Șobolanii mișună pe străzile clujene, iar acțiunile de deratizare făcute de Primărie până acum nu pare să-i fi deranjat, ba chiar s-au înmulțit. O clujeancă a trait un episod terifiant, când a observat zeci de șobolani alergând pe sub scările de la Cinema Mărăști:

„Sub scările de la Cinema Mărăști este plin de șobolani. E o infecție majoră. În data de 8.11 am văzut 3 șobolani ieșind de sub gărduleț până pe strada Trotușului. Astăzi am văzut o pisică vânând 2 șobolani. Din cauza zarvei cauzate de pisici, s-au văzut ZECI de șobolani fugind sub acele scări. Vă rog să rezolvați situația cât de repede, întrucât aceștia se infiltrează în scara de bloc, deși facem deratizările bianu”, spune clujeanca.

Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca au anunțat că la începutul săptămânii viitoare va fi demarată o nouă acțiune de deratizare pe raza municipiului.

„În data de 25.11.2024 va începe acțiunea de deratizare pe toată raza domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv în zona menționată de dvs.”

