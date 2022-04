Coordonatoarea evenimentului We Rock for the Ukraine, care va avea loc în data de 19 aprilie, ora 19.00 la colegiul Academic din Cluj Napoca, Geanina Simion se declară dezamăgită de implicarea clujenilor care au abia dacă au cumpărat cumpărat 10 bilete.

”Nu-i pasă aproape nimănui să chiar facă ceva concret. Atâta haha, atâta asumare în online a unor poziții, atâtea vorbe, atâta coolness, atâta vitejie, steaguri și cauze la profil, dar, când vine vorba de pus umărul și de făcut concret ceva, când vine vorba să faci mai mult decât un like, share, interested, going… mai greu. Doar câțiva.Vă spune asta un om care de ani de zile face proiecte în care angrenează zeci de oameni și care a ajuns la concluzia că forța care-i mână pe oameni în a face ceva e doar încrederea. Încrederea în cauză și încrederea în cel care propune. Și, ca să construiești încrederea asta, e enorm de lucru. Și toate variabilele trebuie să fie curate. Cine stă să se gândească la cum a fost construit proiectul We Rock for Ukraine, de exemplu? Pentru majoritatea e doar un eveniment. Cine stă să se gândească la cum au fost culese textele alea, la frica de a da informații a ucrainenilor pentru a nu le fi identificată poziția frontului, la cum au ajuns la noi, la cum și de câte ori am reprogramat evenimentul de fiecare dată când o parte din artiști nu au putut să se sincronizeze în asta… la toate astea… Peste tot steaguri cu Ucraina. Peste tot lumea „susține”. Dar, în realitate, toți cei care chiar au pornit să facă ceva au spus că resursele s-au mobilizat foarte greu.Am zis că nu vom trage pielea de pe oameni cu donații mari, 100 lei de bilet e un preț decent pentru un eveniment complex, cu zeci de artiști. După o zi de la lansarea eventului, s-au vândut cam 10 bilete. Din vreo 800. Și s-au făcut niște donații. Le mulțumim tuturor care au răspuns așa de energic la treaba asta, din prima. Dar cu 10 bilete, reușim să luăm acele produse necesare pentru vreo 2-3 ucrainieni. Mie mi-ar plăcea să cred că numărul ucrainenilor ajutați va fi mai mare măcar decât numărul artiștilor care contribuie pro bono la acest eveniment. Atât.Vreau să spun că îi respect enorm pe toți cei care au acceptat să își ia din timpul lor și să facă ceva pentru cauza asta. Fiecare ar fi putut face altceva. Orice. Și să stea liniștit că are steagul cu Ucraina la profil, deci e clară poziția. Dar s-au băgat în asta, unii au tradus ore de podcast și de mesaje, alții au făcut scenariu pe baza lor, au făcut repetiții, au angrenat alți oameni, alții au făcut muzică, alții s-au ocupat de spațiu și logistică. Când puteau face curățenie de Paști și prăjituri. Dar au făcut-o pentru că au înțeles că e felul lor de a face, efectiv, ceva. Niciunul dintre artiști nu a avut nicio pretenție de a apărea pe afiș. Nici nu s-au gândit că eu chiar voi trece toate numele lor pe lângă titlul evenimentului.În aceste condiții, când știu cu ce m-am ocupat de o lună, pe lângă alte proiecte culturale, îmi vine să m-ascund de mine însămi că am făcut viral un bord de taximetrist. Dă-o-n plm. Ca să fiu așa, fără filtru. Vă rog să terminăm cu subiectul ăla și să ne concentrăm pe ceva constructiv. Facem ceva sau nu? Mulțumesc de înțelegere”, a scris Simion pe Facebook

Programul evenimentului

Aranjamente de rock simfonic pentru piesele: Palladio (Karl Jenkins), Smoke on the Water (Deep Purple), Rolling in the Deep (Adele), Sweet Child o’Mine (Guns N’Roses), Smells like Teen Spirit (Nirvana), Purple Haze (Jimi Hendrix), Shape of You (Ed Sheeran), Thinking Out Loud (Ed Sheeran), Counting Stars (One Republic), Uptown Funk (Bruno Mars), Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury), Thriller – Michael Jackson.

Cu participarea artiştilor:

Dirijor Remus Grama Vioara I: Ana Török, Paul Sârbu, Vlad Răceu, Robert Truţ, Zoe Ciucă, Dianela Creţ Flueraş Besa Vioara a II-a: Răsvan Dumitru, Paul Moldovan, Dana Gâdea, Sebastian Comănescu, Anda Feier Violă: Traian Boală, Daniel Groza, Simina Trifescu, Mihai Oşvat Violoncel: Zsolt Török, Adrian Ciucă Contrabas: Robert György, Beniamin Pârvu Percuţie: Dorin Pop, Anca Bordenciu Chitară solo: Alex Cioată Chitară bas: Tibi Menyhart Clape: Cristina Laszlo

Actori:

Camelia Curuţiu, Ramona Dumitrean, Elena Ivanca, Romina Merei, Ileana Negru, Cătălina Nichitin, Anca Similar, Alexandra Tarce. Voce copil: Maruca Pop

Bilete pe Entertix şi, în limita locurilor disponibile, la intrarea în eveniment.

Preţ bilet (donaţie): 100 lei.

Cum donez pentru această cauză?

• prin achiziţionarea de bilete pentru eveniment;

• prin POS – la eveniment va exista posibiltatea de a plăti cu cardul bancar sau cu aplicaţii mobile, în cazul în care doreşti să donezi mai mult decât preţul biletului;

• prin transfer bancar (astfel de donaţii se pot face şi după eveniment), în contul Asociaţiei ”Nişte Oameni”, CIF 34710290, Str. Zorilor nr. 34, Dezmir, Jud. Cluj. IBAN: RO31 INGB 0000 9999 1236 0772, deschis la ING Bank N.V. Cu menţiunea “We Rock for Ukraine” la ”detalii plată”;

• prin contract de sponsorizare, dacă eşti donator corporate.

Trimiţi datele companiei la adresa de mail nisteoameni@nisteoameni.org şi te contactăm noi pentru semnarea contractului.

Organizatori: Asociaţia ”Nişte Oameni”, în parteneriat cu: Urban Space Radio, Radio Cluj, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Fundaţia UBB, Facultatea de Teatru, Film şi Televiziune (UBB), Colegiul Psihologilor din România.