporar al guvernarii si ca nu este “suitable” pentru viziunile de viitor ale SUA in ceea ce priveste Romania. Asa trebuie sa cititi nervozitatea din ultimele doua saptamani a lui Ciolacu, pe care acesta nici nu se mai straduie sa o mascheze.

Detaliul exclusiv pe care vi l-am prezentat ieri, anume ca s-a produs un coridor temporal in codul electoral al Republicii Moldova privind vacantarea functiei prezidentiale, dar si posibilitatea organizarii de alegeri in Moldova cu 60 de zile inainte de expirarea reala a mandatului, ne face sa credem in varianta organizarii simultane a scrutinelor electorale pentru alegerea presedintelui atat in Romania, cat si in Republica Moldova, cu Maia candidand de ambele parti, o poveste frumoasa cu scenaristi americani care are toate elementele emotionale de care doua popoare frustrate si mintite de politicieni au nevoie: o femeie mesianica, modesta, fragila, dar puternica, o Cuza cu sutien, o Unire dorita de atatea zeci de ani si imposibila “decat” prin alegerea Maiei, promisiunea din cerurile americane ale unui licurici-dumnezeu cum ca “doar asa” Romania Mare va conta in ecuatia complicata a viitorului, “doar asa” SUA ne va ajuta sa scapam si de rusi, si de haina gaurita de balcanici care au fost mereu de neprimit la Masa Mare a Lumii.