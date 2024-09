Anul școlar a început, iar elevii de la Școala Gimnazială Constantin Brâncuși din Cluj-Napoca nu au unde să își desfășoare activitatea. Părinții sunt îngrijorați în privința situației actuale și au sesizat asta Primărei Municipiului Cluj-Napoca, pe platforma MyCluj.

”Vă scrie un părinte foarte îngrijorat. Avem o fetiță în clasa 1 la Școala Gimnazială C-tin Brâncuși care se află în plină renovare. Școala nu arată nicidecum ca un spațiu potrivit pt copii. Copiii nu au mers săptamana aceasta la școală, au început cu săptamana verde, cu activități în afara școlii, urmând ca de săpt viitoare să intre la ore. Ni s-a spus ca școala va fi ok până săptamana viitoare, dar nu are acoperiș, e plin de moloz și praf, sălile nu au uși, urmând ca ușile sa fie montate abia la sfârșit de octombrie. Nu știm dacă va funcționa încălzirea și apa în clădire, în unele clase efectiv plouă, nu se închid geamurile. În clase s-au pus mochete provizorii peste sapă, mochete care se vor îmbiba de praf cel mai probabil. De săptamana viitoare se răceste considerabil, iar școala NU are acoperis, iar sălile de clasa nu au uși. Vă rugam să vă asigurați că ai noștri copii vor putea face ore în condiții de siguranță și igienă. Printre ei sunt și copii bolnavi, cu astm sau alte afecțiuni pulmonare care nu au voie să respire praf etc. Sunt copii mici, sensibili. Știm că majoritatea școlilor și grădinițelor aflate în aceeași situatie au primit spațiu de la primărie unde iși pot desfășura activitatea normal. Vă rugam insistent să luați măsuri! Nu vrem să supăram pe nimeni, dar trebuie să ne gasiți soluții!”, se plânge un părinte clujean.

Îngrijorarea părinților este justificată, mai ales având în vedere schimbările de temperatură care urmează. Elevii nu au săli de clasă amenajate, școala arată jalnic și situația este puțin probabil să se îmbunătațească în decurs de o săptămână. Este necesar un spațiu provizoriu ca să asigure condiții decente, pentru ca activitatea didactică să se desfășoare în siguranță.

