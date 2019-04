Mai mulți cetățeni înșelați de Mihai Chezan prin intermediul afacerii imobiliare Tower își pun speranța în dezvoltatorul Studium Green, firmă condusă de Dorin Bob. Cel din urmă a salvat majoritatea păgubiților din dosarul Tower, în urma unei înțelegeri din februarie 2017 prin care Dorin Bob s-a asociat cu un fond de investiții american pentru a prelua afacerea. Scopul asocierii era de a salva proiectul imobiliar Tower în urma căruia 99 de oameni au ajuns părți civile în procesul penal pentru înșelăciune în care este judecat Mihai Chezan. Într-o scrisoare trimisă pe adresa redacției, mai mulți cetățeni povestesc prin ce greutăți au trecut în ultimii zece ani și de ce își pun ultimele speranțe în dezvoltatorul imobiliar Dorin Bob.

”Noi nu am fost doar niște oameni mințiți, am fost niște oameni răniți. Salariile de bugetari, datoriile la bănci, copiii care creșteau, problemele – multe dramatice, multe întrebări, răspunsuri puține. Dar am primit în sfârșit, după aproape 12 ani, o rază de speranță din parte d-lui Bob și a firmei sale – Studium Green. Am găsit omul în care ne-am pus nădejdea că vom avea locuința a care am visat” – Simona F.



”Cinci ani soțul meu a cules legume și fructe în străinătate în frig sau în căldură excesivă, în ploaie și vânt, ca să vină înapoi să ne întemeiem o familie și să cumpărăm un apartament. Am luat și un credit din bancă (la care plătim și acum). Ne-am mutat cu chirie, apoi la părinți, au venit copiii. Și apartamentul nostru nu se mai construia. Și au trecut de atunci 10 an. Și noi trăim de la o lună la alta. Dar ni s-a întins o mână, Studium Green, pe care nu vrem să o pierdem. Trăim cu speranța că vom avea căsuța noastră. Am văzut că firma aceasta construiește și finalizează blocuri după blocuri. Și apartamentul nostru va fi acolo, într-unul dintre ele” – Sorina H.



”Aproape jumătate din viață am lucrat în Italia. Tot acolo ne-am și căsătorit, dar am dorit mereu să ne reîntoarcem în România. Am cumpărat apartamentul în Tower și speram ca, copiii noștri să crească frumos acolo. Dar am primit o palmă de la viață. Ne-am întors în țară, iar fiica noastră nu crește la oraș, ci în casa veche de la țară. Suntem încrezători că va fi bine și pentru noi, în sfârșit. Avem încredere că acum în sfârșit vom reuși să avem și noi apartamentul nostru, construit de data aceasta de dl. Bob Dorin” – Daniel S.



”Actuala înțelegere cu Studium Green reprezintă pentru noi colacul de salvare atât de mult așteptat. Prin profesionalismul, reputația și nu în ultimul rând calitățile sale umane, dl. Bob Dorin a fost cel care ne-a redat speranța că vom intra în posesia apartamentelor plătite după 10 ani de suferință în care am fost mințiți, umiliți, fiind nevoiți să ne adresăm instituțiilor abilitate pentru a ni se face dreptate (inclusiv memorii depuse la Președenție” – Sorana U.